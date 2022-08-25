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Три человека пострадали в вооруженной потасовке на курорте Кубани - РИА Новости Крым, 25.08.2022
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Три человека пострадали в вооруженной потасовке на курорте Кубани
Три человека пострадали в вооруженной потасовке на курорте Кубани - РИА Новости Крым, 25.08.2022
Три человека пострадали в вооруженной потасовке на курорте Кубани
Три человека пострадали в массовой драке в поселке Лермонтово на Кубани. Об этом со ссылкой на пресс-службу ГУМВД России по Краснодарскому краю сообщает РИА... РИА Новости Крым, 25.08.2022
2022-08-25T09:58
2022-08-25T09:58
кубань
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. Три человека пострадали в массовой драке в поселке Лермонтово на Кубани. Об этом со ссылкой на пресс-службу ГУМВД России по Краснодарскому краю сообщает РИА Новости.Потасовка произошла в среду вечером на территории гостиницы, на место происшествия оперативно прибыли полицейские. Они изъяли у участников драки оружие.Уточняется, что все участники конфликта установлены. Шестеро доставлены в отдел МВД по Туапсинскому району. Выясняются все обстоятельства произошедшего.
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кубань, происшествия
Три человека пострадали в вооруженной потасовке на курорте Кубани

Три человека пострадали в массовой вооруженной потасовке в поселке Лермонтово на Кубани

09:58 25.08.2022
 
© Фото: pixabay.comКулак
Кулак
© Фото: pixabay.com
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. Три человека пострадали в массовой драке в поселке Лермонтово на Кубани. Об этом со ссылкой на пресс-службу ГУМВД России по Краснодарскому краю сообщает РИА Новости.
Потасовка произошла в среду вечером на территории гостиницы, на место происшествия оперативно прибыли полицейские. Они изъяли у участников драки оружие.
"С места происшествия были госпитализированы трое мужчин с телесными повреждениями различной степени тяжести. Сотрудники полиции изъяли три травматических пистолета, нож и охолощенный автомат "Калашникова", - говорится в сообщении краевого главка.
Уточняется, что все участники конфликта установлены. Шестеро доставлены в отдел МВД по Туапсинскому району. Выясняются все обстоятельства произошедшего.
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