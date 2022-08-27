https://crimea.ria.ru/20220827/umer-izvestnyy-rossiyskiy-voennyy-zhurnalist-dmitriy-litovkin-1124317973.html

Умер известный российский военный журналист Дмитрий Литовкин

Умер известный российский военный журналист Дмитрий Литовкин - РИА Новости Крым, 27.08.2022

Умер известный российский военный журналист Дмитрий Литовкин

Военный журналист и ответственный редактор "Независимого военного обозрения" Дмитрий Литовкин умер в Москве на 51-м году жизни. Об этом пишет "Независимая... РИА Новости Крым, 27.08.2022

2022-08-27T19:54

2022-08-27T19:54

2022-08-27T20:48

утраты

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг - РИА Новости Крым. Военный журналист и ответственный редактор "Независимого военного обозрения" Дмитрий Литовкин умер в Москве на 51-м году жизни. Об этом пишет "Независимая газета".Сообщается, что в конце недели журналиста госпитализировали и ввели в состояние медикаментозной комы. Друзья и коллеги запомнят его как классного профессионала, эрудита и просто обаятельного человека:"Литовкин, ты и здесь умудрился! Ты был полон планов, прекрасные друзья, интересная работа, сил и любопытства немеряно! И вдруг ты умер. Это шок для всей Москвы, где ты работал, для всех коллег и друзей, коих у тебя много. Это шок для Минобороны и всех корпораций, о которых ты писал! Ты был военным журналистом, ты занимался этим многие годы и был реально хорош. Ты понимал в железе, знал людей, а они знали и уважали тебя. Хотя, чего уж, иногда ты ленился, причем очень хорошо знал об этом сам, радостно получал от начальства по голове, смеялся и... спокойно шел работать. Даже в этом ты был прекрасен и уникален.Дмитрий Литовкин родился в 1972 году в Москве, в семье писателя и журналиста Виктора Литовкина, работавшего в Афганистане, Косово, Приднестровье и Южной Осетии. После школы учился во Львовском высшем военно-политическом училище, после работал в системе Министерства обороны России. Капитан третьего ранга в отставке. В 1993-1995 годах Литовкин работал корреспондентом газеты "На страже Заполярья". Затем — в "Красной звезде", журнале "Ядерный контроль ПИР-Центра", в "Известиях". Сотрудничал с телеканалами "Звезда" и "Царьград", комментировал парады на Красной площади. Часто выступал военным экспертом на других телеканалах. Удостоен ряда правительственных наград и благодарностей президента России.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

утраты, общество