Рейтинг@Mail.ru
Что с долларом: россияне перестают интересоваться курсами валют - РИА Новости Крым, 28.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20220828/chto-s-dollarom-rossiyane-perestayut-interesovatsya-kursami-valyut-1124323372.html
Что с долларом: россияне перестают интересоваться курсами валют
Что с долларом: россияне перестают интересоваться курсами валют - РИА Новости Крым, 28.08.2022
Что с долларом: россияне перестают интересоваться курсами валют
РИА Новости Крым, 28.08.2022
2022-08-28T17:12
2022-08-28T17:12
экономика
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111805/27/1118052791_0:156:3085:1891_1920x0_80_0_0_a6cdcfbcacdb16ce49e2640d874863dc.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. Россияне теряют интерес к курсу валют и перестают следить за его изменениями. К таким выводам пришли в аналитическом центре НАФИ.Там выяснили, что интерес жителей России к курсам иностранных валют снизился с 52% в апреле 2022 года до 39% в августе.Наибольшее внимание к курсам валют проявляют мужчины (50%), россияне от 25 до 44 лет (41%), люди, имеющие постоянную работу (41%), высшее образование (42%), хорошее материальное положение (54%)."Если в апреле каждый второй россиянин ожидал роста курса доллара и евро (53%) к рублю, то сегодня таковых 35%. При этом число тех, кто уверен в стабилизации курсов доллара и евро на текущих значениях выросла в четыре раза – с 7% в апреле до 28% на сегодняшний день", - говорится в исследовании.Снизилась и доля тех, кто ожидает дальнейшего снижения стоимости валют (было 31%, стало 26%). Курс евро обновил двадцатилетний минимум&gt;&gt;
https://crimea.ria.ru/20220804/chto-takoe-toksichnye-valyuty-i-zachem-nuzhna-devalyutizatsiya-1124067341.html
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111805/27/1118052791_178:0:2909:2048_1920x0_80_0_0_1dfaaa1f35cfc4c7863e499973b10513.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
экономика, общество
Что с долларом: россияне перестают интересоваться курсами валют

Чего россияне ждут от курса валют – исследование

17:12 28.08.2022
 
© РИА Новости . Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкКурс валют в Москве
Курс валют в Москве - РИА Новости, 1920, 28.08.2022
© РИА Новости . Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. Россияне теряют интерес к курсу валют и перестают следить за его изменениями. К таким выводам пришли в аналитическом центре НАФИ.
Там выяснили, что интерес жителей России к курсам иностранных валют снизился с 52% в апреле 2022 года до 39% в августе.
Наибольшее внимание к курсам валют проявляют мужчины (50%), россияне от 25 до 44 лет (41%), люди, имеющие постоянную работу (41%), высшее образование (42%), хорошее материальное положение (54%).
Денежные купюры и монеты разных стран - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
4 августа, 18:36
Что такое "токсичные" валюты и зачем нужна девалютизация
"Если в апреле каждый второй россиянин ожидал роста курса доллара и евро (53%) к рублю, то сегодня таковых 35%. При этом число тех, кто уверен в стабилизации курсов доллара и евро на текущих значениях выросла в четыре раза – с 7% в апреле до 28% на сегодняшний день", - говорится в исследовании.
Снизилась и доля тех, кто ожидает дальнейшего снижения стоимости валют (было 31%, стало 26%).
"Для многих россиян курсы иностранных валют являются косвенным индикатором положения дел в экономике. Характерные для весны этого года опасения относительно резкого ослабления рубля приутихли, хотя именно дальнейший рост курсов доллара и евро продолжает оставаться превалирующим среди россиян прогнозом. Такая позиция, характерная не для всех, но для значительной доли сограждан, поддерживает значительный спрос на данные валюты", - резюмировал заместитель генерального директора Аналитического центра НАФИ Тимур Аймалетдинов.
Курс евро обновил двадцатилетний минимум>>
 
ЭкономикаОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:40Сколько раз сердечники вызывали "скорую" на этой жаркой неделе
18:22Полиция Австрии не подтвердила информацию об убийстве Натальи Вовк
18:22В школах России 12 сентября расскажут о военной спецоперации
18:21Крупный пожар на рынке в Волжском: что известно
18:01Лето в Крыму сменится жарким бархатным сезоном - ФОБОС
17:42Что думают о красоте военнослужащих в России – опрос
17:16ВСУ стреляли по Каховке HIMARS и из "Точки-У"
17:12Что с долларом: россияне перестают интересоваться курсами валют
16:44Сколько школ и детсадов будут работать на Херсонщине с 1 сентября
16:30Австрийское издание сообщает о гибели убийцы Дарьи Дугиной – Натальи Вовк
16:03Беженцы из Украины в Великобритании лишатся поддержки и жилья
15:36В Греции опровергли причастность к атакам турецких самолетов
15:09Дугин назвал цель убийц своей дочери Дарьи
15:03В Алуште установили памятник первооснователю места императору Юстиниану
14:35В Киевской области демонтируют Аллею Героев Советского Союза
14:11ВКС РФ поразили завод "Мотор Сич" по ремонту вертолетов ВСУ в Запорожье
14:03Киев обстрелял ЗАЭС: снаряды упали у хранилища ядерного топлива
13:54В Севастополе пройдет масштабный военно-исторический фестиваль
13:41Более тысячи жертв: наводнение в Пакистане поглощает страну
13:27Маленькие Львята: в Крыму за четыре дня зарегистрировали четыре двойни
Лента новостейМолния