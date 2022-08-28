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В Севастополе вор вынес из кафе технику прямо под камерами - видео - РИА Новости Крым, 28.08.2022
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В Севастополе вор вынес из кафе технику прямо под камерами - видео
В Севастополе вор вынес из кафе технику прямо под камерами - видео - РИА Новости Крым, 28.08.2022
В Севастополе вор вынес из кафе технику прямо под камерами - видео
Ночная кража техники из кафе в Севастополе обернулась для молодого вора-рецидивиста задержанием: все тайное стало явным благодаря записям с камер... РИА Новости Крым, 28.08.2022
2022-08-28T12:20
2022-08-28T12:20
происшествия
севастополь
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СЕВАСТОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. Ночная кража техники из кафе в Севастополе обернулась для молодого вора-рецидивиста задержанием: все тайное стало явным благодаря записям с камер видеонаблюдения. Об этом сообщили в пресс-службе полиции города.Отмечается, что этот 19-летний парень не в первый раз охотится за чужим добром: за плечами у него судимость за кражу."Видимо решил добавить очередной эпизод в свою криминальную биографию, поэтому ночью тайком забрался в кафе через открытое окно. Посетителей не было, охраны тоже. &lt;...&gt; Похищенную технику сбыл первому встречному, а деньги потратил", – рассказали в полиции.Как показали камеры, соблазнился вор на блендер и кофемолку на барной стойке, общей стоимостью 50 тыс. рублей. За это фигуранту теперь уже нового уголовного дела грозит до 5 лет лишения свободы. Конечно, он во всем сознался. Ранее в курортном поселке в Крыму задержали квартирного вора, выдававшего себя за продавца газоанализаторов.
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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Новости
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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60
происшествия, севастополь
В Севастополе вор вынес из кафе технику прямо под камерами - видео

Звезда Ютьюба: в Севастополе рецидивист стал героем видео с камер наблюдения

12:20 28.08.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 28.08.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СЕВАСТОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. Ночная кража техники из кафе в Севастополе обернулась для молодого вора-рецидивиста задержанием: все тайное стало явным благодаря записям с камер видеонаблюдения. Об этом сообщили в пресс-службе полиции города.

Отмечается, что этот 19-летний парень не в первый раз охотится за чужим добром: за плечами у него судимость за кражу.
"Видимо решил добавить очередной эпизод в свою криминальную биографию, поэтому ночью тайком забрался в кафе через открытое окно. Посетителей не было, охраны тоже. <...> Похищенную технику сбыл первому встречному, а деньги потратил", – рассказали в полиции.
Как показали камеры, соблазнился вор на блендер и кофемолку на барной стойке, общей стоимостью 50 тыс. рублей. За это фигуранту теперь уже нового уголовного дела грозит до 5 лет лишения свободы. Конечно, он во всем сознался.

Ранее в курортном поселке в Крыму задержали квартирного вора, выдававшего себя за продавца газоанализаторов.
 
ПроисшествияСевастополь
 
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