https://crimea.ria.ru/20220828/logotip-stolitsy-kryma-budut-pridumyvat-vsey-rossiey-1124320417.html

Логотип столицы Крыма будут придумывать всей Россией

Логотип столицы Крыма будут придумывать всей Россией - РИА Новости Крым, 28.08.2022

Логотип столицы Крыма будут придумывать всей Россией

, который отремонтирует один из двух имеющихся у города паромов, морские маршруты которых соединяют северную и южную стороны города. РИА Новости Крым, 28.08.2022

2022-08-28T19:47

2022-08-28T19:47

2022-08-28T19:47

симферополь

общество

культура

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. Логотип Симферополя будут искать по всей России соответствующий конкурс продлен почти до конца сентября, а его география расширена до границ РФ. Это следует из сообщения Управления молодежи, спорта и туризма администрации Симферополя."В связи с многочисленными просьбами желающих принять участие в конкурсе, но не являющимся жителями Республики Крым, принято решение продлить сроки подачи конкурсных работ, а также, разрешить принимать участие в конкурсе всем гражданам Российской Федерации независимо от места проживания", – говорится в сообщении.Ранее сообщалось, что принять участие в конкурсе на разработку логотипа столицы Крыма могут только жители республики, а победителя огласят не позднее 29 августа.Конкурс начался 18 июля. Согласно требованиям организаторов, чтобы стать его участником, надо просто прислать свою работу на электронную почту. Работа – это предлагаемый логотип, который должен "легко читаться, запоминаться, вызывать ассоциации c Симферополем", а также слоган.Тем временем в Севастополе ищут подрядчика, который отремонтирует один из двух имеющихся у города паромов, морские маршруты которых соединяют северную и южную стороны города.

https://crimea.ria.ru/20220716/chto-mozhno-sdelat-v-simferopole-za-odin-den---fotopodskazki-kota-mostika-1123838955.html

симферополь

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симферополь, общество, культура