Рейтинг@Mail.ru
Германия заявила о дефиците оружия – поставки Украине под угрозой - РИА Новости Крым, 25.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20220825/germaniya-zayavila-o-defitsite-oruzhiya--postavki-ukraine-pod-ugrozoy-1124284223.html
Германия заявила о дефиците оружия – поставки Украине под угрозой
Германия заявила о дефиците оружия – поставки Украине под угрозой - РИА Новости Крым, 25.08.2022
Германия заявила о дефиците оружия – поставки Украине под угрозой
Германия испытывает абсолютный дефицит запасов вооружения, поставки оружия Украине оказались под угрозой. Об этом со ссылкой министра иностранных дел Германии... РИА Новости Крым, 25.08.2022
2022-08-25T08:58
2022-08-25T08:58
германия
украина
всу (вооруженные силы украины)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0b/18/1121533585_0:190:3077:1921_1920x0_80_0_0_3967606a3977945e6052f81aba1900e8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. Германия испытывает абсолютный дефицит запасов вооружения, поставки оружия Украине оказались под угрозой. Об этом со ссылкой министра иностранных дел Германии Анналену Бербок сообщает РИА Новости.По словам главы МИД, из-за нехватки оружия поставки из Бундесвера на Украину идут "по тонкой грани".Дипломат отметила, что Киеву необходимо было получить оружие "вчера, а не сегодня", поэтому военная промышленность вынуждена была начать производство вооружения специально для Украины."Из-за проблемы с оружием в Германии военной промышленности пришлось начать производство специально для Украины", — отметила она.На фоне российской военной спецоперации страны Запада продолжают поставлять оружие Украине. Москва, в свою очередь, не раз заявляла, что эти действия только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российских ВКС.Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилым комплексам. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита.На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также Херсонская область, приазовская часть Запорожской и часть Харьковской областей. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.
https://crimea.ria.ru/20220824/politolog-nazval-tochku-otscheta-poteri-ukrainoy-svoey-nezavisimosti-1124276515.html
германия
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0b/18/1121533585_346:0:3077:2048_1920x0_80_0_0_e48281d083778434c84e8d08e62abeb4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
германия, украина, всу (вооруженные силы украины)
Германия заявила о дефиците оружия – поставки Украине под угрозой

В МИД Германии заявили об абсолютном дефиците оружия, поставки Украине под угрозой

08:58 25.08.2022
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкНациональный флаг Федеративной Республики Германии над зданием Будестага в Берлине
Национальный флаг Федеративной Республики Германии над зданием Будестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. Германия испытывает абсолютный дефицит запасов вооружения, поставки оружия Украине оказались под угрозой. Об этом со ссылкой министра иностранных дел Германии Анналену Бербок сообщает РИА Новости.
По словам главы МИД, из-за нехватки оружия поставки из Бундесвера на Украину идут "по тонкой грани".
"К сожалению, ситуация такова, что мы испытываем абсолютный дефицит собственных запасов", — заявила Бербок в интервью телеканалу ZDF.
Дипломат отметила, что Киеву необходимо было получить оружие "вчера, а не сегодня", поэтому военная промышленность вынуждена была начать производство вооружения специально для Украины.
"Из-за проблемы с оружием в Германии военной промышленности пришлось начать производство специально для Украины", — отметила она.
На фоне российской военной спецоперации страны Запада продолжают поставлять оружие Украине. Москва, в свою очередь, не раз заявляла, что эти действия только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российских ВКС.
Флаг Украины
Вчера, 19:46Радио "Спутник в Крыму"
Политолог назвал точку отсчета потери Украиной своей независимости
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.
Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилым комплексам. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита.
На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также Херсонская область, приазовская часть Запорожской и часть Харьковской областей. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.
ГерманияУкраинаВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала