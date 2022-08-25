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"Есть такая профессия": что гражданские думают об армии России - опрос - РИА Новости Крым, 25.08.2022
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"Есть такая профессия": что гражданские думают об армии России - опрос
"Есть такая профессия": что гражданские думают об армии России - опрос - РИА Новости Крым, 25.08.2022
"Есть такая профессия": что гражданские думают об армии России - опрос
Те, кто родился давно, помнят уважительное отношение советского человека к армии, которая, как поется в песне, всех сильней. РИА Новости Крым, 25.08.2022
2022-08-25T19:08
2022-08-25T19:08
видео
опрос
крым
визуал
армия и флот
симферополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. Те, кто родился давно, помнят уважительное отношение советского человека к армии, которая, как поется в песне, всех сильней.А потом были лихие 90-е, когда слово "военный" звучало совсем не гордо: люди из войск уходили в бизнесмены. А затем были две чеченские кампании, Осетия, Крым 2014 года, Сирия... Авторитет армии в обществе медленно и неуклонно рос. И сами военные стали чувствовать себя увереннее.Сейчас на Украине идет военная спецоперация. В Крыму много людей, чья профессия – Родину защищать. Так как же наши сограждане относятся к российской армии в целом и к людям, выбравшим для себя смертельно опасную службу? Об этом мы спросили прохожих на улицах Симферополя.
https://crimea.ria.ru/20220825/putin-uvelichil-shtatnuyu-chislennost-vooruzhennykh-sil-rf-1124291017.html
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
Что гражданские думают об армии России - опрос
Как крымчане относятся к российской армии в целом и к людям, выбравшим для себя смертельно опасную службу? Опрос на улицах Симферополя
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РИА Новости Крым
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видео, опрос, крым, визуал, армия и флот, симферополь
"Есть такая профессия": что гражданские думают об армии России - опрос

Гражданские рассказали, что думают о военных – опрос на улицах Симферополя

19:08 25.08.2022
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. Те, кто родился давно, помнят уважительное отношение советского человека к армии, которая, как поется в песне, всех сильней.
А потом были лихие 90-е, когда слово "военный" звучало совсем не гордо: люди из войск уходили в бизнесмены. А затем были две чеченские кампании, Осетия, Крым 2014 года, Сирия... Авторитет армии в обществе медленно и неуклонно рос. И сами военные стали чувствовать себя увереннее.
Сейчас на Украине идет военная спецоперация. В Крыму много людей, чья профессия – Родину защищать. Так как же наши сограждане относятся к российской армии в целом и к людям, выбравшим для себя смертельно опасную службу? Об этом мы спросили прохожих на улицах Симферополя.
Шевроны вооруженных сил Российской Федерации. - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
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