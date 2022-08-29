https://crimea.ria.ru/20220829/kupalnyy-sezon-podoydet-k-kontsu-vmeste-s-letom--ekspert-1124324141.html

Купальный сезон подойдет к концу вместе с летом – эксперт

Купальный сезон подойдет к концу вместе с летом – эксперт - РИА Новости Крым, 29.08.2022

Купальный сезон подойдет к концу вместе с летом – эксперт

"Купальный сезон завершится вместе с летним календарем. Ну а сентябрь радикально стартует с настоящей осени", – написал Тишковец в своем авторском канале в... РИА Новости Крым, 29.08.2022

2022-08-29T08:09

2022-08-29T08:09

2022-08-29T08:09

погода

общество

совет эксперта

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. Купальный сезон в средней России подойдет к концу с окончанием лета. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец."Купальный сезон завершится вместе с летним календарем. Ну а сентябрь радикально стартует с настоящей осени", – написал Тишковец в своем авторском канале в Telegram.По его словам, уже с 1 сентября температура воздуха ночью понизится до 5 – 10, а днем до 9 – 14 в связи с тем, что "новые порции дождевых туч и уже полярного воздуха" продолжат поступать в тыл циклонического под напором северных ветров.К утру второго дня осени столбик термометра будет достигать от силы семи градусов тепла, а днем не превысит 10 градусов. А уже 3 сентября температура ночью определится в пределах октябрьских показателей: 1 – 6 градусов тепла. В качестве позитивного момента он отметил, что лесные пожары наконец будут потушены и воздух "очистится от гари".при этом ранее в эфире радио "Спутник в Крыму" эксперт пообещал Крыму теплый сентябрь с большим количеством солнечных дней.

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

погода, общество, совет эксперта