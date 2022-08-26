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Более 15 тысяч учеников пойдут в школы Херсонской области — власти - РИА Новости Крым, 26.08.2022
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Более 15 тысяч учеников пойдут в школы Херсонской области — власти
Более 15 тысяч учеников пойдут в школы Херсонской области — власти - РИА Новости Крым, 26.08.2022
Более 15 тысяч учеников пойдут в школы Херсонской области — власти
Более 15 тысяч учеников выйдут на учебу в 91 школу в Херсонской области 1 сентября. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы военно-гражданской... РИА Новости Крым, 26.08.2022
2022-08-26T18:32
2022-08-26T18:32
херсонская область
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. Более 15 тысяч учеников выйдут на учебу в 91 школу в Херсонской области 1 сентября. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы военно-гражданской администрации региона Сергей Елисеев.По его словам, уже более 15 500 родителей подали заявки на обучение детей, из них 1 254 первоклассника.Кроме того, сообщается, что программа обучения с нового учебного года полностью интегрирована в учебную программу России, в регион привезли более 600 тысяч новых учебников."Многие, увидев, что учебный год начался и дети начали ходить в школу, начнут потихонечку приходить в школы, у нас идет процесс возвращения жителей в Херсонскую область", — уверен Сергей Елисеев.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, ранее в школах Херсонской области активно готовятся к новому учебному году – составлено расписание, закуплены учебники, классы готовы встречать обучающихся. Первого сентября во всех образовательных учреждениях освобожденного региона пройдут торжественные линейки, на которых впервые прозвучит гимн Российской Федерации.
https://crimea.ria.ru/20220822/v-khersone-nachali-vydachu-dokumentov-dlya-oformleniya-pasporta-rf-1124244588.html
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херсонская область, общество
Более 15 тысяч учеников пойдут в школы Херсонской области — власти

Школы Херсонской области примут на учебу более 15 тысяч школьников — власти

18:32 26.08.2022
 
© РИА Новости . Максим Богодвид / Перейти в фотобанкНачало учебного года в Казани
Начало учебного года в Казани - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
© РИА Новости . Максим Богодвид
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. Более 15 тысяч учеников выйдут на учебу в 91 школу в Херсонской области 1 сентября. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы военно-гражданской администрации региона Сергей Елисеев.

"Для меня особая радость, что я вижу поток детей, которые с 1 сентября готовы приступить к обучению, и родителей, которые записывают детей в школы, где у нас предусмотрено горячее питание с первого по четвертый класс во всех школах", — поделился врио главы в эфире телеканала "Россия 24".

По его словам, уже более 15 500 родителей подали заявки на обучение детей, из них 1 254 первоклассника.
Кроме того, сообщается, что программа обучения с нового учебного года полностью интегрирована в учебную программу России, в регион привезли более 600 тысяч новых учебников.
"Многие, увидев, что учебный год начался и дети начали ходить в школу, начнут потихонечку приходить в школы, у нас идет процесс возвращения жителей в Херсонскую область", — уверен Сергей Елисеев.
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Как сообщал сайт РИА Новости Крым, ранее в школах Херсонской области активно готовятся к новому учебному году – составлено расписание, закуплены учебники, классы готовы встречать обучающихся. Первого сентября во всех образовательных учреждениях освобожденного региона пройдут торжественные линейки, на которых впервые прозвучит гимн Российской Федерации.
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