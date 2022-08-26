https://crimea.ria.ru/20220826/krymchanin-prisvoil-15-mln-rubley-na-reshenii-kvartirnogo-voprosa-1124304963.html

Крымчанин присвоил 1,5 млн рублей на "решении" квартирного вопроса

Крымчанин присвоил 1,5 млн рублей на "решении" квартирного вопроса - РИА Новости Крым, 26.08.2022

Крымчанин присвоил 1,5 млн рублей на "решении" квартирного вопроса

Сотрудники УФСБ и полиции Севастополя задержали жителя Ялты, присвоившего 1,5 млн рублей при разрешении конфликта между компанией и местным жителем. Об этом... РИА Новости Крым, 26.08.2022

2022-08-26T18:59

2022-08-26T18:59

2022-08-26T18:59

севастополь

происшествия

общество

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СЕВАСТОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. Сотрудники УФСБ и полиции Севастополя задержали жителя Ялты, присвоившего 1,5 млн рублей при разрешении конфликта между компанией и местным жителем. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Севастополю.Как выяснили правоохранители, 41-летний ялтинец взялся урегулировать финансовый спор между недобросовестным застройщиком и жителем Севастополя, который желал получить возмещение причиненного ему крупного материального ущерба.Договоренность была заключена устно, после чего представитель взыскательной организации получил нотариальную доверенность, дававшую ему право представлять законные интересы заявителя без возможности распоряжаться деньгами.Встреча с застройщиком дала результаты: материальный ущерб возместили. Но до пострадавшего севастопольца деньги не дошли.Задержанный в Ялте сотрудниками УФСБ и полицией злоумышленник взят под стражу. Против него возбуждено уголовное дело по статье "Присвоение или растрата" в особо крупном размере. Ему грозит лишение свободы до 10 лет.Материалы дела уже в прокуратуре, их готовят передать в суд. Ущерб потерпевшему полностью возмещен.Ранее 26 августа стало известно о задержании главбуха Крымской железной дороги – женщина подозревается в хищении 10,5 млн рублей.

https://crimea.ria.ru/20220725/v-sakakh-tovaroved-poydet-v-koloniyu-za-rastratu-tselebnoy-gryazi-1123948421.html

https://crimea.ria.ru/20220715/v-krymu-sotrudnitsu-kurerskoy-sluzhby-podozrevayut-v-krazhe-400-tys-rubley-1123858707.html

севастополь

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севастополь, происшествия, общество