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Автобус с людьми перевернулся в Иркутской области: что известно - РИА Новости Крым, 28.08.2022
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Автобус с людьми перевернулся в Иркутской области: что известно
Автобус с людьми перевернулся в Иркутской области: что известно - РИА Новости Крым, 28.08.2022
Автобус с людьми перевернулся в Иркутской области: что известно
Междугородний рейсовый автобус с десятками пассажиров съехал с федеральной трассы и опрокинулся, есть пострадавшие, среди которых несовершеннолетний. Об этом... РИА Новости Крым, 28.08.2022
2022-08-28T09:45
2022-08-28T09:45
общество
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. Междугородний рейсовый автобус с десятками пассажиров съехал с федеральной трассы и опрокинулся, есть пострадавшие, среди которых несовершеннолетний. Об этом сообщили в прокуратуре Иркутской области, начавшей проверку по факту произошедшего.ДТП произошло сегодня около 4 утра на федеральной трассе Р-255 "Сибирь" возле поселка Кутулик Аларского района."Произошел съезд с автодороги и опрокидывание рейсового автобуса № 608 сообщением "Усть-Кут-Иркутск", в котором находились 40 человек, в том числе 17-летний подросток", – сообщили прокуратуре. Одиннадцать человек погибли в жутком ДТП в Ульяновской области&gt;&gt;По данным областного УМВД, предварительно установлено, что водитель автобуса "не увидел предупредительных знаков о проведении дорожных работ" и съехал с проезжей части в кювет, что привело к опрокидыванию.В результате аварии пострадали семеро человек. Шестерым, в том числе подростку, медики оказали помощь на месте. Травмы 58-летнего мужчины потребовали госпитализации.Остальные пассажиры были пересажены в попутно движущийся до областного центра автобус.Прокуратура Аларского района организовала проверку. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, после чего в надзорном ведомстве дадут оценку исполнению законодательства, в том числе в сфере безопасности дорожного движения.Ранее в Феодосии автобус наехал на нескольких пешеходов – возбуждено уголовное дело.
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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60
общество, происшествия
Автобус с людьми перевернулся в Иркутской области: что известно

Автобус с людьми перевернулся в Иркутской области – прокуратура проводит проверку

09:45 28.08.2022
 
© полиция Иркутской областиПеревернувшийся автобус в Иркутской области
Перевернувшийся автобус в Иркутской области
© полиция Иркутской области
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. Междугородний рейсовый автобус с десятками пассажиров съехал с федеральной трассы и опрокинулся, есть пострадавшие, среди которых несовершеннолетний. Об этом сообщили в прокуратуре Иркутской области, начавшей проверку по факту произошедшего.
ДТП произошло сегодня около 4 утра на федеральной трассе Р-255 "Сибирь" возле поселка Кутулик Аларского района.
"Произошел съезд с автодороги и опрокидывание рейсового автобуса № 608 сообщением "Усть-Кут-Иркутск", в котором находились 40 человек, в том числе 17-летний подросток", – сообщили прокуратуре.
Одиннадцать человек погибли в жутком ДТП в Ульяновской области>>
По данным областного УМВД, предварительно установлено, что водитель автобуса "не увидел предупредительных знаков о проведении дорожных работ" и съехал с проезжей части в кювет, что привело к опрокидыванию.
В результате аварии пострадали семеро человек. Шестерым, в том числе подростку, медики оказали помощь на месте. Травмы 58-летнего мужчины потребовали госпитализации.
Остальные пассажиры были пересажены в попутно движущийся до областного центра автобус.
Прокуратура Аларского района организовала проверку. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, после чего в надзорном ведомстве дадут оценку исполнению законодательства, в том числе в сфере безопасности дорожного движения.
Ранее в Феодосии автобус наехал на нескольких пешеходов – возбуждено уголовное дело.
 
ОбществоПроисшествия
 
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