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В Белгородской области загорелись боеприпасы, людей эвакуировали - РИА Новости Крым, 23.08.2022
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В Белгородской области загорелись боеприпасы, людей эвакуировали
В Белгородской области загорелись боеприпасы, людей эвакуировали - РИА Новости Крым, 23.08.2022
В Белгородской области загорелись боеприпасы, людей эвакуировали
В районе села Тимоново Белгородской области произошло самовозгорание боеприпасов. Жителей эвакуировали. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 23.08.2022
2022-08-23T18:53
2022-08-23T18:53
происшествия
белгородская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости Крым. В районе села Тимоново Белгородской области произошло самовозгорание боеприпасов. Жителей эвакуировали. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.По его словам, пострадавших нет. Однако для обеспечения безопасности жителей глава Валуйского округа организовал эвакуацию жителей в санаторий "Красная Поляна"."Часть сельчан уехала самостоятельно к родственникам в другие населенные пункты", – уточнил Гладков, подчеркнув, что держит ситуацию "на личном контроле".18 августа Гладков сообщал об аналогичном случае в селе Тимоново.
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происшествия, белгородская область
В Белгородской области загорелись боеприпасы, людей эвакуировали

Власти Белгородской области: в районе села Тимоново призошло самовозгорание боеприпасов

18:53 23.08.2022
 
© РИА Новости Крым . Владислав СергиенкоПожарная машина
Пожарная машина - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
© РИА Новости Крым . Владислав Сергиенко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости Крым. В районе села Тимоново Белгородской области произошло самовозгорание боеприпасов. Жителей эвакуировали. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.
"В результате жаркой погоды (сработал эффект линзы) в районе села Тимоново произошло самовозгорание боеприпасов, которые еще не успели обезвредить саперы. <...> На месте работают оперативные службы", – написал Гладков в своем Telegram-канале.
По его словам, пострадавших нет. Однако для обеспечения безопасности жителей глава Валуйского округа организовал эвакуацию жителей в санаторий "Красная Поляна".
"Часть сельчан уехала самостоятельно к родственникам в другие населенные пункты", – уточнил Гладков, подчеркнув, что держит ситуацию "на личном контроле".
18 августа Гладков сообщал об аналогичном случае в селе Тимоново.
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