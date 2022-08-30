https://crimea.ria.ru/20220830/obman-na-avtomoykakh-kak-ne-stat-zhertvoy-razvoda--1124335956.html

Обман на автомойках: как не стать жертвой "развода"

Обман на автомойках: как не стать жертвой "развода" - РИА Новости Крым, 30.08.2022

Обман на автомойках: как не стать жертвой "развода"

Эксперты Роскачества назвали самые распространенные махинации, с помощью которых недобросовестные держатели автомоек снимают дополнительную плату с клиентов. РИА Новости Крым, 30.08.2022

2022-08-30T08:31

2022-08-30T08:31

2022-08-30T08:31

общество

совет эксперта

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. Эксперты Роскачества назвали самые распространенные махинации, с помощью которых недобросовестные держатели автомоек снимают дополнительную плату с клиентов.Первый способ: автомойщики могут включить в счет услуги, которые на самом деле не нужны или даже не были оказаны. Сюда же относятся так называемая "усиленная очистка": на автомойке владельцу машины сообщают о якобы имеющих место сильных загрязнениях, которые требуют отдельных усилий от персонала, но в действительности это не так.Вторая распространенная схема – навязывание "необходимых" дополнительных услуг, которые в реальности оказываются не нужными. Так, например, автовладельцу могут предложить покрыть кузов воском, но эта процедура нужна далеко не каждому авто, а делать ее слишком часто и вовсе не нужно.Третий вариант: желая сэкономить, автомойщики могут, например, использовать более дешевые средства для очистки авто или даже не использовать их вовсе. Вода может отчистить основные загрязнения, но клиент никогда об этом не узнает, если рассказать ему об "очень дорогих и иностранных чистящих средствах".Чтобы не стать жертвой "развода", специалисты Роскачества дают клиентам автомоек несколько рекомендаций.1. Не стесняйтесь спрашивать, что и сколько стоит. Важно уточнить не только общую стоимость услуги, но и каждую из ее составляющих.2. Уточняйте полную стоимость работ до того, как сотрудники автомойки приступят к очистке машины.3. По возможности следите за проведением работ.4. Если есть сомнения в качестве выполнения работ – не стесняйтесь их предъявлять.Если к работе автомойщиков возникли претензии, следует подготовить жалобу в письменном виде в двух экземплярах. Один из них останется у вас после проставления даты и подписи ответственного лица.Если на претензию не дали ответ или он чем-то не устраивает заявителя, можно обращаться в суд. В этом случае потребуются доказательства, в качестве таковых могут быть фото- и видеоматериалы, показания свидетелей.

https://crimea.ria.ru/20220714/nuzhny-li-rossii-elektromobili--mnenie-avtoeksperta-1123842523.html

https://crimea.ria.ru/20220623/mina-zamedlennogo-deystviya-chem-grozit-podorozhanie-osago-1123622993.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, совет эксперта