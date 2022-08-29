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На въезде в Севастополь появится постоянный пост ГИБДД - РИА Новости Крым, 29.08.2022
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Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20220829/na-vezde-v-sevastopol-poyavitsya-postoyannyy-post-gibdd-1124333903.html
На въезде в Севастополь появится постоянный пост ГИБДД
На въезде в Севастополь появится постоянный пост ГИБДД - РИА Новости Крым, 29.08.2022
На въезде в Севастополь появится постоянный пост ГИБДД
На севастопольском участке федеральной трассы "Таврида" в районе строящегося Ялтинского кольца появится постоянный пост ГИБДД. Такое распоряжение дал губернатор РИА Новости Крым, 29.08.2022
2022-08-29T16:39
2022-08-29T16:39
ситуация на дорогах крыма
севастополь
михаил развожаев
трасса таврида
гибдд
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СЕВАСТОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. На севастопольском участке федеральной трассы "Таврида" в районе строящегося Ялтинского кольца появится постоянный пост ГИБДД. Такое распоряжение дал губернатор города Михаил Развожаев.По его словам, в минувшее воскресенье он стал свидетелем того, как "элементарная авария" в который раз парализовала движение в этом районе на несколько часов."Понятно, люди видят, что стройка идет, все ждут, терпят. Но на какие-то вещи надо оперативно реагировать вместе со строителями, дорожными службами и сотрудниками ГИБДД. Надо принять решение, договориться с коллегами из МВД, чтобы там постоянно стоял пост и эвакуатор наш, который должен машины эти убирать, чтобы восстанавливать движение", – распорядился губернатор, обращаясь к руководству дептранса.В свою очередь директор департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры города Павел Иено заверил, что место, где будет стоять эвакуатор, уже определено."С сотрудниками ГИБДД разговаривали, обратились к ним с просьбой, чтобы постоянно дежурил один пост в районе Ялтинского кольца", – сказал Иено.Ранее Павел Иено сообщил, что очередной этап строительных работ на севастопольском участке трассы "Таврида" в районе Ялтинского кольца будет завершен в конце сентября – начале октября, тогда все съезды с новой развязки будут открыты для транспорта.Ранее сообщалось, что в Севастополе на трассе "Таврида" со стороны Симферополя усилен контроль ГИБДД за потоком автомобилей.
https://crimea.ria.ru/20220824/kogda-otkroyut-vse-sezdy-s-yaltinskogo-koltsa-v-sevastopole-1124276901.html
https://crimea.ria.ru/20220819/v-sovfede-otreagirovali-na-predlozhenie-zakryt-sevastopol-1124212776.html
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РИА Новости Крым
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севастополь, михаил развожаев, трасса таврида, гибдд
На въезде в Севастополь появится постоянный пост ГИБДД

На севастопольском участке "Тавриды" появится постоянный пост ГИБДД

16:39 29.08.2022
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСотрудник ДПС ГИБДД в Крыму
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СЕВАСТОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. На севастопольском участке федеральной трассы "Таврида" в районе строящегося Ялтинского кольца появится постоянный пост ГИБДД. Такое распоряжение дал губернатор города Михаил Развожаев.
По его словам, в минувшее воскресенье он стал свидетелем того, как "элементарная авария" в который раз парализовала движение в этом районе на несколько часов.
В Севастополе частично открыто движение по новому путепроводу 8-го этапа трассы Таврида со стороны Симферополя
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Когда откроют все съезды с Ялтинского кольца в Севастополе
"Понятно, люди видят, что стройка идет, все ждут, терпят. Но на какие-то вещи надо оперативно реагировать вместе со строителями, дорожными службами и сотрудниками ГИБДД. Надо принять решение, договориться с коллегами из МВД, чтобы там постоянно стоял пост и эвакуатор наш, который должен машины эти убирать, чтобы восстанавливать движение", – распорядился губернатор, обращаясь к руководству дептранса.
В свою очередь директор департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры города Павел Иено заверил, что место, где будет стоять эвакуатор, уже определено.
"С сотрудниками ГИБДД разговаривали, обратились к ним с просьбой, чтобы постоянно дежурил один пост в районе Ялтинского кольца", – сказал Иено.
Знак СТОП - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
19 августа, 03:31
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Ранее Павел Иено сообщил, что очередной этап строительных работ на севастопольском участке трассы "Таврида" в районе Ялтинского кольца будет завершен в конце сентября – начале октября, тогда все съезды с новой развязки будут открыты для транспорта.
Ранее сообщалось, что в Севастополе на трассе "Таврида" со стороны Симферополя усилен контроль ГИБДД за потоком автомобилей.
 
Ситуация на дорогах КрымаСевастопольМихаил РазвожаевТрасса ТавридаГИБДД
 
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