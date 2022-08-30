https://crimea.ria.ru/20220830/pochtalonam-v-rossii-predlozhili-sest-na-velosipedy-1124346445.html

Почтальонам в России предложили сесть на велосипеды

Почтальонам в России предложили сесть на велосипеды - РИА Новости Крым, 30.08.2022

Почтальонам в России предложили сесть на велосипеды

Российским почтальонам предложили протестировать грузовые электровелосипеды, чтобы определить, насколько это снизит физическую нагрузку работников, повысит... РИА Новости Крым, 30.08.2022

2022-08-30T21:21

2022-08-30T21:21

2022-08-30T21:21

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/1e/1124346052_0:93:983:646_1920x0_80_0_0_8038431b0364c7e6d14d642d5db0470f.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. Российским почтальонам предложили протестировать грузовые электровелосипеды, чтобы определить, насколько это снизит физическую нагрузку работников, повысит скорость доставки и охват адресов. О старте пилотного проекта сообщили в Почте России.На сайте компании отмечается, что велосипеды для пилотного проекта предоставили два отечественных производителя, которые по результатам тестирования будут адаптировать транспорт под конкретные задачи.По словам заместителя генерального директора по управлению территориальной сетью и оффлайн-каналами Почты России Алексея Лаптева, чем больше различного транспорта протестируют, тем лучше поймут, когда и где его применять, чтобы повысить эффективность работы.Тестировать электровелосипеды для российских почтальонов будут в Москве и Смоленской области.В числе других идей Почты России по внедрению экономически эффективных и экологических технологий – перевести часть автопарка на использование природного газа, чтобы снизить выбросы углекислого газа.Ранее сообщалось, что в Севастополе часть батальона ППС полиции пересела на лошадей и гидроциклы.

https://crimea.ria.ru/20220306/pochta-rossii-zapustila-programmu-trudoustroystva-bezhentsev-iz-ldnr-1122596653.html

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество