Купальный сезон подойдет к концу вместе с летом – эксперт
Глубокая осень в Россию придет уже в сентябре – эксперт
© РИА Новости КрымДождь в Симферополе
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. Купальный сезон в средней России подойдет к концу с окончанием лета. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
"Купальный сезон завершится вместе с летним календарем. Ну а сентябрь радикально стартует с настоящей осени", – написал Тишковец в своем авторском канале в Telegram.
По его словам, уже с 1 сентября температура воздуха ночью понизится до 5 – 10, а днем до 9 – 14 в связи с тем, что "новые порции дождевых туч и уже полярного воздуха" продолжат поступать в тыл циклонического под напором северных ветров.
"Купальный сезон завершится вместе с летним календарем. Ну а сентябрь радикально стартует с настоящей осени", – написал Тишковец в своем авторском канале в Telegram.
По его словам, уже с 1 сентября температура воздуха ночью понизится до 5 – 10, а днем до 9 – 14 в связи с тем, что "новые порции дождевых туч и уже полярного воздуха" продолжат поступать в тыл циклонического под напором северных ветров.
К утру второго дня осени столбик термометра будет достигать от силы семи градусов тепла, а днем не превысит 10 градусов. А уже 3 сентября температура ночью определится в пределах октябрьских показателей: 1 – 6 градусов тепла.
"Погода всего за 96 часов понизит температурную планку на 25 градусов, и ввергнет среднюю полосу России в середину осени", – заключил эксперт.
В качестве позитивного момента он отметил, что лесные пожары наконец будут потушены и воздух "очистится от гари".
при этом ранее в эфире радио "Спутник в Крыму" эксперт пообещал Крыму теплый сентябрь с большим количеством солнечных дней.