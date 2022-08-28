https://crimea.ria.ru/20220828/avtobus-s-lyudmi-perevernulsya-v-irkutskoy-oblasti-chto-izvestno-1124319466.html

Автобус с людьми перевернулся в Иркутской области: что известно

Автобус с людьми перевернулся в Иркутской области: что известно - РИА Новости Крым, 28.08.2022

Автобус с людьми перевернулся в Иркутской области: что известно

Междугородний рейсовый автобус с десятками пассажиров съехал с федеральной трассы и опрокинулся, есть пострадавшие, среди которых несовершеннолетний. Об этом... РИА Новости Крым, 28.08.2022

2022-08-28T09:45

2022-08-28T09:45

2022-08-28T09:45

общество

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. Междугородний рейсовый автобус с десятками пассажиров съехал с федеральной трассы и опрокинулся, есть пострадавшие, среди которых несовершеннолетний. Об этом сообщили в прокуратуре Иркутской области, начавшей проверку по факту произошедшего.ДТП произошло сегодня около 4 утра на федеральной трассе Р-255 "Сибирь" возле поселка Кутулик Аларского района."Произошел съезд с автодороги и опрокидывание рейсового автобуса № 608 сообщением "Усть-Кут-Иркутск", в котором находились 40 человек, в том числе 17-летний подросток", – сообщили прокуратуре. Одиннадцать человек погибли в жутком ДТП в Ульяновской области>>По данным областного УМВД, предварительно установлено, что водитель автобуса "не увидел предупредительных знаков о проведении дорожных работ" и съехал с проезжей части в кювет, что привело к опрокидыванию.В результате аварии пострадали семеро человек. Шестерым, в том числе подростку, медики оказали помощь на месте. Травмы 58-летнего мужчины потребовали госпитализации.Остальные пассажиры были пересажены в попутно движущийся до областного центра автобус.Прокуратура Аларского района организовала проверку. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, после чего в надзорном ведомстве дадут оценку исполнению законодательства, в том числе в сфере безопасности дорожного движения.Ранее в Феодосии автобус наехал на нескольких пешеходов – возбуждено уголовное дело.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, происшествия