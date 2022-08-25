https://crimea.ria.ru/20220825/rossiyskie-voennye-unichtozhili-iskanderom-eshelon-s-rezervistami-vsu-1124288370.html
Российские военные уничтожили "Искандером" эшелон с резервистами ВСУ
Российские военные уничтожили "Искандером" эшелон с резервистами ВСУ - РИА Новости Крым, 25.08.2022
Российские военные уничтожили "Искандером" эшелон с резервистами ВСУ
В результате удара ракетой "Искандер" в Днепропетровской области уничтожен воинский эшелон с направляющимися в Донбасс украинскими резервистами, потери ВСУ... РИА Новости Крым, 25.08.2022
2022-08-25T13:32
2022-08-25T13:32
2022-08-25T13:41
игорь конашенков
министерство обороны рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. В результате удара ракетой "Искандер" в Днепропетровской области уничтожен воинский эшелон с направляющимися в Донбасс украинскими резервистами, потери ВСУ составили более 200 человек, сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилому комплексу. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита.На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также Херсонская область, приазовская часть Запорожской и часть Харьковской областей. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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игорь конашенков, министерство обороны рф
Российские военные уничтожили "Искандером" эшелон с резервистами ВСУ
МО РФ: ракетой "Искандер" в Днепропетровской области уничтожен эшелон с резервистами ВСУ
13:32 25.08.2022 (обновлено: 13:41 25.08.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. В результате удара ракетой "Искандер" в Днепропетровской области уничтожен воинский эшелон с направляющимися в Донбасс украинскими резервистами, потери ВСУ составили более 200 человек, сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
"В результате прямого попадания ракеты "Искандер" по воинскому эшелону на железнодорожной станции Чаплино в Днепропетровской области уничтожено свыше 200 военнослужащих резерва ВСУ и 10 единиц военной техники, следовавших в зону боевых действий на Донбассе", – сказал Конашенков на брифинге в четверг.
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.
Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилому комплексу. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита.
На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также Херсонская область, приазовская часть Запорожской и часть Харьковской областей. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.