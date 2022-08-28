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Логотип столицы Крыма будут придумывать всей Россией - РИА Новости Крым, 28.08.2022
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Логотип столицы Крыма будут придумывать всей Россией
Логотип столицы Крыма будут придумывать всей Россией - РИА Новости Крым, 28.08.2022
Логотип столицы Крыма будут придумывать всей Россией
, который отремонтирует один из двух имеющихся у города паромов, морские маршруты которых соединяют северную и южную стороны города. РИА Новости Крым, 28.08.2022
2022-08-28T19:47
2022-08-28T19:47
симферополь
общество
культура
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. Логотип Симферополя будут искать по всей России соответствующий конкурс продлен почти до конца сентября, а его география расширена до границ РФ. Это следует из сообщения Управления молодежи, спорта и туризма администрации Симферополя."В связи с многочисленными просьбами желающих принять участие в конкурсе, но не являющимся жителями Республики Крым, принято решение продлить сроки подачи конкурсных работ, а также, разрешить принимать участие в конкурсе всем гражданам Российской Федерации независимо от места проживания", – говорится в сообщении.Ранее сообщалось, что принять участие в конкурсе на разработку логотипа столицы Крыма могут только жители республики, а победителя огласят не позднее 29 августа.Конкурс начался 18 июля. Согласно требованиям организаторов, чтобы стать его участником, надо просто прислать свою работу на электронную почту. Работа – это предлагаемый логотип, который должен "легко читаться, запоминаться, вызывать ассоциации c Симферополем", а также слоган.Тем временем в Севастополе ищут подрядчика, который отремонтирует один из двух имеющихся у города паромов, морские маршруты которых соединяют северную и южную стороны города.
https://crimea.ria.ru/20220716/chto-mozhno-sdelat-v-simferopole-za-odin-den---fotopodskazki-kota-mostika-1123838955.html
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симферополь, общество, культура
Логотип столицы Крыма будут придумывать всей Россией

Логотип Симферополя не удалось придумать Крыму – конкурс продлен для участников со всей РФ

19:47 28.08.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНа железнодорожном железнодорожном вокзале в Симферополе
На железнодорожном железнодорожном вокзале в Симферополе - РИА Новости, 1920, 28.08.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. Логотип Симферополя будут искать по всей России соответствующий конкурс продлен почти до конца сентября, а его география расширена до границ РФ. Это следует из сообщения Управления молодежи, спорта и туризма администрации Симферополя.

"В связи с многочисленными просьбами желающих принять участие в конкурсе, но не являющимся жителями Республики Крым, принято решение продлить сроки подачи конкурсных работ, а также, разрешить принимать участие в конкурсе всем гражданам Российской Федерации независимо от места проживания", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что принять участие в конкурсе на разработку логотипа столицы Крыма могут только жители республики, а победителя огласят не позднее 29 августа.

Конкурс начался 18 июля. Согласно требованиям организаторов, чтобы стать его участником, надо просто прислать свою работу на электронную почту. Работа – это предлагаемый логотип, который должен "легко читаться, запоминаться, вызывать ассоциации c Симферополем", а также слоган.

Тем временем в Севастополе ищут подрядчика, который отремонтирует один из двух имеющихся у города паромов, морские маршруты которых соединяют северную и южную стороны города.
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