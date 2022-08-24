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Шойгу озвучил цель США на Украине - РИА Новости Крым, 24.08.2022
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Шойгу озвучил цель США на Украине
Шойгу озвучил цель США на Украине - РИА Новости Крым, 24.08.2022
Шойгу озвучил цель США на Украине
Конфликт на Украине – очередной предлог, использованный США и их союзниками, для развязывания жесткой санкционной и информационной войны против России с целью... РИА Новости Крым, 24.08.2022
2022-08-24T11:08
2022-08-24T11:08
сергей шойгу
специальная военная операция рф на украине
сша
украина
министерство обороны рф
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СИМЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости Крым. Конфликт на Украине – очередной предлог, использованный США и их союзниками, для развязывания жесткой санкционной и информационной войны против России с целью истощить ее стратегически. Об этом в ходе совещания министров обороны стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) заявил глава оборонного ведомства РФ Сергей Шойгу. Он подчеркнул, что РФ прилагала "значительные усилия для формирования правовых основ стабильности в Европе в новых условиях". Тем не менее Запад под эгидой США отказался брать в расчет эти стремления. И в первую очередь требования России о нейтральном статусе Украины, сказал министр.По словам Шойгу, принципиальные для РФ вопросы – о нерасширении НАТО на восток, отказе от размещения ударных вооружений Альянса и отказе от военной деятельности вблизи границ России – были проигнорированы.Ранее глава оборонного ведомства РФ оценил темпы СВО на Украине.Министр обороны РФ Сергей Шойгу прибыл с рабочим визитом в Узбекистан накануне, 23 августа. Он участвует в совещании руководителей военных ведомств стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).Как сообщали в МО, в совещании, помимо РФ, принимают участие военные делегации из Индии, Казахстана, Китая, Киргизии, Пакистана, России, Таджикистана, Узбекистана, а также Белоруссии как страны наблюдателя при ШОС.
https://crimea.ria.ru/20220824/shoygu-otsenil-tempy-spetsoperatsii-na-ukraine-1124270976.html
https://crimea.ria.ru/20220824/v-ssha-priznali-chto-ukraina-mozhet-lishitsya-territoriy-i-vykhoda-k-moryu-1124269923.html
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сергей шойгу, специальная военная операция рф на украине, сша, украина, министерство обороны рф
Шойгу озвучил цель США на Украине

Министр обороны РФ Шойгу: цель США на Украине – истощить Россию

11:08 24.08.2022
 
© РИА Новости . Evgeny Biyatov / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ, генерал армии Сергей Шойгу
Министр обороны РФ, генерал армии Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
© РИА Новости . Evgeny Biyatov
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СИМЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости Крым. Конфликт на Украине – очередной предлог, использованный США и их союзниками, для развязывания жесткой санкционной и информационной войны против России с целью истощить ее стратегически. Об этом в ходе совещания министров обороны стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) заявил глава оборонного ведомства РФ Сергей Шойгу.
"Заявленная цель США и их пособников – стратегическое истощение России для устранения конкуренции и предупреждения другим государствам, проводящим независимую внешнюю политику. ... В качестве инструмента гибридной войны против России была выбрана Украина", – цитирует Шойгу РИА Новости.
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Шойгу оценил темпы спецоперации на Украине
Он подчеркнул, что РФ прилагала "значительные усилия для формирования правовых основ стабильности в Европе в новых условиях". Тем не менее Запад под эгидой США отказался брать в расчет эти стремления. И в первую очередь требования России о нейтральном статусе Украины, сказал министр.
По словам Шойгу, принципиальные для РФ вопросы – о нерасширении НАТО на восток, отказе от размещения ударных вооружений Альянса и отказе от военной деятельности вблизи границ России – были проигнорированы.
Ранее глава оборонного ведомства РФ оценил темпы СВО на Украине.
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу прибыл с рабочим визитом в Узбекистан накануне, 23 августа. Он участвует в совещании руководителей военных ведомств стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
Как сообщали в МО, в совещании, помимо РФ, принимают участие военные делегации из Индии, Казахстана, Китая, Киргизии, Пакистана, России, Таджикистана, Узбекистана, а также Белоруссии как страны наблюдателя при ШОС.
 
Сергей ШойгуСпециальная военная операция РФ на УкраинеСШАУкраинаМинистерство обороны РФ
 
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