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РНКБ: к сервису электронных чаевых подключили 200 кафе и ресторанов Крыма - РИА Новости Крым, 25.08.2022
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РНКБ: к сервису электронных чаевых подключили 200 кафе и ресторанов Крыма
РНКБ: к сервису электронных чаевых подключили 200 кафе и ресторанов Крыма - РИА Новости Крым, 25.08.2022
РНКБ: к сервису электронных чаевых подключили 200 кафе и ресторанов Крыма
РНКБ Банк (ПАО) с начала августа подключил к сервису электронных чаевых 200 крымских кафе и ресторанов, сообщает банк. РИА Новости Крым, 25.08.2022
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рнкб (пао)
экономика
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг - РИА Новости Крым. РНКБ Банк (ПАО) с начала августа подключил к сервису электронных чаевых 200 крымских кафе и ресторанов, сообщает банк.Сервис безналичного перевода чаевых на личные банковские карты сотрудников был запущен в июле совместно с системой "Мир". Он позволяет объединить оплату счета и чаевые официанту в одном платеже, при этом размер чаевых регулируется клиентом."До конца года мы рассчитываем подключить к сервису еще сотни предприятий, которые работают в сфере общественного питания. Сервис действует с использованием карт российских банков и доступен владельцам заведений, которые используют в работе платежные терминалы банка РНКБ", - приводятся в сообщении слова заместителя председателя правления РНКБ Николая Билана.
https://crimea.ria.ru/20220823/kreditnyy-portfel-fizlits-v-rnkb-prevysil-100-milliardov-rubley-1124257213.html
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рнкб (пао), экономика, крым
РНКБ: к сервису электронных чаевых подключили 200 кафе и ресторанов Крыма

РНКБ: к сервису электронных чаевых подключились 200 кафе и ресторанов Крыма

11:50 25.08.2022 (обновлено: 12:00 25.08.2022)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРесторанное обслуживание
Ресторанное обслуживание - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг - РИА Новости Крым. РНКБ Банк (ПАО) с начала августа подключил к сервису электронных чаевых 200 крымских кафе и ресторанов, сообщает банк.
Сервис безналичного перевода чаевых на личные банковские карты сотрудников был запущен в июле совместно с системой "Мир". Он позволяет объединить оплату счета и чаевые официанту в одном платеже, при этом размер чаевых регулируется клиентом.
По данным РНКБ, за месяц работы сервиса электронные чаевые были начислены сотрудникам кафе и ресторанов 5,5 тысяч раз, при этом средний чек составил 200 рублей. Самые большие чаевые были начислены в одном из ресторанов Ялты – чек составил более 8 тысяч рублей.
"До конца года мы рассчитываем подключить к сервису еще сотни предприятий, которые работают в сфере общественного питания. Сервис действует с использованием карт российских банков и доступен владельцам заведений, которые используют в работе платежные терминалы банка РНКБ", - приводятся в сообщении слова заместителя председателя правления РНКБ Николая Билана.
РНКБ - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
23 августа, 11:50
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РНКБ (ПАО)ЭкономикаКрым
 
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11:50РНКБ: к сервису электронных чаевых подключили 200 кафе и ресторанов Крыма
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