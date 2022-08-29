Рейтинг@Mail.ru
Эстония требует от ЕС ужесточить санкции против России - РИА Новости Крым, 29.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20220829/estoniya-trebuet-ot-es-uzhestochit-sanktsii-protiv-rossii-1124330074.html
Эстония требует от ЕС ужесточить санкции против России
Эстония требует от ЕС ужесточить санкции против России - РИА Новости Крым, 29.08.2022
Эстония требует от ЕС ужесточить санкции против России
Таллин призвал Еврокомиссию усилить антироссийские санкции, в частности, в области энергетики и торговли, а также по SWIFT и ввести визовые ограничения для... РИА Новости Крым, 29.08.2022
2022-08-29T13:26
2022-08-29T13:28
эстония
санкции против россии
в мире
европейский союз
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111054/22/1110542215_0:2:640:362_1920x0_80_0_0_d2c6cb5f55ee229e9244eb5441aca630.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. Таллин призвал Еврокомиссию усилить антироссийские санкции, в частности, в области энергетики и торговли, а также по SWIFT и ввести визовые ограничения для россиян в Европе. Об этом в интервью немецкому изданию Die Welt сообщил министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу.Свои предложения Эстония предоставила Еврокомиссии для восьмого пакета антироссийских санкций."Мы уже представили Еврокомиссии конкретные предложения по этому поводу. Они затрагивают энергетику, торговлю, дальнейшие ограничения на систему SWIFT и включение еще большего числа людей и организаций в санкционный список", – сказал Рейнсалу и добавил, что Эстония желала бы, чтобы это произошло как можно скорее.По мнению главы МИД Эстонии, санкции против РФ хоть и действуют сейчас, но эффективность их невелика. "Их недостаточно", – убежден министр.Рейнсалу также заявил, что считает недопустимым тот факт, что граждане России продолжают приезжать в ЕС в отпуск и заниматься шопингом. И предложил "пресечь" такую возможность для россиян.Он добавил, что ограничения также негативно отражаются и на европейцах. Однако ситуация требует жертв."Если мы не готовы сейчас перенести небольшой ущерб, то в будущем наши экономики пострадают еще сильнее. ... Необходимо выдержать и даже вводить более жесткие санкции", – поделился мнением эстонский политик.Ранее эксперт рассказал о санкционной продукции, утрату которой на российском рынке смогут компенсировать предприятия Донбасса.
https://crimea.ria.ru/20220828/donbass-mozhet-zamenit-ryad-sanktsionnoy-dlya-rf-produktsii--promyshlennik-1124315774.html
https://crimea.ria.ru/20220823/velikobritaniya-snyala-sanktsii-s-gubernatora-sevastopolya-razvozhaeva-1124266096.html
https://crimea.ria.ru/20220824/chey-krym-v-litve-predlozhili-na-granitse-sprashivat-rossiyan-o-statuse-1124268840.html
эстония
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111054/22/1110542215_78:0:562:363_1920x0_80_0_0_5fe0882e3232a32f5f6b862f86ea216f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
эстония, санкции против россии, в мире, европейский союз, политика
Эстония требует от ЕС ужесточить санкции против России

Таллин настаивает на ведении нового пакета санкций против России

13:26 29.08.2022 (обновлено: 13:28 29.08.2022)
 
© РИА Новости . Владимир ФедоренкоГосударственный флаг Эстонии. Архивное фото
Государственный флаг Эстонии. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
© РИА Новости . Владимир Федоренко
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. Таллин призвал Еврокомиссию усилить антироссийские санкции, в частности, в области энергетики и торговли, а также по SWIFT и ввести визовые ограничения для россиян в Европе. Об этом в интервью немецкому изданию Die Welt сообщил министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу.
Свои предложения Эстония предоставила Еврокомиссии для восьмого пакета антироссийских санкций.
Юзовский металлургический завод в Донецке - РИА Новости, 1920, 28.08.2022
Вчера, 08:27Новая жизнь на освобожденных территориях
Донбасс может заменить ряд санкционной для РФ продукции — промышленник
"Мы уже представили Еврокомиссии конкретные предложения по этому поводу. Они затрагивают энергетику, торговлю, дальнейшие ограничения на систему SWIFT и включение еще большего числа людей и организаций в санкционный список", – сказал Рейнсалу и добавил, что Эстония желала бы, чтобы это произошло как можно скорее.
По мнению главы МИД Эстонии, санкции против РФ хоть и действуют сейчас, но эффективность их невелика. "Их недостаточно", – убежден министр.
Рейнсалу также заявил, что считает недопустимым тот факт, что граждане России продолжают приезжать в ЕС в отпуск и заниматься шопингом. И предложил "пресечь" такую возможность для россиян.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев
23 августа, 18:33
Великобритания сняла санкции с губернатора Севастополя Развожаева
Он добавил, что ограничения также негативно отражаются и на европейцах. Однако ситуация требует жертв.
"Если мы не готовы сейчас перенести небольшой ущерб, то в будущем наши экономики пострадают еще сильнее. ... Необходимо выдержать и даже вводить более жесткие санкции", – поделился мнением эстонский политик.
Каунас, Литва. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
24 августа, 09:18
Чей Крым: в Литве предложили на границе спрашивать россиян о статусе
Ранее эксперт рассказал о санкционной продукции, утрату которой на российском рынке смогут компенсировать предприятия Донбасса.
 
ЭстонияСанкции против РоссииВ миреЕвропейский СоюзПолитика
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:47Жителей Новой Каховки эвакуируют с рабочих мест
14:45Кража во время СПА: в Крыму туристка обчистила пенсионерку на 200 тысяч
14:25В Крыму ответили на угрозы Киева атаковать Крымский мост
14:11Как в ЛНР организуют учебный процесс в школах
13:51СМИ обнародовали дату визита МАГАТЭ на Запорожскую АЭС
13:38В Кремле высказались об идее демилитаризации зоны вокруг ЗАЭС
13:34Херсонская область осталась без света и воды – что известно
13:26Эстония требует от ЕС ужесточить санкции против России
13:14ВКС России сбили два самолета Су-25 и шесть беспилотников
13:01Лагеря боевиков "Айдар" и "Азов"* уничтожены в Днепропетровской области
13:00Безопасность сегодня: грань между вниманием и паникой
12:42Ударный беспилотник ВСУ сбит возле хранилища ядерного топлива на ЗАЭС
12:25Атаковавший ЗАЭС боевой дрон-камикадзе – производства США
12:01Новые ограничения по COVID-19: в Роспотребнадзоре оценили риски
11:41Когда Украина прекратит обстрелы Запорожской АЭС – эксперт
11:28ВВС Британии спрячут свои самолеты в гражданские аэропорты – СМИ
10:58Крым попал в топ направлений для поездок по туристическому кешбэку
10:45ВСУ обстреляли гражданские объекты в Херсоне и Новой Каховке
10:15В Крыму и Севастополе 775 заболевших COVID-19 за сутки
10:07В ФСБ назвали еще одного участника убийства Дарьи Дугиной
Лента новостейМолния