https://crimea.ria.ru/20220825/tri-cheloveka-postradali-v-vooruzhennoy-potasovke-na-kurorte-kubani-1124285050.html
Три человека пострадали в вооруженной потасовке на курорте Кубани
Три человека пострадали в вооруженной потасовке на курорте Кубани - РИА Новости Крым, 25.08.2022
Три человека пострадали в вооруженной потасовке на курорте Кубани
Три человека пострадали в массовой драке в поселке Лермонтово на Кубани. Об этом со ссылкой на пресс-службу ГУМВД России по Краснодарскому краю сообщает РИА... РИА Новости Крым, 25.08.2022
2022-08-25T09:58
2022-08-25T09:58
2022-08-25T09:58
кубань
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111828/81/1118288148_0:48:961:588_1920x0_80_0_0_0a33b7d4eaec21e0ffab983e487db753.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. Три человека пострадали в массовой драке в поселке Лермонтово на Кубани. Об этом со ссылкой на пресс-службу ГУМВД России по Краснодарскому краю сообщает РИА Новости.Потасовка произошла в среду вечером на территории гостиницы, на место происшествия оперативно прибыли полицейские. Они изъяли у участников драки оружие.Уточняется, что все участники конфликта установлены. Шестеро доставлены в отдел МВД по Туапсинскому району. Выясняются все обстоятельства произошедшего.
https://crimea.ria.ru/20220711/pyanaya-draka-v-alushte-poterpevshiy-bez-soznaniya-v-bolnitse-1123811071.html
кубань
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111828/81/1118288148_56:0:903:635_1920x0_80_0_0_7527e7ccaee587663f9fa55f9c09b977.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кубань, происшествия
Три человека пострадали в вооруженной потасовке на курорте Кубани
Три человека пострадали в массовой вооруженной потасовке в поселке Лермонтово на Кубани
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. Три человека пострадали в массовой драке в поселке Лермонтово на Кубани. Об этом со ссылкой на пресс-службу ГУМВД России по Краснодарскому краю сообщает РИА Новости.
Потасовка произошла в среду вечером на территории гостиницы, на место происшествия оперативно прибыли полицейские. Они изъяли у участников драки оружие.
"С места происшествия были госпитализированы трое мужчин с телесными повреждениями различной степени тяжести. Сотрудники полиции изъяли три травматических пистолета, нож и охолощенный автомат "Калашникова", - говорится в сообщении краевого главка.
Уточняется, что все участники конфликта установлены. Шестеро доставлены в отдел МВД по Туапсинскому району. Выясняются все обстоятельства произошедшего.