https://crimea.ria.ru/20220828/chto-s-dollarom-rossiyane-perestayut-interesovatsya-kursami-valyut-1124323372.html
Что с долларом: россияне перестают интересоваться курсами валют
Что с долларом: россияне перестают интересоваться курсами валют - РИА Новости Крым, 28.08.2022
Что с долларом: россияне перестают интересоваться курсами валют
РИА Новости Крым, 28.08.2022
2022-08-28T17:12
2022-08-28T17:12
2022-08-28T17:12
экономика
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. Россияне теряют интерес к курсу валют и перестают следить за его изменениями. К таким выводам пришли в аналитическом центре НАФИ.Там выяснили, что интерес жителей России к курсам иностранных валют снизился с 52% в апреле 2022 года до 39% в августе.Наибольшее внимание к курсам валют проявляют мужчины (50%), россияне от 25 до 44 лет (41%), люди, имеющие постоянную работу (41%), высшее образование (42%), хорошее материальное положение (54%)."Если в апреле каждый второй россиянин ожидал роста курса доллара и евро (53%) к рублю, то сегодня таковых 35%. При этом число тех, кто уверен в стабилизации курсов доллара и евро на текущих значениях выросла в четыре раза – с 7% в апреле до 28% на сегодняшний день", - говорится в исследовании.Снизилась и доля тех, кто ожидает дальнейшего снижения стоимости валют (было 31%, стало 26%). Курс евро обновил двадцатилетний минимум>>
https://crimea.ria.ru/20220804/chto-takoe-toksichnye-valyuty-i-zachem-nuzhna-devalyutizatsiya-1124067341.html
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экономика, общество
Что с долларом: россияне перестают интересоваться курсами валют
Чего россияне ждут от курса валют – исследование
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым.
Россияне теряют интерес к курсу валют и перестают следить за его изменениями. К таким выводам пришли в аналитическом центре НАФИ
.
Там выяснили, что интерес жителей России к курсам иностранных валют снизился с 52% в апреле 2022 года до 39% в августе.
Наибольшее внимание к курсам валют проявляют мужчины (50%), россияне от 25 до 44 лет (41%), люди, имеющие постоянную работу (41%), высшее образование (42%), хорошее материальное положение (54%).
"Если в апреле каждый второй россиянин ожидал роста курса доллара и евро (53%) к рублю, то сегодня таковых 35%. При этом число тех, кто уверен в стабилизации курсов доллара и евро на текущих значениях выросла в четыре раза – с 7% в апреле до 28% на сегодняшний день", - говорится в исследовании.
Снизилась и доля тех, кто ожидает дальнейшего снижения стоимости валют (было 31%, стало 26%).
"Для многих россиян курсы иностранных валют являются косвенным индикатором положения дел в экономике. Характерные для весны этого года опасения относительно резкого ослабления рубля приутихли, хотя именно дальнейший рост курсов доллара и евро продолжает оставаться превалирующим среди россиян прогнозом. Такая позиция, характерная не для всех, но для значительной доли сограждан, поддерживает значительный спрос на данные валюты", - резюмировал заместитель генерального директора Аналитического центра НАФИ Тимур Аймалетдинов.