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Как в ЛНР организуют учебный процесс в школах
Как в ЛНР организуют учебный процесс в школах - РИА Новости Крым, 29.08.2022
Как в ЛНР организуют учебный процесс в школах
В одиннадцати городах и районах Луганской Народной Республики в новом учебном году занятия начнутся в удаленном формате из-за обстрелов ВСУ, сообщает... РИА Новости Крым, 29.08.2022
2022-08-29T14:11
2022-08-29T14:11
2022-08-29T14:11
луганская народная республика (лнр)
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг - РИА Новости Крым. В одиннадцати городах и районах Луганской Народной Республики в новом учебном году занятия начнутся в удаленном формате из-за обстрелов ВСУ, сообщает пресс-служба правительства ЛНР."В связи с сохраняющейся угрозой обстрелов со стороны киевских националистов 11 городов и районов начнут учебный год в дистанционном формате без проведения 1 сентября торжественных линеек, посвященных Дню знаний", - сказано в сообщении.В остальных 18 городах и районах учебный процесс начнется в обычном формате.Ранее Российская Федерация выделила средства на обеспечение безопасности в школах Луганской и Донецкой народных республик, а также на освобожденных территориях. С начала учебного года эти учебные учреждения получат вооруженную охрану.В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Обсуждается вопрос проведения референдума в обоих регионах в один день. По предварительным данным, голосование может состояться в сентябре.
https://crimea.ria.ru/20220828/skolko-shkol-i-detsadov-budut-rabotat-na-khersonschine-s-1-sentyabrya-1124323988.html
https://crimea.ria.ru/20220827/shkoly-na-osvobozhdennykh-territoriyakh-obespechat-vooruzhennoy-okhranoy-1124316544.html
луганская народная республика (лнр)
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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луганская народная республика (лнр), общество
Как в ЛНР организуют учебный процесс в школах
В 11 городах и районах ЛНР учебный год начнется в дистанционном формате из-за обстрелов
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг - РИА Новости Крым. В одиннадцати городах и районах Луганской Народной Республики в новом учебном году занятия начнутся в удаленном формате из-за обстрелов ВСУ, сообщает пресс-служба правительства ЛНР.
"В связи с сохраняющейся угрозой обстрелов со стороны киевских националистов 11 городов и районов начнут учебный год в дистанционном формате без проведения 1 сентября торжественных линеек, посвященных Дню знаний", - сказано в сообщении.
Уточняется, что на удаленке придется учиться школьникам Алчевска, Брянки, Кировска, Лисичанска, Первомайска, Рубежнго, Северодонецка и Стаханова, а также Кременского, Перевальского и Попаснянского районов.
В остальных 18 городах и районах учебный процесс начнется в обычном формате.
Ранее Российская Федерация выделила средства на обеспечение безопасности в школах Луганской и Донецкой народных республик, а также на освобожденных территориях. С начала учебного года эти учебные учреждения получат вооруженную охрану
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В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.
Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Обсуждается вопрос проведения референдума в обоих регионах в один день. По предварительным данным, голосование может состояться в сентябре.