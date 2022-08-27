Рейтинг@Mail.ru
Умер известный российский военный журналист Дмитрий Литовкин - РИА Новости Крым, 27.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20220827/umer-izvestnyy-rossiyskiy-voennyy-zhurnalist-dmitriy-litovkin-1124317973.html
Умер известный российский военный журналист Дмитрий Литовкин
Умер известный российский военный журналист Дмитрий Литовкин - РИА Новости Крым, 27.08.2022
Умер известный российский военный журналист Дмитрий Литовкин
Военный журналист и ответственный редактор "Независимого военного обозрения" Дмитрий Литовкин умер в Москве на 51-м году жизни. Об этом пишет "Независимая... РИА Новости Крым, 27.08.2022
2022-08-27T19:54
2022-08-27T20:48
утраты
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/1b/1124318070_0:24:1309:760_1920x0_80_0_0_6960f023df5100b0f179e03829184a98.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг - РИА Новости Крым. Военный журналист и ответственный редактор "Независимого военного обозрения" Дмитрий Литовкин умер в Москве на 51-м году жизни. Об этом пишет "Независимая газета".Сообщается, что в конце недели журналиста госпитализировали и ввели в состояние медикаментозной комы. Друзья и коллеги запомнят его как классного профессионала, эрудита и просто обаятельного человека:"Литовкин, ты и здесь умудрился! Ты был полон планов, прекрасные друзья, интересная работа, сил и любопытства немеряно! И вдруг ты умер. Это шок для всей Москвы, где ты работал, для всех коллег и друзей, коих у тебя много. Это шок для Минобороны и всех корпораций, о которых ты писал! Ты был военным журналистом, ты занимался этим многие годы и был реально хорош. Ты понимал в железе, знал людей, а они знали и уважали тебя. Хотя, чего уж, иногда ты ленился, причем очень хорошо знал об этом сам, радостно получал от начальства по голове, смеялся и... спокойно шел работать. Даже в этом ты был прекрасен и уникален.Дмитрий Литовкин родился в 1972 году в Москве, в семье писателя и журналиста Виктора Литовкина, работавшего в Афганистане, Косово, Приднестровье и Южной Осетии. После школы учился во Львовском высшем военно-политическом училище, после работал в системе Министерства обороны России. Капитан третьего ранга в отставке. В 1993-1995 годах Литовкин работал корреспондентом газеты "На страже Заполярья". Затем — в "Красной звезде", журнале "Ядерный контроль ПИР-Центра", в "Известиях". Сотрудничал с телеканалами "Звезда" и "Царьград", комментировал парады на Красной площади. Часто выступал военным экспертом на других телеканалах. Удостоен ряда правительственных наград и благодарностей президента России.
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/1b/1124318070_132:0:1177:784_1920x0_80_0_0_8ad9c2d0d3e00f1fea6f0001a9457ad1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
утраты, общество
Умер известный российский военный журналист Дмитрий Литовкин

Известный военный журналист Дмитрий Литовкин умер на 51-м году жизни

19:54 27.08.2022 (обновлено: 20:48 27.08.2022)
 
© lv.sputniknews.ruДмитрий Литовкин
Дмитрий Литовкин
© lv.sputniknews.ru
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг - РИА Новости Крым. Военный журналист и ответственный редактор "Независимого военного обозрения" Дмитрий Литовкин умер в Москве на 51-м году жизни. Об этом пишет "Независимая газета".
Сообщается, что в конце недели журналиста госпитализировали и ввели в состояние медикаментозной комы.
Друзья и коллеги запомнят его как классного профессионала, эрудита и просто обаятельного человека:
"Литовкин, ты и здесь умудрился! Ты был полон планов, прекрасные друзья, интересная работа, сил и любопытства немеряно! И вдруг ты умер. Это шок для всей Москвы, где ты работал, для всех коллег и друзей, коих у тебя много. Это шок для Минобороны и всех корпораций, о которых ты писал! Ты был военным журналистом, ты занимался этим многие годы и был реально хорош. Ты понимал в железе, знал людей, а они знали и уважали тебя. Хотя, чего уж, иногда ты ленился, причем очень хорошо знал об этом сам, радостно получал от начальства по голове, смеялся и... спокойно шел работать. Даже в этом ты был прекрасен и уникален.
Эх, Литовкин.... как-то даже не пишется "покойся с миром". Это точно не про тебя. Где бы ни была сейчас твоя душа, пусть ей будет хорошо. Пусть она будет среди своих, бодра и полна жизни. Какой-то новой, наверное...Ты останешься с нами, Димка. Такой живой и жизнерадостный, единственный такой! Твои коллеги и друзья навсегда".
Дмитрий Литовкин родился в 1972 году в Москве, в семье писателя и журналиста Виктора Литовкина, работавшего в Афганистане, Косово, Приднестровье и Южной Осетии. После школы учился во Львовском высшем военно-политическом училище, после работал в системе Министерства обороны России. Капитан третьего ранга в отставке.
В 1993-1995 годах Литовкин работал корреспондентом газеты "На страже Заполярья". Затем — в "Красной звезде", журнале "Ядерный контроль ПИР-Центра", в "Известиях". Сотрудничал с телеканалами "Звезда" и "Царьград", комментировал парады на Красной площади. Часто выступал военным экспертом на других телеканалах. Удостоен ряда правительственных наград и благодарностей президента России.
УтратыОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:04Главные события и заявления дня: 27 августа
19:54Умер известный российский военный журналист Дмитрий Литовкин
19:29Херсон снова без света: электричества нет в связи с ремонтом - власти
19:27Эксперт рассказала, как должен "звучать" спелый арбуз
18:28Как защитить данные с утерянного смартфона - советы эксперта
17:58Правила жары: как избежать перегрева летом
17:07Решение Путина и крымские фантазии Зеленского: топ новостей недели
16:23Открыт "женский секрет" пользования кредитками в России
15:56Жители ЛНР, ДНР и Украины смогут находиться в РФ без ограничений - указ
15:38Беженцы из Донбасса и Украины получат ежемесячные выплаты - Путин
15:30Школы на освобожденных территориях обеспечат вооруженной охраной
14:52ВКС России сбили истребитель и уничтожили украинский ЗРК
14:23В Крым прибыл ковчег с мощами преподобного Сергия Радонежского
13:46Под Днепропетровском уничтожили склад с боеприпасами к HIMARS
13:29ВКС России уничтожили часть батальона ВСУ под Николаевом
13:19Четыре снаряда ВСУ попали по крыше корпуса с ядерным топливом на ЗАЭС
13:03Лондон передаст Киеву подводные беспилотники — Минобороны королевства
12:19Вучич: Сербия согласна принять часть требований Косово по документам
11:52В Чехии заявили об угрозе революции в ЕС из-за энергокризиса
11:27Двое детей погибли от удара HIMARS по Запорожской области
Лента новостейМолния