Рейтинг@Mail.ru
В Херсоне вслед за светом отключилось водоснабжение - РИА Новости Крым, 25.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Мелитополь - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
Новая жизнь на освобожденных территориях
https://crimea.ria.ru/20220825/v-khersone-vsled-za-svetom-otklyuchilos-vodosnabzhenie-1124290668.html
В Херсоне вслед за светом отключилось водоснабжение
В Херсоне вслед за светом отключилось водоснабжение - РИА Новости Крым, 25.08.2022
В Херсоне вслед за светом отключилось водоснабжение
Водоснабжение отключилось в Херсоне после того, как регион оказался обесточен, сообщает РИА Новости. РИА Новости Крым, 25.08.2022
2022-08-25T14:35
2022-08-25T14:45
новая жизнь на освобожденных территориях
херсонская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/07/13/1123888869_0:420:868:908_1920x0_80_0_0_89925dcdd22a6ad6ec2d4e3a23469001.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. Водоснабжение отключилось в Херсоне после того, как регион оказался обесточен, сообщает РИА Новости.Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов ранее сообщил, что Херсон и ряд населенных пунктов региона остались без света. Сейчас стало известно и об отсутствии воды. Вместе с тем мобильная связь работает, но с перебоями.Из-за массовых отключений света херсонские больницы перешли на резервные источники питания.Он также уточнил, что из-за отсутствия централизованного энергоснабжения оказание плановой помощи временно приостановлено. Экстренная помощь будет оказываться в полном объеме.В последнее время участились обстрелы Запорожской АЭС со стороны ВСУ, только за прошедшие сутки на ее территорию прилетело 17 снарядов. Кроме того, в результате атаки БПЛА 20 июля пострадали 11 сотрудников АЭС, 28 июля атакован поселок в Энергодаре, где проживают работники станции, тремя артиллерийскими ударами по ЗАЭС 5 августа выведена из строя аппаратура одного из энергоблоков, в городе частично отсутствуют электричество и энергоснабжение, на станции произошло факельное возгорание водорода. В ночь на 7 августа украинские военные обстреляли ЗАЭС из РСЗО "Ураган", осколки и ракетный двигатель упали не более чем в 400 метрах от действующего энергоблока станции.В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Обсуждается вопрос проведения референдума в обоих регионах в один день. По предварительным данным, голосование может состояться в сентябре.
https://crimea.ria.ru/20220825/bez-elektrichestva-ostalis-melitopol-i-chast-khersonskoy-oblasti-1124289246.html
https://crimea.ria.ru/20220822/rossiyskie-pvo-perekhvatili-vosem-raket-himars-v-rayone-kakhovki-1124245981.html
https://crimea.ria.ru/20220807/ekaterina-gubareva-my-zdes-chtoby-lyudi-ne-boyalis-1124093311.html
херсонская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/07/13/1123888869_0:339:868:989_1920x0_80_0_0_aa8d575ad88eb6bfe08b21b041bb535b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
херсонская область, происшествия
В Херсоне вслед за светом отключилось водоснабжение

В Херсоне после обесточивания отключилось водоснабжение, связь работает с перебоями

14:35 25.08.2022 (обновлено: 14:45 25.08.2022)
 
© РИА Новости КрымХерсон
Херсон - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
© РИА Новости Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. Водоснабжение отключилось в Херсоне после того, как регион оказался обесточен, сообщает РИА Новости.
Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов ранее сообщил, что Херсон и ряд населенных пунктов региона остались без света. Сейчас стало известно и об отсутствии воды. Вместе с тем мобильная связь работает, но с перебоями.
Из-за массовых отключений света херсонские больницы перешли на резервные источники питания.
"В больницах мы сейчас организовали и перешли на дополнительное питание – на генераторы. Пока обеспечены топливом для генераторов. Дополнительную заявку на топливо мы сейчас подали в администрацию", - сказал начальник департамента здравоохранения ВГА региона Вадим Ильмиев в комментарии "Интерфаксу".
Он также уточнил, что из-за отсутствия централизованного энергоснабжения оказание плановой помощи временно приостановлено. Экстренная помощь будет оказываться в полном объеме.
Новая смена украинских атомщиков приступила к работе на Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
13:45
Без электричества остались Мелитополь и часть Херсонской области
В последнее время участились обстрелы Запорожской АЭС со стороны ВСУ, только за прошедшие сутки на ее территорию прилетело 17 снарядов. Кроме того, в результате атаки БПЛА 20 июля пострадали 11 сотрудников АЭС, 28 июля атакован поселок в Энергодаре, где проживают работники станции, тремя артиллерийскими ударами по ЗАЭС 5 августа выведена из строя аппаратура одного из энергоблоков, в городе частично отсутствуют электричество и энергоснабжение, на станции произошло факельное возгорание водорода. В ночь на 7 августа украинские военные обстреляли ЗАЭС из РСЗО "Ураган", осколки и ракетный двигатель упали не более чем в 400 метрах от действующего энергоблока станции.
Работа ПВО Тор М2У в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
22 августа, 12:44
Российские ПВО перехватили восемь ракет HIMARS в районе Каховки
В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.
Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Обсуждается вопрос проведения референдума в обоих регионах в один день. По предварительным данным, голосование может состояться в сентябре.
Екатерина Губарева, заместитель главы Херсонской военно-гражданской администрации - РИА Новости, 1920, 07.08.2022
7 августа, 17:30Новая жизнь на освобожденных территориях
Екатерина Губарева: мы здесь, чтобы люди не боялись
Новая жизнь на освобожденных территорияхХерсонская областьПроисшествия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:13В Мелитополе возобновили подачу электроэнергии — власти
15:01В МИД РФ оценили зловещую скульптуру в честь Украины в Праге
14:51Путин увеличил штатную численность Вооруженных сил РФ
14:44Следком возбудил дело об унесенном "банане" в Крыму
14:35В Херсоне вслед за светом отключилось водоснабжение
14:34На Запорожской АЭС сработала система безопасности — власти
14:31Медведев об украинском конфликте: есть только полтора сценария
14:05Прокуратура выясняет детали происшествия с унесенным "бананом" в Крыму
13:50ВКС России уничтожили авиатехнику на двух аэродромах ВСУ
13:45Без электричества остались Мелитополь и часть Херсонской области
13:41ВКС России уничтожили командный пункт группировки ВСУ "Каховка"
13:41Российские военные подавили артпозиции ВСУ, обстреливавшие ЗАЭС
13:38Евпаториец пойдет под суд за порнографию
13:34В Бахчисарае горит частный жилой дом
13:32Российские военные уничтожили "Искандером" эшелон с резервистами ВСУ
13:14В России увеличили выплаты многодетным семьям
12:56Не указывайте Папе: Ватикан недоволен Зеленским - СМИ
12:06На Запорожскую АЭС за сутки прилетело 17 снарядов ВСУ
11:50РНКБ: к сервису электронных чаевых подключили 200 кафе и ресторанов Крыма
11:48Украина снова обстреливает Антоновский мост, работает ПВО — Стремоусов
Лента новостейМолния