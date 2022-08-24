https://crimea.ria.ru/20220824/v-ssha-priznali-chto-ukraina-mozhet-lishitsya-territoriy-i-vykhoda-k-moryu-1124269923.html

В США признали, что Украина может лишиться территорий и выхода к морю

В США признали, что Украина может лишиться территорий и выхода к морю - РИА Новости Крым, 24.08.2022

В США признали, что Украина может лишиться территорий и выхода к морю

В случае затягивания конфликта на Украине, чему всячески способствуют США, страна потеряет южные причерноморские территории и всю левобережную часть Днепра... РИА Новости Крым, 24.08.2022

2022-08-24T09:51

2022-08-24T09:51

2022-08-24T09:53

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг — РИА Новости Крым. В случае затягивания конфликта на Украине, чему всячески способствуют США, страна потеряет южные причерноморские территории и всю левобережную часть Днепра. Такой прогноз сделал экс-советник министра обороны США полковник Дуглас Макгрегор в статье для American Conservative, пишет РИА Новости.В статье Макгрегор критикует открытое письмо за подписью двух десятков известных американцев, поддерживающих идею о необходимости продолжить вооружение Украины. Автор материала уверен, что это приведет к эскалации, что в конечном счете "приведет Украину к потере выхода к морю и превращение в отрезок между рекой Днепр и границей с Польшей".Экс-советник министра обороны США уверен, что затягивание конфликта в итоге нанесет Украине непоправимый ущерб. При этом, по мнению Макгрегора, ошибки Вашингтона тянутся из 90-х годов, когда Клинтон начал политику изоляции России от Европы , что привело к сближению РФ И КНР.Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилому комплексу. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита.На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также Херсонская область, приазовская часть Запорожской и часть Харьковской областей. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.

https://crimea.ria.ru/20220810/priznanie-amerikanki-kak-v-ssha-otnosyatsya-k-svo-i-ukraine-1124115974.html

https://crimea.ria.ru/20220822/patrushev-vashington-obyavit-defolt-1124246217.html

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