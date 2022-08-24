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В Ялте активизировался "тягун": на пляжах советуют вывесить красные флаги
В Ялте активизировался "тягун": на пляжах советуют вывесить красные флаги - РИА Новости Крым, 24.08.2022
В Ялте активизировался "тягун": на пляжах советуют вывесить красные флаги
Волнение моря в Ялте приближается к 3-4 баллам, пляжи рекомендуют временно закрыть для купания. Об этом сообщили в минкурортов Крыма со ссылкой на власти... РИА Новости Крым, 24.08.2022
2022-08-24T16:54
2022-08-24T16:54
2022-08-24T16:56
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг - РИА Новости Крым. Волнение моря в Ялте приближается к 3-4 баллам, пляжи рекомендуют временно закрыть для купания. Об этом сообщили в минкурортов Крыма со ссылкой на власти курорта.Ответственным за пляжи также советуют не допускать посетителей к урезу воды, проверить работу громкоговорящих устройств, а спасателям надеть спасательные жилеты и усилить наблюдение за акваторией. Детей младше 14 лет без сопровождения старших рекомендуется убрать из галечной зоны.
https://crimea.ria.ru/20220721/chem-opasno-otboynoe-morskoe-techenie-i-kak-iz-nego-spastis-1123911140.html
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крым, общество, ялта, туризм в крыму
В Ялте активизировался "тягун": на пляжах советуют вывесить красные флаги
В Ялте из-за волнения моря активизировался "тягун", людям рекомендуют не купаться в море
16:54 24.08.2022 (обновлено: 16:56 24.08.2022)