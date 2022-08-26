https://crimea.ria.ru/20220826/chast-kryma-do-vechera-bez-vody--adresa-1124301221.html

Часть Крыма до вечера без воды – адреса

Часть Крыма до вечера без воды – адреса - РИА Новости Крым, 26.08.2022

Часть Крыма до вечера без воды – адреса

В Симферополе и ряде населенных пунктов Крыма в пятницу из-за ремонтов не будет воды, сообщает пресс-служба "Воды Крыма". РИА Новости Крым, 26.08.2022

2022-08-26T12:32

2022-08-26T12:32

2022-08-26T12:32

крым

вода в крыму

жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111396/23/1113962314_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_b4faf73aeb8863be679b512b07620739.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг - РИА Новости Крым. В Симферополе и ряде населенных пунктов Крыма в пятницу из-за ремонтов не будет воды, сообщает пресс-служба "Воды Крыма".По данным компании, в Симферополе до 17.00 без воды улицы 1-й Конной Армии, Сенная, Табачная, Днепровская, Аянская, Красных Зорь.В Евпатории из-за ремонтов в течение дня без воды остались абоненты улиц Победы, 38, 40, 62, 64, Крупская 60 и 9-го мая 80, 82, 84, 86, 88.В Керчи до 17.00 снижено давление по ул. Ульяновых, 2в, 2е, 2ж, 2б.В Феодосии до 18 часов без водоснабжения улица Вити Коробкова, а также частично поселки Коктебель и Орджоникидзе.В Саках из-за аварии до шести часов вечера ограничена подача ресурса по Михайловскому шоссе от Пионерской до Комсомольской.Также до 17 часов воды не будет в красноперекопском поселке Раздольное, в поселке Красногвардейское по улицам Заводской, Адаманова, Строителей, Новой, Дзержинского, Молодежной, Татарской, Светлой, в Джанкое по улице Карла Маркса, в Бахчисарае в переулке Музыкальном 7, 5, 3.

https://crimea.ria.ru/20220825/pyatdesyat-simferopolskikh-ulits-do-zavtra-ostanutsya-bez-vody-1124284911.html

https://crimea.ria.ru/20220812/vodnyy-zapas-kryma-ekspert-zayavil-o-nebyvalykh-pritokakh-v-avguste-1124150274.html

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, вода в крыму, жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя, общество