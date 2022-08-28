https://crimea.ria.ru/20220828/v-sevastopole-vor-vynes-iz-kafe-tekhniku-pryamo-pod-kamerami---video-1124320162.html

В Севастополе вор вынес из кафе технику прямо под камерами - видео

В Севастополе вор вынес из кафе технику прямо под камерами - видео - РИА Новости Крым, 28.08.2022

В Севастополе вор вынес из кафе технику прямо под камерами - видео

Ночная кража техники из кафе в Севастополе обернулась для молодого вора-рецидивиста задержанием: все тайное стало явным благодаря записям с камер... РИА Новости Крым, 28.08.2022

2022-08-28T12:20

2022-08-28T12:20

2022-08-28T12:20

происшествия

севастополь

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СЕВАСТОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. Ночная кража техники из кафе в Севастополе обернулась для молодого вора-рецидивиста задержанием: все тайное стало явным благодаря записям с камер видеонаблюдения. Об этом сообщили в пресс-службе полиции города.Отмечается, что этот 19-летний парень не в первый раз охотится за чужим добром: за плечами у него судимость за кражу."Видимо решил добавить очередной эпизод в свою криминальную биографию, поэтому ночью тайком забрался в кафе через открытое окно. Посетителей не было, охраны тоже. <...> Похищенную технику сбыл первому встречному, а деньги потратил", – рассказали в полиции.Как показали камеры, соблазнился вор на блендер и кофемолку на барной стойке, общей стоимостью 50 тыс. рублей. За это фигуранту теперь уже нового уголовного дела грозит до 5 лет лишения свободы. Конечно, он во всем сознался. Ранее в курортном поселке в Крыму задержали квартирного вора, выдававшего себя за продавца газоанализаторов.

севастополь

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, севастополь