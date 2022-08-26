https://crimea.ria.ru/20220826/chast-kryma-do-vechera-bez-vody--adresa-1124301221.html
Часть Крыма до вечера без воды – адреса
Часть Крыма до вечера без воды – адреса - РИА Новости Крым, 26.08.2022
Часть Крыма до вечера без воды – адреса
В Симферополе и ряде населенных пунктов Крыма в пятницу из-за ремонтов не будет воды, сообщает пресс-служба "Воды Крыма". РИА Новости Крым, 26.08.2022
2022-08-26T12:32
2022-08-26T12:32
2022-08-26T12:32
крым
вода в крыму
жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг - РИА Новости Крым. В Симферополе и ряде населенных пунктов Крыма в пятницу из-за ремонтов не будет воды, сообщает пресс-служба "Воды Крыма".По данным компании, в Симферополе до 17.00 без воды улицы 1-й Конной Армии, Сенная, Табачная, Днепровская, Аянская, Красных Зорь.В Евпатории из-за ремонтов в течение дня без воды остались абоненты улиц Победы, 38, 40, 62, 64, Крупская 60 и 9-го мая 80, 82, 84, 86, 88.В Керчи до 17.00 снижено давление по ул. Ульяновых, 2в, 2е, 2ж, 2б.В Феодосии до 18 часов без водоснабжения улица Вити Коробкова, а также частично поселки Коктебель и Орджоникидзе.В Саках из-за аварии до шести часов вечера ограничена подача ресурса по Михайловскому шоссе от Пионерской до Комсомольской.Также до 17 часов воды не будет в красноперекопском поселке Раздольное, в поселке Красногвардейское по улицам Заводской, Адаманова, Строителей, Новой, Дзержинского, Молодежной, Татарской, Светлой, в Джанкое по улице Карла Маркса, в Бахчисарае в переулке Музыкальном 7, 5, 3.
https://crimea.ria.ru/20220825/pyatdesyat-simferopolskikh-ulits-do-zavtra-ostanutsya-bez-vody-1124284911.html
https://crimea.ria.ru/20220812/vodnyy-zapas-kryma-ekspert-zayavil-o-nebyvalykh-pritokakh-v-avguste-1124150274.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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крым, вода в крыму, жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя, общество
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг - РИА Новости Крым. В Симферополе и ряде населенных пунктов Крыма в пятницу из-за ремонтов не будет воды, сообщает пресс-служба "Воды Крыма".
По данным компании, в Симферополе до 17.00 без воды улицы 1-й Конной Армии, Сенная, Табачная, Днепровская, Аянская, Красных Зорь.
В Евпатории из-за ремонтов в течение дня без воды остались абоненты улиц Победы, 38, 40, 62, 64, Крупская 60 и 9-го мая 80, 82, 84, 86, 88.
В Керчи до 17.00 снижено давление по ул. Ульяновых, 2в, 2е, 2ж, 2б.
В Феодосии до 18 часов без водоснабжения улица Вити Коробкова, а также частично поселки Коктебель и Орджоникидзе.
В Саках из-за аварии до шести часов вечера ограничена подача ресурса по Михайловскому шоссе от Пионерской до Комсомольской.
Также до 17 часов воды не будет в красноперекопском поселке Раздольное, в поселке Красногвардейское по улицам Заводской, Адаманова, Строителей, Новой, Дзержинского, Молодежной, Татарской, Светлой, в Джанкое по улице Карла Маркса, в Бахчисарае в переулке Музыкальном 7, 5, 3.