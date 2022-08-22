https://crimea.ria.ru/20220822/puteshestvie-za-edoy-v-rf-nazvali-samye-vkusnye-goroda-1124239354.html
Путешествие за едой: в РФ назвали самые "вкусные" города
Путешествие за едой: в РФ назвали самые "вкусные" города - РИА Новости Крым, 22.08.2022
Путешествие за едой: в РФ назвали самые "вкусные" города
Казань, Астрахань и Сочи назвали самыми востребованными направлениями для гастрономических путешествий по России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на... РИА Новости Крым, 22.08.2022
2022-08-22T08:03
2022-08-22T08:03
2022-08-22T08:03
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг - РИА Новости Крым. Казань, Астрахань и Сочи назвали самыми востребованными направлениями для гастрономических путешествий по России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследования сервисов "Работа.ру" и "ЮKassa".В десятку лучших вошли Краснодар (25%), Санкт-Петербург (23%), Калининград (19%), города Золотого кольца России (15%). Москву назвали 13 % респондентов.По словам авторов исследования, делая выбор, россияне прежде всего ориентируются на необычную национальную кухню в регионе. Об этом сказали 57% опрошенных.39% туристов готовы поехать в другой город,, чтобы поесть свежей рыбы и морепродуктов. 30% выбирают свежие фрукты и овощи. 23% привлекает развитая ресторанная культура. Столько же ценят местные фермерские мясные и молочные продукты.Всего были опрошены 3,8 тысячи россиян старше 18 лет из всех регионов страны.
https://crimea.ria.ru/20210912/ustritsy-vino-i-syr-ekspert-o-vozmozhnostyakh-krymskogo-gastroturizma-1120838204.html
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РИА Новости Крым
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общество, российская федерация (россия, рф)
Путешествие за едой: в РФ назвали самые "вкусные" города
Россияне назвали самые популярные маршруты для гастрономических путешествий
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг - РИА Новости Крым. Казань, Астрахань и Сочи назвали самыми востребованными направлениями для гастрономических путешествий по России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследования сервисов "Работа.ру" и "ЮKassa".
В частности, 47% опрошенных заявили, что поехали бы за новыми гастровпечатлениями в Казань, 39% выбрали Астрахань и 31% назвали Сочи. По 26% набрали Кавминводы и Владивосток.
В десятку лучших вошли Краснодар (25%), Санкт-Петербург (23%), Калининград (19%), города Золотого кольца России (15%). Москву назвали 13 % респондентов.
По словам авторов исследования, делая выбор, россияне прежде всего ориентируются на необычную национальную кухню в регионе. Об этом сказали 57% опрошенных.
39% туристов готовы поехать в другой город,, чтобы поесть свежей рыбы и морепродуктов. 30% выбирают свежие фрукты и овощи. 23% привлекает развитая ресторанная культура. Столько же ценят местные фермерские мясные и молочные продукты.
Всего были опрошены 3,8 тысячи россиян старше 18 лет из всех регионов страны.