https://crimea.ria.ru/20220825/v-khersone-vsled-za-svetom-otklyuchilos-vodosnabzhenie-1124290668.html

В Херсоне вслед за светом отключилось водоснабжение

В Херсоне вслед за светом отключилось водоснабжение - РИА Новости Крым, 25.08.2022

В Херсоне вслед за светом отключилось водоснабжение

Водоснабжение отключилось в Херсоне после того, как регион оказался обесточен, сообщает РИА Новости. РИА Новости Крым, 25.08.2022

2022-08-25T14:35

2022-08-25T14:35

2022-08-25T14:45

новая жизнь на освобожденных территориях

херсонская область

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. Водоснабжение отключилось в Херсоне после того, как регион оказался обесточен, сообщает РИА Новости.Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов ранее сообщил, что Херсон и ряд населенных пунктов региона остались без света. Сейчас стало известно и об отсутствии воды. Вместе с тем мобильная связь работает, но с перебоями.Из-за массовых отключений света херсонские больницы перешли на резервные источники питания.Он также уточнил, что из-за отсутствия централизованного энергоснабжения оказание плановой помощи временно приостановлено. Экстренная помощь будет оказываться в полном объеме.В последнее время участились обстрелы Запорожской АЭС со стороны ВСУ, только за прошедшие сутки на ее территорию прилетело 17 снарядов. Кроме того, в результате атаки БПЛА 20 июля пострадали 11 сотрудников АЭС, 28 июля атакован поселок в Энергодаре, где проживают работники станции, тремя артиллерийскими ударами по ЗАЭС 5 августа выведена из строя аппаратура одного из энергоблоков, в городе частично отсутствуют электричество и энергоснабжение, на станции произошло факельное возгорание водорода. В ночь на 7 августа украинские военные обстреляли ЗАЭС из РСЗО "Ураган", осколки и ракетный двигатель упали не более чем в 400 метрах от действующего энергоблока станции.В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Обсуждается вопрос проведения референдума в обоих регионах в один день. По предварительным данным, голосование может состояться в сентябре.

https://crimea.ria.ru/20220825/bez-elektrichestva-ostalis-melitopol-i-chast-khersonskoy-oblasti-1124289246.html

https://crimea.ria.ru/20220822/rossiyskie-pvo-perekhvatili-vosem-raket-himars-v-rayone-kakhovki-1124245981.html

https://crimea.ria.ru/20220807/ekaterina-gubareva-my-zdes-chtoby-lyudi-ne-boyalis-1124093311.html

херсонская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, происшествия