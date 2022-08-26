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Агента украинской разведки задержали в Курске — ФСБ - РИА Новости Крым, 26.08.2022
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Агента украинской разведки задержали в Курске — ФСБ
Агента украинской разведки задержали в Курске — ФСБ - РИА Новости Крым, 26.08.2022
Агента украинской разведки задержали в Курске — ФСБ
Агента украинской разведки, который следил за военными объектами, задержали в Курске. У него была найдена спецаппаратура и литература по партизанской войне и... РИА Новости Крым, 26.08.2022
2022-08-26T10:05
2022-08-26T10:08
курская область
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. Агента украинской разведки, который следил за военными объектами, задержали в Курске. У него была найдена спецаппаратура и литература по партизанской войне и диверсиям. Об этом сообщили в Федеральной службе безопасности.Отмечается, что в персональном компьютере и мобильном телефоне задержанного обнаружена специальная литература по снайперской подготовке, выживанию, партизанской войне, разведывательно-диверсионной деятельности и работе спецслужб.Возбуждено уголовное дело по ст. 276 УК РФ (шпионаж).Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, в Калининграде был задержан сторонник "Азова"*, который планировал устроить теракт на объектах Балтийского флота и территории аэропорта "Храброво".* Запрещенная в России террористическая организация
https://crimea.ria.ru/20220822/v-rossii-zaderzhan-terrorist-smertnik--fsb-1124243337.html
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курская область, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), происшествия
Агента украинской разведки задержали в Курске — ФСБ

Украинского шпиона задержали в Курске, он следил за военными объектами – ФСБ

10:05 26.08.2022 (обновлено: 10:08 26.08.2022)
 
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ФСБ РФ пресекла деятельность террористической организации
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. Агента украинской разведки, который следил за военными объектами, задержали в Курске. У него была найдена спецаппаратура и литература по партизанской войне и диверсиям. Об этом сообщили в Федеральной службе безопасности.
"Пресечена противоправная деятельность жителя города Курск — гражданина Украины, являющегося агентом Главного управления разведки министерства обороны Украины, подозреваемого в причастности к сбору и передаче по заданию иностранной разведки сведений об объектах министерства обороны для использования их против безопасности Российской Федерации… По месту его проживания изъяты специальные технические средства, переданные ему украинской спецслужбой", — говорится в сообщении.
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Отмечается, что в персональном компьютере и мобильном телефоне задержанного обнаружена специальная литература по снайперской подготовке, выживанию, партизанской войне, разведывательно-диверсионной деятельности и работе спецслужб.
Возбуждено уголовное дело по ст. 276 УК РФ (шпионаж).
Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, в Калининграде был задержан сторонник "Азова"*, который планировал устроить теракт на объектах Балтийского флота и территории аэропорта "Храброво".
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