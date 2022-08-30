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Почтальонам в России предложили сесть на велосипеды
Почтальонам в России предложили сесть на велосипеды - РИА Новости Крым, 30.08.2022
Почтальонам в России предложили сесть на велосипеды
Российским почтальонам предложили протестировать грузовые электровелосипеды, чтобы определить, насколько это снизит физическую нагрузку работников, повысит... РИА Новости Крым, 30.08.2022
2022-08-30T21:21
2022-08-30T21:21
2022-08-30T21:21
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. Российским почтальонам предложили протестировать грузовые электровелосипеды, чтобы определить, насколько это снизит физическую нагрузку работников, повысит скорость доставки и охват адресов. О старте пилотного проекта сообщили в Почте России.На сайте компании отмечается, что велосипеды для пилотного проекта предоставили два отечественных производителя, которые по результатам тестирования будут адаптировать транспорт под конкретные задачи.По словам заместителя генерального директора по управлению территориальной сетью и оффлайн-каналами Почты России Алексея Лаптева, чем больше различного транспорта протестируют, тем лучше поймут, когда и где его применять, чтобы повысить эффективность работы.Тестировать электровелосипеды для российских почтальонов будут в Москве и Смоленской области.В числе других идей Почты России по внедрению экономически эффективных и экологических технологий – перевести часть автопарка на использование природного газа, чтобы снизить выбросы углекислого газа.Ранее сообщалось, что в Севастополе часть батальона ППС полиции пересела на лошадей и гидроциклы.
https://crimea.ria.ru/20220306/pochta-rossii-zapustila-programmu-trudoustroystva-bezhentsev-iz-ldnr-1122596653.html
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общество
Почтальонам в России предложили сесть на велосипеды
Почта России начала тестировать грузовые электровелосипеды для почтальонов
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым.
Российским почтальонам предложили протестировать грузовые электровелосипеды, чтобы определить, насколько это снизит физическую нагрузку работников, повысит скорость доставки и охват адресов. О старте пилотного проекта сообщили
в Почте России.
"Сегодня у нас появились грузовые электровелосипеды: двухколесные для города и трицикл для сельской местности", – говорится в сообщении Почты России в Telegram.
На сайте компании отмечается, что велосипеды для пилотного проекта предоставили два отечественных производителя, которые по результатам тестирования будут адаптировать транспорт под конкретные задачи.
По словам заместителя генерального директора по управлению территориальной сетью и оффлайн-каналами Почты России Алексея Лаптева, чем больше различного транспорта протестируют, тем лучше поймут, когда и где его применять, чтобы повысить эффективность работы.
"Электровелосипеды и трициклы помогут оптимизировать "последнюю милю". В перспективе это позволит повысить скорость доставки отправлений и писем до дверей клиентов", – сказал Лаптев.
Тестировать электровелосипеды для российских почтальонов будут в Москве и Смоленской области.
В числе других идей Почты России по внедрению экономически эффективных и экологических технологий – перевести часть автопарка на использование природного газа, чтобы снизить выбросы углекислого газа.
Ранее сообщалось
, что в Севастополе часть батальона ППС полиции пересела на лошадей и гидроциклы.