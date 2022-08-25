https://crimea.ria.ru/20220825/est-takaya-professiya-chto-grazhdanskie-dumayut-ob-armii-rossii---opros-1124278560.html

"Есть такая профессия": что гражданские думают об армии России - опрос

"Есть такая профессия": что гражданские думают об армии России - опрос - РИА Новости Крым, 25.08.2022

"Есть такая профессия": что гражданские думают об армии России - опрос

Те, кто родился давно, помнят уважительное отношение советского человека к армии, которая, как поется в песне, всех сильней. РИА Новости Крым, 25.08.2022

2022-08-25T19:08

2022-08-25T19:08

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видео

опрос

крым

визуал

армия и флот

симферополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. Те, кто родился давно, помнят уважительное отношение советского человека к армии, которая, как поется в песне, всех сильней.А потом были лихие 90-е, когда слово "военный" звучало совсем не гордо: люди из войск уходили в бизнесмены. А затем были две чеченские кампании, Осетия, Крым 2014 года, Сирия... Авторитет армии в обществе медленно и неуклонно рос. И сами военные стали чувствовать себя увереннее.Сейчас на Украине идет военная спецоперация. В Крыму много людей, чья профессия – Родину защищать. Так как же наши сограждане относятся к российской армии в целом и к людям, выбравшим для себя смертельно опасную службу? Об этом мы спросили прохожих на улицах Симферополя.

https://crimea.ria.ru/20220825/putin-uvelichil-shtatnuyu-chislennost-vooruzhennykh-sil-rf-1124291017.html

крым

симферополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Что гражданские думают об армии России - опрос Как крымчане относятся к российской армии в целом и к людям, выбравшим для себя смертельно опасную службу? Опрос на улицах Симферополя 2022-08-25T19:08 true PT1M28S

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

видео, опрос, крым, визуал, армия и флот, симферополь