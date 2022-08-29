https://crimea.ria.ru/20220829/estoniya-trebuet-ot-es-uzhestochit-sanktsii-protiv-rossii-1124330074.html

Эстония требует от ЕС ужесточить санкции против России

Эстония требует от ЕС ужесточить санкции против России - РИА Новости Крым, 29.08.2022

Эстония требует от ЕС ужесточить санкции против России

Таллин призвал Еврокомиссию усилить антироссийские санкции, в частности, в области энергетики и торговли, а также по SWIFT и ввести визовые ограничения для... РИА Новости Крым, 29.08.2022

2022-08-29T13:26

2022-08-29T13:26

2022-08-29T13:28

эстония

санкции против россии

в мире

европейский союз

политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. Таллин призвал Еврокомиссию усилить антироссийские санкции, в частности, в области энергетики и торговли, а также по SWIFT и ввести визовые ограничения для россиян в Европе. Об этом в интервью немецкому изданию Die Welt сообщил министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу.Свои предложения Эстония предоставила Еврокомиссии для восьмого пакета антироссийских санкций."Мы уже представили Еврокомиссии конкретные предложения по этому поводу. Они затрагивают энергетику, торговлю, дальнейшие ограничения на систему SWIFT и включение еще большего числа людей и организаций в санкционный список", – сказал Рейнсалу и добавил, что Эстония желала бы, чтобы это произошло как можно скорее.По мнению главы МИД Эстонии, санкции против РФ хоть и действуют сейчас, но эффективность их невелика. "Их недостаточно", – убежден министр.Рейнсалу также заявил, что считает недопустимым тот факт, что граждане России продолжают приезжать в ЕС в отпуск и заниматься шопингом. И предложил "пресечь" такую возможность для россиян.Он добавил, что ограничения также негативно отражаются и на европейцах. Однако ситуация требует жертв."Если мы не готовы сейчас перенести небольшой ущерб, то в будущем наши экономики пострадают еще сильнее. ... Необходимо выдержать и даже вводить более жесткие санкции", – поделился мнением эстонский политик.Ранее эксперт рассказал о санкционной продукции, утрату которой на российском рынке смогут компенсировать предприятия Донбасса.

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https://crimea.ria.ru/20220824/chey-krym-v-litve-predlozhili-na-granitse-sprashivat-rossiyan-o-statuse-1124268840.html

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эстония, санкции против россии, в мире, европейский союз, политика