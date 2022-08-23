https://crimea.ria.ru/20220823/v-belgorodskoy-oblasti-zagorelis-boepripasy-lyudey-evakuirovali-1124266300.html

В Белгородской области загорелись боеприпасы, людей эвакуировали

В Белгородской области загорелись боеприпасы, людей эвакуировали - РИА Новости Крым, 23.08.2022

В Белгородской области загорелись боеприпасы, людей эвакуировали

В районе села Тимоново Белгородской области произошло самовозгорание боеприпасов. Жителей эвакуировали. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 23.08.2022

2022-08-23T18:53

2022-08-23T18:53

2022-08-23T18:53

происшествия

белгородская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости Крым. В районе села Тимоново Белгородской области произошло самовозгорание боеприпасов. Жителей эвакуировали. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.По его словам, пострадавших нет. Однако для обеспечения безопасности жителей глава Валуйского округа организовал эвакуацию жителей в санаторий "Красная Поляна"."Часть сельчан уехала самостоятельно к родственникам в другие населенные пункты", – уточнил Гладков, подчеркнув, что держит ситуацию "на личном контроле".18 августа Гладков сообщал об аналогичном случае в селе Тимоново.

https://crimea.ria.ru/20220813/chp-v-belgorodskoy-oblasti-podrostok-popal-v-reanimatsiyu-iz-za-boepripasa-1124152642.html

белгородская область

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происшествия, белгородская область