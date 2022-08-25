https://crimea.ria.ru/20220825/germaniya-zayavila-o-defitsite-oruzhiya--postavki-ukraine-pod-ugrozoy-1124284223.html
Германия заявила о дефиците оружия – поставки Украине под угрозой
Германия заявила о дефиците оружия – поставки Украине под угрозой - РИА Новости Крым, 25.08.2022
Германия заявила о дефиците оружия – поставки Украине под угрозой
Германия испытывает абсолютный дефицит запасов вооружения, поставки оружия Украине оказались под угрозой. Об этом со ссылкой министра иностранных дел Германии... РИА Новости Крым, 25.08.2022
2022-08-25T08:58
2022-08-25T08:58
2022-08-25T08:58
германия
украина
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. Германия испытывает абсолютный дефицит запасов вооружения, поставки оружия Украине оказались под угрозой. Об этом со ссылкой министра иностранных дел Германии Анналену Бербок сообщает РИА Новости.По словам главы МИД, из-за нехватки оружия поставки из Бундесвера на Украину идут "по тонкой грани".Дипломат отметила, что Киеву необходимо было получить оружие "вчера, а не сегодня", поэтому военная промышленность вынуждена была начать производство вооружения специально для Украины."Из-за проблемы с оружием в Германии военной промышленности пришлось начать производство специально для Украины", — отметила она.На фоне российской военной спецоперации страны Запада продолжают поставлять оружие Украине. Москва, в свою очередь, не раз заявляла, что эти действия только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российских ВКС.Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилым комплексам. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита.На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также Херсонская область, приазовская часть Запорожской и часть Харьковской областей. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.
https://crimea.ria.ru/20220824/politolog-nazval-tochku-otscheta-poteri-ukrainoy-svoey-nezavisimosti-1124276515.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
германия, украина, всу (вооруженные силы украины)
Германия заявила о дефиците оружия – поставки Украине под угрозой
В МИД Германии заявили об абсолютном дефиците оружия, поставки Украине под угрозой
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. Германия испытывает абсолютный дефицит запасов вооружения, поставки оружия Украине оказались под угрозой. Об этом со ссылкой министра иностранных дел Германии Анналену Бербок сообщает РИА Новости.
По словам главы МИД, из-за нехватки оружия поставки из Бундесвера на Украину идут "по тонкой грани".
"К сожалению, ситуация такова, что мы испытываем абсолютный дефицит собственных запасов", — заявила Бербок в интервью телеканалу ZDF.
Дипломат отметила, что Киеву необходимо было получить оружие "вчера, а не сегодня", поэтому военная промышленность вынуждена была начать производство вооружения специально для Украины.
"Из-за проблемы с оружием в Германии военной промышленности пришлось начать производство специально для Украины", — отметила она.
На фоне российской военной спецоперации страны Запада продолжают поставлять оружие Украине. Москва, в свою очередь, не раз заявляла, что эти действия только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российских ВКС.
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.
Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилым комплексам. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита.
На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также Херсонская область, приазовская часть Запорожской и часть Харьковской областей. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.