https://crimea.ria.ru/20220823/medvedev-predskazal-buduschee-zelenskogo-i-ego-komandy-1124256933.html

Медведев предсказал будущее Зеленского и его команды

Медведев предсказал будущее Зеленского и его команды - РИА Новости Крым, 23.08.2022

Медведев предсказал будущее Зеленского и его команды

Попытки киевского режима создать доля себя гарантии безопасности обречены на провал, этого им не обеспечат даже США, уверен заместитель председателя Совета... РИА Новости Крым, 23.08.2022

2022-08-23T11:07

2022-08-23T11:07

2022-08-23T11:07

дмитрий медведев

сша

владимир зеленский (президент украины)

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости Крым. Попытки киевского режима создать доля себя гарантии безопасности обречены на провал, этого им не обеспечат даже США, уверен заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев."Киевский режим продолжает изобретать для себя некие "гарантии безопасности" на будущее. То встречу с отдельными малозначительными соседями под председательством забытых отставников на эту тему проведут, то опять про НАТО вспомнят. Всем же ясно, что никакие соседи им никаких гарантий дать не могут, даже если люто ненавидят Россию. А в НАТО Украину теперь никто не примет. В Альянсе хоть и русофобы, но не самоубийцы", – написал Медведев в своем Telegram-канале.По словам политика, гарантии безопасности Украине мог дать только договор с Россией, но украинская власть, "простимулированная западными деньгами и ракетами", от него отказалась.По мнению Медведева, киевский режим понимает, что для него никаких гарантий безопасности вообще нет и быть не может, даже со стороны США. Вашингтону просто нет смысла обеспечивать Зеленскому и его окружению "светлое будущее", уверен он.Ранее глава офиса Зеленского Андрей Ермак заявил, что к концу августа появится первый и "очень мощный" документ с рекомендациями по вопросам гарантий безопасности для Украины. Об этом он заявил по итогам встречи с советниками глав Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Румынии и Венгрии.

https://crimea.ria.ru/20220823/v-kieve-anonsirovali-ochen-moschnyy-dokument-po-garantiyam-bezopasnosti-1124256075.html

сша

украина

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дмитрий медведев, сша, владимир зеленский (президент украины), украина