https://crimea.ria.ru/20220825/tri-cheloveka-postradali-v-vooruzhennoy-potasovke-na-kurorte-kubani-1124285050.html

Три человека пострадали в вооруженной потасовке на курорте Кубани

Три человека пострадали в вооруженной потасовке на курорте Кубани - РИА Новости Крым, 25.08.2022

Три человека пострадали в вооруженной потасовке на курорте Кубани

Три человека пострадали в массовой драке в поселке Лермонтово на Кубани. Об этом со ссылкой на пресс-службу ГУМВД России по Краснодарскому краю сообщает РИА... РИА Новости Крым, 25.08.2022

2022-08-25T09:58

2022-08-25T09:58

2022-08-25T09:58

кубань

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. Три человека пострадали в массовой драке в поселке Лермонтово на Кубани. Об этом со ссылкой на пресс-службу ГУМВД России по Краснодарскому краю сообщает РИА Новости.Потасовка произошла в среду вечером на территории гостиницы, на место происшествия оперативно прибыли полицейские. Они изъяли у участников драки оружие.Уточняется, что все участники конфликта установлены. Шестеро доставлены в отдел МВД по Туапсинскому району. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

https://crimea.ria.ru/20220711/pyanaya-draka-v-alushte-poterpevshiy-bez-soznaniya-v-bolnitse-1123811071.html

кубань

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2022

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кубань, происшествия