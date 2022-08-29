https://crimea.ria.ru/20220829/na-vezde-v-sevastopol-poyavitsya-postoyannyy-post-gibdd-1124333903.html

На въезде в Севастополь появится постоянный пост ГИБДД

На въезде в Севастополь появится постоянный пост ГИБДД - РИА Новости Крым, 29.08.2022

На въезде в Севастополь появится постоянный пост ГИБДД

На севастопольском участке федеральной трассы "Таврида" в районе строящегося Ялтинского кольца появится постоянный пост ГИБДД. Такое распоряжение дал губернатор РИА Новости Крым, 29.08.2022

2022-08-29T16:39

2022-08-29T16:39

2022-08-29T16:39

ситуация на дорогах крыма

севастополь

михаил развожаев

трасса таврида

гибдд

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СЕВАСТОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. На севастопольском участке федеральной трассы "Таврида" в районе строящегося Ялтинского кольца появится постоянный пост ГИБДД. Такое распоряжение дал губернатор города Михаил Развожаев.По его словам, в минувшее воскресенье он стал свидетелем того, как "элементарная авария" в который раз парализовала движение в этом районе на несколько часов."Понятно, люди видят, что стройка идет, все ждут, терпят. Но на какие-то вещи надо оперативно реагировать вместе со строителями, дорожными службами и сотрудниками ГИБДД. Надо принять решение, договориться с коллегами из МВД, чтобы там постоянно стоял пост и эвакуатор наш, который должен машины эти убирать, чтобы восстанавливать движение", – распорядился губернатор, обращаясь к руководству дептранса.В свою очередь директор департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры города Павел Иено заверил, что место, где будет стоять эвакуатор, уже определено."С сотрудниками ГИБДД разговаривали, обратились к ним с просьбой, чтобы постоянно дежурил один пост в районе Ялтинского кольца", – сказал Иено.Ранее Павел Иено сообщил, что очередной этап строительных работ на севастопольском участке трассы "Таврида" в районе Ялтинского кольца будет завершен в конце сентября – начале октября, тогда все съезды с новой развязки будут открыты для транспорта.Ранее сообщалось, что в Севастополе на трассе "Таврида" со стороны Симферополя усилен контроль ГИБДД за потоком автомобилей.

https://crimea.ria.ru/20220824/kogda-otkroyut-vse-sezdy-s-yaltinskogo-koltsa-v-sevastopole-1124276901.html

https://crimea.ria.ru/20220819/v-sovfede-otreagirovali-na-predlozhenie-zakryt-sevastopol-1124212776.html

севастополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, михаил развожаев, трасса таврида, гибдд