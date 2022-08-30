https://crimea.ria.ru/20220830/sosedov-o-vozvraschenii-pugachevoy-i-meladze-lyudyam-fioletovo-1124347384.html

Соседов о возвращении Пугачевой и Меладзе: "людям фиолетово"

Соседов о возвращении Пугачевой и Меладзе: "людям фиолетово" - РИА Новости Крым, 30.08.2022

Соседов о возвращении Пугачевой и Меладзе: "людям фиолетово"

Музыкантам нужно думать, что они говорят, и не воспринимать успех и популярность как вседозволенность. Такое мнение высказал РИА Новости Крым музыкальный... РИА Новости Крым, 30.08.2022

2022-08-30T20:20

2022-08-30T20:20

2022-08-30T20:20

культура

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым, Сергей Жабин. Музыкантам нужно думать, что они говорят, и не воспринимать успех и популярность как вседозволенность. Такое мнение высказал РИА Новости Крым музыкальный критик, журналист и шоумен Сергей Соседов, комментируя новость о возвращении в Россию Аллы Пугачевой и Валерия Меладзе.По его словам, "непонимание своего места и потеря ориентации в пространстве приведет их к тому, что в конечном счете придется извиняться. Сейчас выступления нужны больше самим артистам, чем их публике". Валерий Меладзе в апреле публично высказался против проведения специальной военной операции на Украине. По информации из социальных сетей вместе с братом Константином Меладзе он выехал из России. Алла Пугачева и Максим Галкин также уехали из России после начала проведения СВО. Из опубликованных видео в социальных сетях известно, что артисты вернулись в Москву."Музыкантам надо думать, что они говорят, надо думать головой. Я думаю, что зритель от многих отвернется, и от Меладзе, и от других. Они еще не понимают, что против них еще и возраст работает. Идет смена поколений на эстраде, перестановка кумиров", — уверен музыкальный критик.По его словам, публичным людям необходимо помнить об ответственности своей профессии перед зрителем и аудиторией.Шоумен также подчеркнул, что к такому заблуждению артистов приводит "непонимание своего места, потеря ориентации в пространстве".Он также отметил, что возвращение указанных артистов не означает возрождение их эстрадной или музыкальной карьеры."Что касается Пугачевой, она приехала домой. Она родилась здесь в Москве, на Крестьянской заставе. А куда она еще должна была ехать? В "Огоньке" (ежегодная музыкальная передача "Голубой огонек" — ред.) ее не будет, она уже давно не поет, она давно уже закончила карьеру. Меладзе тоже грозился в них больше не участвовать, помните, года два назад. Да ничего ни с кем не случится. Как ни будь переживем отсутствие Меладзе", — считает Соседов.По его словам, выступления в первую очередь нужны артистам, а не зрителям."Это ему прежде всего нужно, а не зрителю. Зрителю это уже надоело, ему это не нужно, он это уже не смотрит, просто фон играет в новогоднюю ночь, никто не слушает там ничего. Это давно когда-то было, в 70-е, тогда "Огоньки" слушали и смотрели внимательно. А сейчас это идет фоном, и будет там Меладзе, не будет — людям фиолетово. Поэтому пусть он гонор свои придержит, успокоится. Это ему нужна публика, поэтом пусть он вымаливает к себе внимание", — заключил шоумен.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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