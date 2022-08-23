https://crimea.ria.ru/20220823/vrach-rasskazal-o-samykh-opasnykh-vidakh-golovnoy-boli-1124253205.html

Врач рассказал о самых опасных видах головной боли

Врач рассказал о самых опасных видах головной боли - РИА Новости Крым, 23.08.2022

Врач рассказал о самых опасных видах головной боли

Головные боли принято делить на четыре вида. Самый распространенный – боль напряжения, вызванная нарушением кровотока, рассказал семейный врач Валентин Шишкин. РИА Новости Крым, 23.08.2022

2022-08-23T07:39

2022-08-23T07:39

2022-08-23T07:39

общество

здоровье

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости Крым. Головные боли принято делить на четыре вида. Самый распространенный – боль напряжения, вызванная нарушением кровотока, рассказал семейный врач Валентин Шишкин.По словам специалиста, классификация головной боли является международной и включает четыре вида."Первая — мигрени, вторая — головные боли напряжения, третья — это кластерная головная боль, четвертая — вторичная головная боль, связанная с другими заболеваниями. Первые три являются самостоятельными заболеваниями и лечатся", — цитирует эксперта издание URA.RU.Чаще других встречается боль напряжения, констатирует специалист. Она возникает при длительной работе со смартфоном, просмотре телевизора, вождении автомобиля, особенно с коробкой автомат, работе за компьютером."Такая боль связана с длительным нахождением в вынужденной позе, то есть вызывается длительными статическими нагрузками на мышцы плечевого пояса, и возникает напряжение мышц и связок апоневроза. Из-за этого нарушается кровоток", — рассказал врач.Наиболее опасной считается мигрень. Терапевт отметил, что она как правило обусловлена генетикой и связана с нарушением метаболизма нейромедиаторов в головном мозге.К третьей группе относятся кластерные боли, они чаще возникают ночью и беспокоят мужчин, сказал он."Характерные симптомы — одностороннее покраснение глаза, боль в глазу по типу глаукомы и выраженная головная боль в одной стороне. Связаны с нарушением чувствительности рецепторов к оксиду азота", — перечислил специалист.Реже, по его мнению, встречаются вторичные головные боли, связанные с сопутствующими заболеваниями – опухолями, вялотекущими инфекционными поражениями центральной нервной системы или являющиеся симптом острых вирусных инфекций."Сюда же относится головная боль, связанная гипертонической болезнью и другими заболеваниями, которые нарушают кровообращение ЦНС", — резюмировал семейный врач.Ранее диетолог рассказала, какие продукты спасают от головной боли.

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https://crimea.ria.ru/20220608/lechit-nelzya-terpet-chto-delat-pri-silnoy-golovnoy-boli-1123473999.html

https://crimea.ria.ru/20220716/kakie-napitki-privodyat-k-obezvozhivaniyu-organizma-i-golovnym-bolyam-1123867290.html

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