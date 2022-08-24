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Политолог назвал точку отсчета потери Украиной своей независимости - РИА Новости Крым, 24.08.2022
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Политолог назвал точку отсчета потери Украиной своей независимости
Политолог назвал точку отсчета потери Украиной своей независимости - РИА Новости Крым, 24.08.2022
Политолог назвал точку отсчета потери Украиной своей независимости
Украина, отмечающая сегодня 31-ю годовщину провозглашения своей независимости, начала терять эту саму независимость и суверенитет уже в начале 90-х годов, в... РИА Новости Крым, 24.08.2022
2022-08-24T19:46
2022-08-24T19:46
радио "спутник в крыму"
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости Крым. Украина, отмечающая сегодня 31-ю годовщину провозглашения своей независимости, начала терять эту саму независимость и суверенитет уже в начале 90-х годов, в идеологическом плане точкой отсчета стало издание книги президента (1994-2005) Леонида Кучмы "Украина – не Россия". Такое мнение высказал политолог и историк, член Общественной палаты Крыма Вадим Петров.По мнению эксперта, политика многовекторности, которую пытался реализовывать Кучма, не могла продолжаться долго, и выбор в пользу США и Европы был практически предопределен."Долго сидеть на нескольких стульях и разрываться между двумя, а то и тремя сюзеренами, которые пытаются овладеть тобой – это чаще всего приводит к деструкции государственного механизма. На Украине эта диструкция произошла на рубеже 1990-х и 2000-х годов. Когда пришел к власти Виктор Ющенко, этот вектор окончательно утвердился, что Украина не связана с Россией никак, кроме как воровством энергоресурсов и получением кредитов, которыми Москва щедро кормила Украину", – отметил Петров.Ориентация на Запад неизбежно привела к расцвету на Украине национализма, представители которого окончательно и полностью захватили власть в стране в 2014 году и начали осуществлять политику агрессивной и тотальной украинизации. Поэтому России, проводящей на Украине специальную военную операцию, придется решать в том числе эту проблему, считает политолог."Пока мы освобождаем области, где эта украинизация должным образом не утвердилась, поскольку Юго-Восточная Украина сохранила свою приверженность русскому языку и культуре. Надо полагать, проблема эта будет решаться достаточно быстро", – заключил аналитик.
https://crimea.ria.ru/20220824/ekspert-otsenila-itogi-svo-za-polgoda-dlya-rossii-1124274413.html
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политика, украина, крым
Политолог назвал точку отсчета потери Украиной своей независимости

Политолог Петров: Украина начала терять свою независимость уже в начале 90-х годов

19:46 24.08.2022
 
© Пресс-служба Офиса президента УкраиныФлаг Украины
Флаг Украины
© Пресс-служба Офиса президента Украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости Крым. Украина, отмечающая сегодня 31-ю годовщину провозглашения своей независимости, начала терять эту саму независимость и суверенитет уже в начале 90-х годов, в идеологическом плане точкой отсчета стало издание книги президента (1994-2005) Леонида Кучмы "Украина – не Россия". Такое мнение высказал политолог и историк, член Общественной палаты Крыма Вадим Петров.
"Украина фактически начала терять независимость уже в начале 90-х годов. С идеологической точки зрения эта потеря независимости началась с издания знаменитой книги Леонида Кучмы "Украина – не Россия". Этого следовало ожидать от Украины, которая стремилась в объятия Запада и отнюдь не считала свое будущее тесно связанным с Россией. Этот самый тезис "Украина – не Россия" на протяжении всех последующих лет лежал в основе государственной политики Киева: экономической, идеологической, региональной и тем более международной", – сказал Петров в эфире радио "Спутник в Крыму".
По мнению эксперта, политика многовекторности, которую пытался реализовывать Кучма, не могла продолжаться долго, и выбор в пользу США и Европы был практически предопределен.
"Долго сидеть на нескольких стульях и разрываться между двумя, а то и тремя сюзеренами, которые пытаются овладеть тобой – это чаще всего приводит к деструкции государственного механизма. На Украине эта диструкция произошла на рубеже 1990-х и 2000-х годов. Когда пришел к власти Виктор Ющенко, этот вектор окончательно утвердился, что Украина не связана с Россией никак, кроме как воровством энергоресурсов и получением кредитов, которыми Москва щедро кормила Украину", – отметил Петров.
Ориентация на Запад неизбежно привела к расцвету на Украине национализма, представители которого окончательно и полностью захватили власть в стране в 2014 году и начали осуществлять политику агрессивной и тотальной украинизации. Поэтому России, проводящей на Украине специальную военную операцию, придется решать в том числе эту проблему, считает политолог.
"Пока мы освобождаем области, где эта украинизация должным образом не утвердилась, поскольку Юго-Восточная Украина сохранила свою приверженность русскому языку и культуре. Надо полагать, проблема эта будет решаться достаточно быстро", – заключил аналитик.
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