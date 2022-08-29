https://crimea.ria.ru/20220829/khersonskaya-oblast-ostalas-bez-sveta-i-vody--chto-izvestno-1124330261.html

Херсонская область осталась без света и воды – что известно

Херсонская область осталась без света и воды – что известно - РИА Новости Крым, 29.08.2022

Херсонская область осталась без света и воды – что известно

В Херсонской области из-за аварии на подстанции временно прекращена подача электроэнергии, из-за чего остановлена и работа насосных станций. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 29.08.2022

2022-08-29T13:34

2022-08-29T13:34

2022-08-29T13:37

новая жизнь на освобожденных территориях

херсонская область

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110230/22/1102302263_0:0:3008:1692_1920x0_80_0_0_2ab65cd44c3814cea488e326d6eae2ba.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. В Херсонской области из-за аварии на подстанции временно прекращена подача электроэнергии, из-за чего остановлена и работа насосных станций. Об этом сообщает пресс-служба предприятия "Херсоноблэнерго".Специалисты предприятия работают над устранением поломки и восстановлением электроснабжения области и областного центра."Подача электроэнергии будет возобновлена в ближайшее время! По возможности отключите электроприборы из сети, так как при подключении возможен скачок напряжения", - добавили в "Херсоноблэнерго".Люди, город, жизнь. Как сегодня живет Херсон >>Как сообщалось, на прошлой неделе Херсонская область дважды оставалась без света. В одном случае причиной стали ремонтные работы, во втором - пожар, возникший в результате провокаций ВСУ.В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Обсуждается вопрос проведения референдума в обоих регионах в один день. По предварительным данным, голосование может состояться в сентябре.

https://crimea.ria.ru/20220829/vsu-obstrelyali-grazhdanskie-obekty-v-khersone-i-novoy-kakhovke-1124327988.html

https://crimea.ria.ru/20220827/kherson-snova-bez-sveta-elektrichestva-net-v-svyazi-s-remontom---vlasti-1124317866.html

херсонская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, общество