https://crimea.ria.ru/20220824/v-yalte-aktivizirovalsya-tyagun-na-plyazhakh-sovetuyut-vyvesit-krasnye-flagi-1124279890.html

В Ялте активизировался "тягун": на пляжах советуют вывесить красные флаги

В Ялте активизировался "тягун": на пляжах советуют вывесить красные флаги - РИА Новости Крым, 24.08.2022

В Ялте активизировался "тягун": на пляжах советуют вывесить красные флаги

Волнение моря в Ялте приближается к 3-4 баллам, пляжи рекомендуют временно закрыть для купания. Об этом сообщили в минкурортов Крыма со ссылкой на власти... РИА Новости Крым, 24.08.2022

2022-08-24T16:54

2022-08-24T16:54

2022-08-24T16:56

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг - РИА Новости Крым. Волнение моря в Ялте приближается к 3-4 баллам, пляжи рекомендуют временно закрыть для купания. Об этом сообщили в минкурортов Крыма со ссылкой на власти курорта.Ответственным за пляжи также советуют не допускать посетителей к урезу воды, проверить работу громкоговорящих устройств, а спасателям надеть спасательные жилеты и усилить наблюдение за акваторией. Детей младше 14 лет без сопровождения старших рекомендуется убрать из галечной зоны.

https://crimea.ria.ru/20220721/chem-opasno-otboynoe-morskoe-techenie-i-kak-iz-nego-spastis-1123911140.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, общество, ялта, туризм в крыму