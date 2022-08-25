https://crimea.ria.ru/20220825/vks-rossii-unichtozhili-komandnyy-punkt-gruppirovki-vsu-kakhovka-1124289098.html
ВКС России уничтожили командный пункт группировки ВСУ "Каховка"
ВКС России уничтожили командный пункт группировки ВСУ "Каховка" - РИА Новости Крым, 25.08.2022
ВКС России уничтожили командный пункт группировки ВСУ "Каховка"
Воздушно-космические силы России уничтожили командный пункт группировки украинских войск "Каховка" в Николаевской области, уничтожено более 60 военных, сообщил... РИА Новости Крым, 25.08.2022
2022-08-25T13:41
2022-08-25T13:41
2022-08-25T13:41
министерство обороны рф
игорь конашенков
специальная военная операция рф на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. Воздушно-космические силы России уничтожили командный пункт группировки украинских войск "Каховка" в Николаевской области, уничтожено более 60 военных, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.Также за сутки поражены семь пунктов управления ВСУ в Днепропетровской области, Николаеве, Запорожской области и ДНР, а также живая сила и украинская военная техника в 149 районах.Кроме того, уничтожены четыре склада боеприпасов в районах населенных пунктов Гуляйполе Запорожской области, Красная Гора Донецкой Народной Республики, Змиев Харьковской области, Жовтневое Николаевской области и хранилище топлива для военной техники в районе населенного пункта Голициново Николаевской области.В ходе контрбатарейной борьбы подавлены два взвода реактивных систем залпового огня "Град" в районах населенных пунктов Артемовское и Сухая Балка, а также три взвода гаубиц Д-30 на огневых позициях в районах Новгородское, Веселое, Евгеновка Донецкой Народной Республики, добавил он.
https://crimea.ria.ru/20220825/rossiyskie-voennye-unichtozhili-iskanderom-eshelon-s-rezervistami-vsu-1124288370.html
https://crimea.ria.ru/20220825/na-zaporozhskuyu-aes-za-sutki-priletelo-17-snaryadov-vsu-1124286959.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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министерство обороны рф, игорь конашенков, специальная военная операция рф на украине
ВКС России уничтожили командный пункт группировки ВСУ "Каховка"
ВКС России уничтожили в Николаевской области командный пункт группировки ВСУ "Каховка"
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. Воздушно-космические силы России уничтожили командный пункт группировки украинских войск "Каховка" в Николаевской области, уничтожено более 60 военных, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
"Высокоточным ударом ВКС России в районе населенного пункта Новый Буг Николаевской области уничтожен командный пункт группировки украинских войск "Каховка". Ликвидировано 64 военнослужащих ВСУ и семь единиц военной техники", – сказал он на брифинге в четверг.
Также за сутки поражены семь пунктов управления ВСУ в Днепропетровской области, Николаеве, Запорожской области и ДНР, а также живая сила и украинская военная техника в 149 районах.
Кроме того, уничтожены четыре склада боеприпасов в районах населенных пунктов Гуляйполе Запорожской области, Красная Гора Донецкой Народной Республики, Змиев Харьковской области, Жовтневое Николаевской области и хранилище топлива для военной техники в районе населенного пункта Голициново Николаевской области.
В ходе контрбатарейной борьбы подавлены два взвода реактивных систем залпового огня "Град" в районах населенных пунктов Артемовское и Сухая Балка, а также три взвода гаубиц Д-30 на огневых позициях в районах Новгородское, Веселое, Евгеновка Донецкой Народной Республики, добавил он.