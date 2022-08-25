https://crimea.ria.ru/20220825/rnkb-k-servisu-elektronnykh-chaevykh-podklyuchili-200-kafe-i-restoranov-kryma-1124286473.html

РНКБ: к сервису электронных чаевых подключили 200 кафе и ресторанов Крыма

РНКБ: к сервису электронных чаевых подключили 200 кафе и ресторанов Крыма - РИА Новости Крым, 25.08.2022

РНКБ: к сервису электронных чаевых подключили 200 кафе и ресторанов Крыма

РНКБ Банк (ПАО) с начала августа подключил к сервису электронных чаевых 200 крымских кафе и ресторанов, сообщает банк. РИА Новости Крым, 25.08.2022

2022-08-25T11:50

2022-08-25T11:50

2022-08-25T12:00

рнкб (пао)

экономика

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг - РИА Новости Крым. РНКБ Банк (ПАО) с начала августа подключил к сервису электронных чаевых 200 крымских кафе и ресторанов, сообщает банк.Сервис безналичного перевода чаевых на личные банковские карты сотрудников был запущен в июле совместно с системой "Мир". Он позволяет объединить оплату счета и чаевые официанту в одном платеже, при этом размер чаевых регулируется клиентом."До конца года мы рассчитываем подключить к сервису еще сотни предприятий, которые работают в сфере общественного питания. Сервис действует с использованием карт российских банков и доступен владельцам заведений, которые используют в работе платежные терминалы банка РНКБ", - приводятся в сообщении слова заместителя председателя правления РНКБ Николая Билана.

https://crimea.ria.ru/20220823/kreditnyy-portfel-fizlits-v-rnkb-prevysil-100-milliardov-rubley-1124257213.html

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2022

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рнкб (пао), экономика, крым