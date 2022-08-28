https://crimea.ria.ru/20220828/bolee-tysyachi-zhertv-navodnenie-v-pakistane-pogloschaet-stranu--1124322190.html

Более тысячи жертв: наводнение в Пакистане поглощает страну

Более тысячи жертв: наводнение в Пакистане поглощает страну - РИА Новости Крым, 28.08.2022

Более тысячи жертв: наводнение в Пакистане поглощает страну

Число жертв наводнений в Пакистане превысило тысячу человек. Об этом сообщает Национальное управление по борьбе со стихийными бедствиями. "Погибли 1 033... РИА Новости Крым, 28.08.2022

2022-08-28T13:41

2022-08-28T13:41

2022-08-28T13:41

в мире

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. Число жертв наводнений в Пакистане превысило тысячу человек. Об этом сообщает Национальное управление по борьбе со стихийными бедствиями. "Погибли 1 033 человека, 1 527 получили ранения", – говорится в утренней сводке управления от 28 августа.Только за последние сутки от смертоносной стихии погибли 119 человек, ранения получили более 70 пакистанцев. По предварительным данным, на сегодня от стихии пострадали более 33 млн человек.Число жертв землетрясения в Афганистане возросло до 920 человек>>С 14 июня Пакистан заливают муссонные дожди, вызывая разлив рек и катастрофические наводнения. Ливни и вышедшие из берегов реки разрушили почти 3,5 тыс. км дорог и 149 мостов, полностью или частично уничтожили около 950 тысяч домов. В стране объявлен режим ЧС.Накануне 27 августа власти Пакистана запросили международную помощь для борьбы с последствиями наводнений. В ООН уже сообщили, что выделят на это 3 млн долларов.Ранее премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф заявил, что в этом году стихия является еще более разрушительной, чем в 2010-м, когда жертвами наводнений стали 1 700 человек. Это связано с тем, что муссонные дожди на этот раз начались на месяц раньше и до сих пор не прекращаются.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, происшествия