https://crimea.ria.ru/20220826/agenta-ukrainskoy-razvedki-zaderzhali-v-kurske--fsb-1124298660.html

Агента украинской разведки задержали в Курске — ФСБ

Агента украинской разведки задержали в Курске — ФСБ - РИА Новости Крым, 26.08.2022

Агента украинской разведки задержали в Курске — ФСБ

Агента украинской разведки, который следил за военными объектами, задержали в Курске. У него была найдена спецаппаратура и литература по партизанской войне и... РИА Новости Крым, 26.08.2022

2022-08-26T10:05

2022-08-26T10:05

2022-08-26T10:08

курская область

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. Агента украинской разведки, который следил за военными объектами, задержали в Курске. У него была найдена спецаппаратура и литература по партизанской войне и диверсиям. Об этом сообщили в Федеральной службе безопасности.Отмечается, что в персональном компьютере и мобильном телефоне задержанного обнаружена специальная литература по снайперской подготовке, выживанию, партизанской войне, разведывательно-диверсионной деятельности и работе спецслужб.Возбуждено уголовное дело по ст. 276 УК РФ (шпионаж).Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, в Калининграде был задержан сторонник "Азова"*, который планировал устроить теракт на объектах Балтийского флота и территории аэропорта "Храброво".* Запрещенная в России террористическая организация

https://crimea.ria.ru/20220822/v-rossii-zaderzhan-terrorist-smertnik--fsb-1124243337.html

https://crimea.ria.ru/20220822/fsb-pokazalo-video-s-predpolagaemoy-ubiytsey-dari-duginoy-1124252656.html

курская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

курская область, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), происшествия