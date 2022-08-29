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Погода в Крыму в сентябре: когда уйдет жара - РИА Новости Крым, 29.08.2022
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Погода в Крыму в сентябре: когда уйдет жара
Погода в Крыму в сентябре: когда уйдет жара - РИА Новости Крым, 29.08.2022
Погода в Крыму в сентябре: когда уйдет жара
Жаркое лето уйдет из Крыма по календарю, уже первого сентября зной сменится комфортным 25-градусным теплом. Об этом РИА Новости Крым сообщили в Крымском... РИА Новости Крым, 29.08.2022
2022-08-29T18:31
2022-08-29T18:31
крым
погода в крыму
крымская погода
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым, Евгения Мартыненко. Жаркое лето уйдет из Крыма по календарю, уже первого сентября зной сменится комфортным 25-градусным теплом. Об этом РИА Новости Крым сообщили в Крымском гидрометцентре."30 и 31 августа прогнозируются самые теплые дни, а 1 сентября ожидается понижение температуры. Жары уже не будет, но вместо нее придет очень комфортная погода, температура воздуха составит +25…28 градусов. В начале месяца ожидаем прохождение холодного фронта, с понижением температуры и осадками", - добавили в гидрометцентре.Но надолго дожди в Крыму не задержатся. Весь сентябрь обещает быть теплым, так что курортный и купальный сезон для жителей и гостей полуострова продолжится."Прогнозируется довольно теплый сентябрь, и высокая температура морской воды сохранится, так что первый месяц осени будет очень комфортным", - заключили метеорологи.Ранее ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец сообщил, что купальный сезон в средней России подойдет к концу с окончанием лета. По его словам, уже с 1 сентября температура воздуха ночью понизится до +5…10, а днем до +14 градусов.
https://crimea.ria.ru/20220829/kupalnyy-sezon-podoydet-k-kontsu-vmeste-s-letom--ekspert-1124324141.html
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крым, погода в крыму, крымская погода
Погода в Крыму в сентябре: когда уйдет жара

Крымский гидрометцентр: 1 сентября температура понизится до +28 градусов, местами дожди

18:31 29.08.2022
 
© РИА Новости Крым . Наталия НазарукВид на Южный берег Крыма со смотровой площадки в Гаспре
Вид на Южный берег Крыма со смотровой площадки в Гаспре - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
© РИА Новости Крым . Наталия Назарук
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым, Евгения Мартыненко. Жаркое лето уйдет из Крыма по календарю, уже первого сентября зной сменится комфортным 25-градусным теплом. Об этом РИА Новости Крым сообщили в Крымском гидрометцентре.
"30 и 31 августа прогнозируются самые теплые дни, а 1 сентября ожидается понижение температуры. Жары уже не будет, но вместо нее придет очень комфортная погода, температура воздуха составит +25…28 градусов. В начале месяца ожидаем прохождение холодного фронта, с понижением температуры и осадками", - добавили в гидрометцентре.
Дождь в Симферополе - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
08:09
Купальный сезон подойдет к концу вместе с летом – эксперт
Но надолго дожди в Крыму не задержатся. Весь сентябрь обещает быть теплым, так что курортный и купальный сезон для жителей и гостей полуострова продолжится.
"Прогнозируется довольно теплый сентябрь, и высокая температура морской воды сохранится, так что первый месяц осени будет очень комфортным", - заключили метеорологи.
Ранее ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец сообщил, что купальный сезон в средней России подойдет к концу с окончанием лета. По его словам, уже с 1 сентября температура воздуха ночью понизится до +5…10, а днем до +14 градусов.
 
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