https://crimea.ria.ru/20220826/bolee-15-tysyach-uchenikov-poydut-v-shkoly-khersonskoy-oblasti--vlasti-1124301063.html

Более 15 тысяч учеников пойдут в школы Херсонской области — власти

Более 15 тысяч учеников пойдут в школы Херсонской области — власти - РИА Новости Крым, 26.08.2022

Более 15 тысяч учеников пойдут в школы Херсонской области — власти

Более 15 тысяч учеников выйдут на учебу в 91 школу в Херсонской области 1 сентября. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы военно-гражданской... РИА Новости Крым, 26.08.2022

2022-08-26T18:32

2022-08-26T18:32

2022-08-26T18:32

херсонская область

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. Более 15 тысяч учеников выйдут на учебу в 91 школу в Херсонской области 1 сентября. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы военно-гражданской администрации региона Сергей Елисеев.По его словам, уже более 15 500 родителей подали заявки на обучение детей, из них 1 254 первоклассника.Кроме того, сообщается, что программа обучения с нового учебного года полностью интегрирована в учебную программу России, в регион привезли более 600 тысяч новых учебников."Многие, увидев, что учебный год начался и дети начали ходить в школу, начнут потихонечку приходить в школы, у нас идет процесс возвращения жителей в Херсонскую область", — уверен Сергей Елисеев.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, ранее в школах Херсонской области активно готовятся к новому учебному году – составлено расписание, закуплены учебники, классы готовы встречать обучающихся. Первого сентября во всех образовательных учреждениях освобожденного региона пройдут торжественные линейки, на которых впервые прозвучит гимн Российской Федерации.

https://crimea.ria.ru/20220822/v-khersone-nachali-vydachu-dokumentov-dlya-oformleniya-pasporta-rf-1124244588.html

https://crimea.ria.ru/20220814/orki-kotiki-ogon-informatsiya-po-ukrainski-1124145235.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, общество