https://crimea.ria.ru/20220829/kak-v-lnr-organizuyut-uchebnyy-protsess-v-shkolakh-1124330816.html

Как в ЛНР организуют учебный процесс в школах

Как в ЛНР организуют учебный процесс в школах - РИА Новости Крым, 29.08.2022

Как в ЛНР организуют учебный процесс в школах

В одиннадцати городах и районах Луганской Народной Республики в новом учебном году занятия начнутся в удаленном формате из-за обстрелов ВСУ, сообщает... РИА Новости Крым, 29.08.2022

2022-08-29T14:11

2022-08-29T14:11

2022-08-29T14:11

луганская народная республика (лнр)

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг - РИА Новости Крым. В одиннадцати городах и районах Луганской Народной Республики в новом учебном году занятия начнутся в удаленном формате из-за обстрелов ВСУ, сообщает пресс-служба правительства ЛНР."В связи с сохраняющейся угрозой обстрелов со стороны киевских националистов 11 городов и районов начнут учебный год в дистанционном формате без проведения 1 сентября торжественных линеек, посвященных Дню знаний", - сказано в сообщении.В остальных 18 городах и районах учебный процесс начнется в обычном формате.Ранее Российская Федерация выделила средства на обеспечение безопасности в школах Луганской и Донецкой народных республик, а также на освобожденных территориях. С начала учебного года эти учебные учреждения получат вооруженную охрану.В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Обсуждается вопрос проведения референдума в обоих регионах в один день. По предварительным данным, голосование может состояться в сентябре.

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https://crimea.ria.ru/20220827/shkoly-na-osvobozhdennykh-territoriyakh-obespechat-vooruzhennoy-okhranoy-1124316544.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

луганская народная республика (лнр), общество