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Медведев предсказал будущее Зеленского и его команды - РИА Новости Крым, 23.08.2022
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Медведев предсказал будущее Зеленского и его команды
Медведев предсказал будущее Зеленского и его команды - РИА Новости Крым, 23.08.2022
Медведев предсказал будущее Зеленского и его команды
Попытки киевского режима создать доля себя гарантии безопасности обречены на провал, этого им не обеспечат даже США, уверен заместитель председателя Совета... РИА Новости Крым, 23.08.2022
2022-08-23T11:07
2022-08-23T11:07
дмитрий медведев
сша
владимир зеленский (президент украины)
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости Крым. Попытки киевского режима создать доля себя гарантии безопасности обречены на провал, этого им не обеспечат даже США, уверен заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев."Киевский режим продолжает изобретать для себя некие "гарантии безопасности" на будущее. То встречу с отдельными малозначительными соседями под председательством забытых отставников на эту тему проведут, то опять про НАТО вспомнят. Всем же ясно, что никакие соседи им никаких гарантий дать не могут, даже если люто ненавидят Россию. А в НАТО Украину теперь никто не примет. В Альянсе хоть и русофобы, но не самоубийцы", – написал Медведев в своем Telegram-канале.По словам политика, гарантии безопасности Украине мог дать только договор с Россией, но украинская власть, "простимулированная западными деньгами и ракетами", от него отказалась.По мнению Медведева, киевский режим понимает, что для него никаких гарантий безопасности вообще нет и быть не может, даже со стороны США. Вашингтону просто нет смысла обеспечивать Зеленскому и его окружению "светлое будущее", уверен он.Ранее глава офиса Зеленского Андрей Ермак заявил, что к концу августа появится первый и "очень мощный" документ с рекомендациями по вопросам гарантий безопасности для Украины. Об этом он заявил по итогам встречи с советниками глав Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Румынии и Венгрии.
https://crimea.ria.ru/20220823/v-kieve-anonsirovali-ochen-moschnyy-dokument-po-garantiyam-bezopasnosti-1124256075.html
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дмитрий медведев, сша, владимир зеленский (президент украины), украина
Медведев предсказал будущее Зеленского и его команды

Медведев: новая команда в Вашингтоне сольет Зеленского в сортир истории

11:07 23.08.2022
 
© РИА Новости . Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
© РИА Новости . Екатерина Штукина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости Крым. Попытки киевского режима создать доля себя гарантии безопасности обречены на провал, этого им не обеспечат даже США, уверен заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
"Киевский режим продолжает изобретать для себя некие "гарантии безопасности" на будущее. То встречу с отдельными малозначительными соседями под председательством забытых отставников на эту тему проведут, то опять про НАТО вспомнят. Всем же ясно, что никакие соседи им никаких гарантий дать не могут, даже если люто ненавидят Россию. А в НАТО Украину теперь никто не примет. В Альянсе хоть и русофобы, но не самоубийцы", – написал Медведев в своем Telegram-канале.
По словам политика, гарантии безопасности Украине мог дать только договор с Россией, но украинская власть, "простимулированная западными деньгами и ракетами", от него отказалась.
По мнению Медведева, киевский режим понимает, что для него никаких гарантий безопасности вообще нет и быть не может, даже со стороны США. Вашингтону просто нет смысла обеспечивать Зеленскому и его окружению "светлое будущее", уверен он.
"Сейчас на Украине зарабатывает фирма Joseph Robinette Biden & Sons (Джозеф Роберт Байден и сыновья – ред.). Это скоро закончится. Американцы ведь закоренелые эгоисты и работают только на себя. Поэтому новая команда без колебаний сольет коррупционную украинскую тему в сортир истории вместе с ее фигурантами", – считает замглавы Совбеза РФ.
Ранее глава офиса Зеленского Андрей Ермак заявил, что к концу августа появится первый и "очень мощный" документ с рекомендациями по вопросам гарантий безопасности для Украины. Об этом он заявил по итогам встречи с советниками глав Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Румынии и Венгрии.
Офис президента Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
09:58
В Киеве анонсировали "очень мощный документ" по гарантиям безопасности
Дмитрий МедведевСШАВладимир Зеленский (президент Украины)Украина
 
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