https://crimea.ria.ru/20220824/politolog-nazval-tochku-otscheta-poteri-ukrainoy-svoey-nezavisimosti-1124276515.html

Политолог назвал точку отсчета потери Украиной своей независимости

Политолог назвал точку отсчета потери Украиной своей независимости - РИА Новости Крым, 24.08.2022

Политолог назвал точку отсчета потери Украиной своей независимости

Украина, отмечающая сегодня 31-ю годовщину провозглашения своей независимости, начала терять эту саму независимость и суверенитет уже в начале 90-х годов, в... РИА Новости Крым, 24.08.2022

2022-08-24T19:46

2022-08-24T19:46

2022-08-24T19:46

радио "спутник в крыму"

политика

украина

крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/03/1123119140_0:7:1043:594_1920x0_80_0_0_dcf555df5cfe418279f9ec8e8ba2cf34.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости Крым. Украина, отмечающая сегодня 31-ю годовщину провозглашения своей независимости, начала терять эту саму независимость и суверенитет уже в начале 90-х годов, в идеологическом плане точкой отсчета стало издание книги президента (1994-2005) Леонида Кучмы "Украина – не Россия". Такое мнение высказал политолог и историк, член Общественной палаты Крыма Вадим Петров.По мнению эксперта, политика многовекторности, которую пытался реализовывать Кучма, не могла продолжаться долго, и выбор в пользу США и Европы был практически предопределен."Долго сидеть на нескольких стульях и разрываться между двумя, а то и тремя сюзеренами, которые пытаются овладеть тобой – это чаще всего приводит к деструкции государственного механизма. На Украине эта диструкция произошла на рубеже 1990-х и 2000-х годов. Когда пришел к власти Виктор Ющенко, этот вектор окончательно утвердился, что Украина не связана с Россией никак, кроме как воровством энергоресурсов и получением кредитов, которыми Москва щедро кормила Украину", – отметил Петров.Ориентация на Запад неизбежно привела к расцвету на Украине национализма, представители которого окончательно и полностью захватили власть в стране в 2014 году и начали осуществлять политику агрессивной и тотальной украинизации. Поэтому России, проводящей на Украине специальную военную операцию, придется решать в том числе эту проблему, считает политолог."Пока мы освобождаем области, где эта украинизация должным образом не утвердилась, поскольку Юго-Восточная Украина сохранила свою приверженность русскому языку и культуре. Надо полагать, проблема эта будет решаться достаточно быстро", – заключил аналитик.

https://crimea.ria.ru/20220824/ekspert-otsenila-itogi-svo-za-polgoda-dlya-rossii-1124274413.html

украина

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, украина, крым