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Херсонская область осталась без света и воды – что известно - РИА Новости Крым, 29.08.2022
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https://crimea.ria.ru/20220829/khersonskaya-oblast-ostalas-bez-sveta-i-vody--chto-izvestno-1124330261.html
Херсонская область осталась без света и воды – что известно
Херсонская область осталась без света и воды – что известно - РИА Новости Крым, 29.08.2022
Херсонская область осталась без света и воды – что известно
В Херсонской области из-за аварии на подстанции временно прекращена подача электроэнергии, из-за чего остановлена и работа насосных станций. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 29.08.2022
2022-08-29T13:34
2022-08-29T13:37
новая жизнь на освобожденных территориях
херсонская область
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. В Херсонской области из-за аварии на подстанции временно прекращена подача электроэнергии, из-за чего остановлена и работа насосных станций. Об этом сообщает пресс-служба предприятия "Херсоноблэнерго".Специалисты предприятия работают над устранением поломки и восстановлением электроснабжения области и областного центра."Подача электроэнергии будет возобновлена в ближайшее время! По возможности отключите электроприборы из сети, так как при подключении возможен скачок напряжения", - добавили в "Херсоноблэнерго".Люди, город, жизнь. Как сегодня живет Херсон &gt;&gt;Как сообщалось, на прошлой неделе Херсонская область дважды оставалась без света. В одном случае причиной стали ремонтные работы, во втором - пожар, возникший в результате провокаций ВСУ.В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Обсуждается вопрос проведения референдума в обоих регионах в один день. По предварительным данным, голосование может состояться в сентябре.
https://crimea.ria.ru/20220829/vsu-obstrelyali-grazhdanskie-obekty-v-khersone-i-novoy-kakhovke-1124327988.html
https://crimea.ria.ru/20220827/kherson-snova-bez-sveta-elektrichestva-net-v-svyazi-s-remontom---vlasti-1124317866.html
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херсонская область, общество
Херсонская область осталась без света и воды – что известно

В Херсонской области прекращена подача электроэнергии из-за аварии, насосы не работают

13:34 29.08.2022 (обновлено: 13:37 29.08.2022)
 
© РИА Новости . Виталий Аньков / Перейти в фотобанкРемонт линии электропередач
Ремонт линии электропередач - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
© РИА Новости . Виталий Аньков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. В Херсонской области из-за аварии на подстанции временно прекращена подача электроэнергии, из-за чего остановлена и работа насосных станций. Об этом сообщает пресс-служба предприятия "Херсоноблэнерго".
"В результате аварии на подстанции в области временно прекращена подача электроэнергии. Также из-за отсутствия электричества не работают насосные станции. Вследствие чего отсутствует водоснабжение", - говорится в сообщении.
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Специалисты предприятия работают над устранением поломки и восстановлением электроснабжения области и областного центра.
"Подача электроэнергии будет возобновлена в ближайшее время! По возможности отключите электроприборы из сети, так как при подключении возможен скачок напряжения", - добавили в "Херсоноблэнерго".
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Как сообщалось, на прошлой неделе Херсонская область дважды оставалась без света. В одном случае причиной стали ремонтные работы, во втором - пожар, возникший в результате провокаций ВСУ.
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В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.
Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Обсуждается вопрос проведения референдума в обоих регионах в один день. По предварительным данным, голосование может состояться в сентябре.
 
Новая жизнь на освобожденных территорияхХерсонская областьОбщество
 
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