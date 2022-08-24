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В США признали, что Украина может лишиться территорий и выхода к морю - РИА Новости Крым, 24.08.2022
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В США признали, что Украина может лишиться территорий и выхода к морю
В США признали, что Украина может лишиться территорий и выхода к морю - РИА Новости Крым, 24.08.2022
В США признали, что Украина может лишиться территорий и выхода к морю
В случае затягивания конфликта на Украине, чему всячески способствуют США, страна потеряет южные причерноморские территории и всю левобережную часть Днепра... РИА Новости Крым, 24.08.2022
2022-08-24T09:51
2022-08-24T09:53
сша
украина
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг — РИА Новости Крым. В случае затягивания конфликта на Украине, чему всячески способствуют США, страна потеряет южные причерноморские территории и всю левобережную часть Днепра. Такой прогноз сделал экс-советник министра обороны США полковник Дуглас Макгрегор в статье для American Conservative, пишет РИА Новости.В статье Макгрегор критикует открытое письмо за подписью двух десятков известных американцев, поддерживающих идею о необходимости продолжить вооружение Украины. Автор материала уверен, что это приведет к эскалации, что в конечном счете "приведет Украину к потере выхода к морю и превращение в отрезок между рекой Днепр и границей с Польшей".Экс-советник министра обороны США уверен, что затягивание конфликта в итоге нанесет Украине непоправимый ущерб. При этом, по мнению Макгрегора, ошибки Вашингтона тянутся из 90-х годов, когда Клинтон начал политику изоляции России от Европы , что привело к сближению РФ И КНР.Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилому комплексу. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита.На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также Херсонская область, приазовская часть Запорожской и часть Харьковской областей. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.
https://crimea.ria.ru/20220810/priznanie-amerikanki-kak-v-ssha-otnosyatsya-k-svo-i-ukraine-1124115974.html
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РИА Новости Крым
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сша, украина, в мире
В США признали, что Украина может лишиться территорий и выхода к морю

Макгрегор: Украина может лишиться части территорий из-за "помощи" США

09:51 24.08.2022 (обновлено: 09:53 24.08.2022)
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкМост через Днепр в Киеве
Мост через Днепр в Киеве - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
© РИА Новости . Стрингер
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг — РИА Новости Крым. В случае затягивания конфликта на Украине, чему всячески способствуют США, страна потеряет южные причерноморские территории и всю левобережную часть Днепра. Такой прогноз сделал экс-советник министра обороны США полковник Дуглас Макгрегор в статье для American Conservative, пишет РИА Новости.
В статье Макгрегор критикует открытое письмо за подписью двух десятков известных американцев, поддерживающих идею о необходимости продолжить вооружение Украины. Автор материала уверен, что это приведет к эскалации, что в конечном счете "приведет Украину к потере выхода к морю и превращение в отрезок между рекой Днепр и границей с Польшей".
Флажки США на Национальном монументе 11 сентября в Нью-Йорке в День независимости - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
10 августа, 07:02Радио "Спутник в Крыму"
Признание американки: как в США относятся к СВО и Украине
Экс-советник министра обороны США уверен, что затягивание конфликта в итоге нанесет Украине непоправимый ущерб. При этом, по мнению Макгрегора, ошибки Вашингтона тянутся из 90-х годов, когда Клинтон начал политику изоляции России от Европы , что привело к сближению РФ И КНР.
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.
Флаг США - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
22 августа, 12:45
Патрушев: Вашингтон объявит дефолт
Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилому комплексу. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита.
На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также Херсонская область, приазовская часть Запорожской и часть Харьковской областей. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.
 
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