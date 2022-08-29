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Херсонская область осталась без света и воды – что известно
Херсонская область осталась без света и воды – что известно - РИА Новости Крым, 29.08.2022
Херсонская область осталась без света и воды – что известно
В Херсонской области из-за аварии на подстанции временно прекращена подача электроэнергии, из-за чего остановлена и работа насосных станций. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 29.08.2022
2022-08-29T13:34
2022-08-29T13:34
2022-08-29T13:37
новая жизнь на освобожденных территориях
херсонская область
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. В Херсонской области из-за аварии на подстанции временно прекращена подача электроэнергии, из-за чего остановлена и работа насосных станций. Об этом сообщает пресс-служба предприятия "Херсоноблэнерго".Специалисты предприятия работают над устранением поломки и восстановлением электроснабжения области и областного центра."Подача электроэнергии будет возобновлена в ближайшее время! По возможности отключите электроприборы из сети, так как при подключении возможен скачок напряжения", - добавили в "Херсоноблэнерго".Люди, город, жизнь. Как сегодня живет Херсон >>Как сообщалось, на прошлой неделе Херсонская область дважды оставалась без света. В одном случае причиной стали ремонтные работы, во втором - пожар, возникший в результате провокаций ВСУ.В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Обсуждается вопрос проведения референдума в обоих регионах в один день. По предварительным данным, голосование может состояться в сентябре.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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херсонская область, общество
Херсонская область осталась без света и воды – что известно
В Херсонской области прекращена подача электроэнергии из-за аварии, насосы не работают
13:34 29.08.2022 (обновлено: 13:37 29.08.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. В Херсонской области из-за аварии на подстанции временно прекращена подача электроэнергии, из-за чего остановлена и работа насосных станций. Об этом сообщает пресс-служба предприятия "Херсоноблэнерго".
"В результате аварии на подстанции в области временно прекращена подача электроэнергии. Также из-за отсутствия электричества не работают насосные станции. Вследствие чего отсутствует водоснабжение", - говорится в сообщении.
Специалисты предприятия работают над устранением поломки и восстановлением электроснабжения области и областного центра.
"Подача электроэнергии будет возобновлена в ближайшее время! По возможности отключите электроприборы из сети, так как при подключении возможен скачок напряжения", - добавили в "Херсоноблэнерго".
Как сообщалось, на прошлой неделе Херсонская область дважды оставалась без света
. В одном случае причиной стали ремонтные работы, во втором - пожар, возникший в результате провокаций ВСУ.
В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.
Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Обсуждается вопрос проведения референдума в обоих регионах в один день. По предварительным данным, голосование может состояться в сентябре.