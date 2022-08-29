https://crimea.ria.ru/20220829/pogoda-v-krymu-v-sentyabre-kogda-uydet-zhara-1124329010.html

Погода в Крыму в сентябре: когда уйдет жара

Погода в Крыму в сентябре: когда уйдет жара - РИА Новости Крым, 29.08.2022

Погода в Крыму в сентябре: когда уйдет жара

Жаркое лето уйдет из Крыма по календарю, уже первого сентября зной сменится комфортным 25-градусным теплом. Об этом РИА Новости Крым сообщили в Крымском... РИА Новости Крым, 29.08.2022

2022-08-29T18:31

2022-08-29T18:31

2022-08-29T18:31

крым

погода в крыму

крымская погода

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым, Евгения Мартыненко. Жаркое лето уйдет из Крыма по календарю, уже первого сентября зной сменится комфортным 25-градусным теплом. Об этом РИА Новости Крым сообщили в Крымском гидрометцентре."30 и 31 августа прогнозируются самые теплые дни, а 1 сентября ожидается понижение температуры. Жары уже не будет, но вместо нее придет очень комфортная погода, температура воздуха составит +25…28 градусов. В начале месяца ожидаем прохождение холодного фронта, с понижением температуры и осадками", - добавили в гидрометцентре.Но надолго дожди в Крыму не задержатся. Весь сентябрь обещает быть теплым, так что курортный и купальный сезон для жителей и гостей полуострова продолжится."Прогнозируется довольно теплый сентябрь, и высокая температура морской воды сохранится, так что первый месяц осени будет очень комфортным", - заключили метеорологи.Ранее ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец сообщил, что купальный сезон в средней России подойдет к концу с окончанием лета. По его словам, уже с 1 сентября температура воздуха ночью понизится до +5…10, а днем до +14 градусов.

https://crimea.ria.ru/20220829/kupalnyy-sezon-podoydet-k-kontsu-vmeste-s-letom--ekspert-1124324141.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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