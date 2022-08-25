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Какой сегодня праздник: 25 августа

Какой сегодня праздник: 25 августа - РИА Новости Крым, 24.08.2022

Какой сегодня праздник: 25 августа

25 августа консервная банка и телескоп празднуют "день рождения". А еще в этот день 490 лет назад родился царь Иван Васильевич Грозный, режиссер Тим Бертон и... РИА Новости Крым, 24.08.2022

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. 25 августа консервная банка и телескоп празднуют "день рождения". А еще в этот день 490 лет назад родился царь Иван Васильевич Грозный, режиссер Тим Бертон и секс-символ 90-х Клаудия Шиффер.Что празднуют в миреСегодня консервная банка отмечает 212 день рождения. Благодаря англичанину Питеру Дюранду в 1810 году была запатентована жестянка с запаянной крышкой для хранения еды. Всего за год до этого французы начали стерилизовать продукты в стеклянной таре. Однако консервные банки имели несколько преимуществ – их было проще транспортировать и весили они меньше. В 1813 году британская армия начала получать сухпайки в жестянках. Такой метод хранения и сейчас считается одним из лучших и активно используется производителями консервов.Сотрудники оперативно-поискового управления МВД России отмечают профессиональный праздник. 25 августа 1902 года читается днем образования структурного подразделения, которое занимается выслеживанием потенциальных преступников. Это одно из самых секретных отделений МВД. Вообще скрытое наблюдение в российской полиции официально появилось еще в XIX веке, но отдельного бюро для этих целей не было.Еще 15 лет назад лазанье по деревьям было обыденным занятием для детей. Но сегодня, когда подростки почти все свободное время проводят в сети, День лазанья по деревьям превратился в настоящий праздник. В четверг стоит нарушить привычный уклад и вскарабкаться на дерево, рекомендуют пользователи соцсетей. Причем рекомендация распространяется и на взрослых.Знаменательные событияВ 1580 году Испания победила в битве при Алькантаре и присоединила к себе Португалию. Таким образом, Испания и Португалия на 60 лет оказались связаны Иберийской унией.В 1609 году Галилео Галилей представил миру свое изобретение – телескоп. Тогда прибор мог увеличить изображение втрое, однако спустя некоторое время ученый усовершенствовал телескоп – он давал увеличение в 32 раза.Ровно 195 лет назад Уругвай стал самостоятельным государством, отсоединившись от Бразилии. День независимости в Уругвае – национальный праздник, который отмечается по сей день.В 1875 году британец Мэттью Уэбб переплыл Ла-Манш. Он стал первым человеком, который сумел покорить пролив между Францией и Великобританией в обычном купальном костюме и без каких бы то ни было приспособлений. Пловец находился в воде почти 22 часа. Следующую удачную попытку пересечь Ла-Манш зафиксировали только через 36 лет. За этот промежуток времени спортсмены предприняли около 80 попыток повторить успех британца, но не смогли.В 1887 году Владимира Ленина зачислили в Казанский университет. Правда, проучился он там недолго, так как атмосфера в вузе была сильно политизирована. Высшее образование вождь пролетариата получил через несколько лет, экстерном сдав экзамены в Петербургском университете.103 года назад открылся первый в мире регулярный международный авиационный маршрут Лондон-Париж.В 1973 году американский химик Пол Лотербур сделал первый снимок томографом.25 августа 1990 года Верховный Совет Абхазии принял Декларацию о суверенитете Абхазской АССР - страна провозгласила независимость от Грузии. Ровно через год независимость провозгласила Белоруссия.Кто родилсяВ этот день 490 лет назад родился первый русский царь Иван Грозный.В 1930 году родился кинорежиссер и народный артист СССР Георгий Данелия. Он приобрел широкую известность после съемок фильма "Я шагаю по Москве". Также многим полюбились его работы "Тридцать три", "Не горюй!", "Афоня", "Мимино", "Кин-дза-дза!", "Паспорт". В апреле 2019 года режиссер скончался на 89 году жизни.Сегодня 92 года исполнилось бы актеру сэру Шону Коннери. Он снялся в первых пяти фильмах о Джеймсе Бонде, а в 1988 году стал лауреатом премии "Оскар" за роль в фильме "Неприкасаемые". Коннери скончался в октябре 2020-го.76-й день рождения отмечает российский режиссер и сценарист Сергей Соловьев, прославившийся съемками фильма "Асса" о культурной жизни в России в период перестройки, в которой снялся Виктор Цой. Он также снял фильмы "Нежный возраст", "Черная роза – эмблема печали, красная роза – эмблема любви", "Анна Каренина", "Сто дней после детства".Голливудскому режиссеру Тиму Бертону исполняется 64 года. Он снял картины "Эдвард Руки-ножницы", "Бэтмен", "Чарли и шоколадная фабрика", "Алиса в Стране чудес", "Сонная лощина".Немецкой топ-модели и актрисе Клаудии Шиффер исполняется 52.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

праздники и памятные даты, новости, общество