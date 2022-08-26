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Отказа Киева от вступления в НАТО больше недостаточно для мира - Медведев - РИА Новости Крым, 26.08.2022
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Отказа Киева от вступления в НАТО больше недостаточно для мира - Медведев
Отказа Киева от вступления в НАТО больше недостаточно для мира - Медведев - РИА Новости Крым, 26.08.2022
Отказа Киева от вступления в НАТО больше недостаточно для мира - Медведев
уже недостаточно отказа Украины от планов вступить в НАТО, необходимо выработать гарантии безопасности России, о которых говорил президент страны Владимир... РИА Новости Крым, 26.08.2022
2022-08-26T21:32
2022-08-26T21:32
дмитрий медведев
украина
специальная военная операция рф на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг - РИА Новости Крым. Для достижения мира уже недостаточно отказа Украины от планов вступить в НАТО, необходимо выработать гарантии безопасности России, о которых говорил президент страны Владимир Путин, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.Он отметил, что такое решение по-прежнему необходимо, но к нему добавилось еще одно важное условие - гарантии безопасности РФ."Понимаете, отказ от участия в Североатлантическом альянсе – это сейчас необходимое, но уже недостаточное условие для достижения мира. Необходимо именно выработать те самые гарантии, о которых и вы сказали, и о которых говорил президент Путин. Вот, как только гарантии будут выработаны, положены в договор, скрепленный всеми сторонами, это будет уже достаточным условием для того, чтобы прекратить операцию, конечно, при достижении ее целей", - сказал он в интервью французскому телеканалу LCI.Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилому комплексу. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита.На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также Херсонская область, приазовская часть Запорожской и часть Харьковской областей. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.
https://crimea.ria.ru/20220825/medvedev-ob-ukrainskom-konflikte-est-tolko-poltora-stsenariya--1124290354.html
https://crimea.ria.ru/20220824/medvedev-nazval-prichinu-provedeniya-spetsoperatsii-na-ukraine-1124282671.html
украина
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РИА Новости Крым
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4.7
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дмитрий медведев, украина, специальная военная операция рф на украине
Отказа Киева от вступления в НАТО больше недостаточно для мира - Медведев

Медведев: отказ Киева от вступления в НАТО необходим, но этого недостаточно для мира

21:32 26.08.2022
 
© РИА Новости . Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
© РИА Новости . Екатерина Штукина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг - РИА Новости Крым. Для достижения мира уже недостаточно отказа Украины от планов вступить в НАТО, необходимо выработать гарантии безопасности России, о которых говорил президент страны Владимир Путин, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Он отметил, что такое решение по-прежнему необходимо, но к нему добавилось еще одно важное условие - гарантии безопасности РФ.
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Медведев об украинском конфликте: есть только полтора сценария
"Понимаете, отказ от участия в Североатлантическом альянсе – это сейчас необходимое, но уже недостаточное условие для достижения мира. Необходимо именно выработать те самые гарантии, о которых и вы сказали, и о которых говорил президент Путин. Вот, как только гарантии будут выработаны, положены в договор, скрепленный всеми сторонами, это будет уже достаточным условием для того, чтобы прекратить операцию, конечно, при достижении ее целей", - сказал он в интервью французскому телеканалу LCI.
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.
Зампред Совбеза РФ Д. Медведев - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
24 августа, 19:22
Медведев назвал причину проведения спецоперации на Украине
Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилому комплексу. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита.
На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также Херсонская область, приазовская часть Запорожской и часть Харьковской областей. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.
 
Дмитрий МедведевУкраинаСпециальная военная операция РФ на Украине
 
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