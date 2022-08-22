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Лучше носить маски и избегать массовых мест: в Севастополе рост по COVID - РИА Новости Крым, 22.08.2022
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Лучше носить маски и избегать массовых мест: в Севастополе рост по COVID
Лучше носить маски и избегать массовых мест: в Севастополе рост по COVID - РИА Новости Крым, 22.08.2022
Лучше носить маски и избегать массовых мест: в Севастополе рост по COVID
За неделю в Севастополе коронавирус подтвердили у 1 133 человек, зафиксирован значительный рост заболеваемости. Об этом сообщил заместитель губернатора... РИА Новости Крым, 22.08.2022
2022-08-22T14:26
2022-08-22T14:26
севастополь
михаил развожаев
коронавирус в крыму
распространение коронавируса в рф
здравоохранение в крыму и севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. За неделю в Севастополе коронавирус подтвердили у 1 133 человек, зафиксирован значительный рост заболеваемости. Об этом сообщил заместитель губернатора Александр Кулагин."За эту неделю у нас достаточно высокий и коэффициент распространения, и показатель заболеваемости. Но в большинстве своем течение легкое, госпитализации не требуются. Госпитализация у нас увеличилась всего на 10 человек за неделю", — рассказал Кулагин.Сегодня в зоне риска находятся пожилые, люди с хроническими заболеваниями, а также дети до одного года. Кроме того, в нее попадают уже переболевшие ковидом, поскольку у них заболевание протекает в более тяжелой форме. В связи с этим он рекомендовал им носить средства индивидуальной защиты в общественных местах.Губернатор Михаил Развожаев подчеркнул, что пока масочный режим является рекомендательной мерой, к обязательному режиму на данный момент пока возвращаться не планируют. И напомнил, что самым действенным способом защиты здоровья по-прежнему остается вакцинация.COVID-19 наступает: сколько случаев в Крыму и Севастополе &gt;&gt;На сегодняшний день в Севастополе сделали прививку от коронавируса 337 тысяч человек.
https://crimea.ria.ru/20220821/ekspert-predskazal-poyavlenie-bolee-tyazheloy-mutatsii-koronavirusa-1124236307.html
https://crimea.ria.ru/20220818/zaschityat-li-rossiyskie-vaktsiny-ot-novykh-shtammov-covid-19--mnenie-1124197603.html
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севастополь, михаил развожаев, коронавирус в крыму, распространение коронавируса в рф, здравоохранение в крыму и севастополе
Лучше носить маски и избегать массовых мест: в Севастополе рост по COVID

Власти Севастополя заявили о росте заболеваемости COVID-19 и рекомендовали носить маски

14:26 22.08.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев В супермаркете
В супермаркете - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. За неделю в Севастополе коронавирус подтвердили у 1 133 человек, зафиксирован значительный рост заболеваемости. Об этом сообщил заместитель губернатора Александр Кулагин.
"За эту неделю у нас достаточно высокий и коэффициент распространения, и показатель заболеваемости. Но в большинстве своем течение легкое, госпитализации не требуются. Госпитализация у нас увеличилась всего на 10 человек за неделю", — рассказал Кулагин.
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Сегодня в зоне риска находятся пожилые, люди с хроническими заболеваниями, а также дети до одного года. Кроме того, в нее попадают уже переболевшие ковидом, поскольку у них заболевание протекает в более тяжелой форме. В связи с этим он рекомендовал им носить средства индивидуальной защиты в общественных местах.
"У нас установлена рекомендация по ношению масок, я предлагаю людям, которые особенно находятся в зоне риска, этой рекомендацией пользоваться в общественных местах, транспорте, избегать массового скопления людей. Тысячи жизней защитили эти простые меры", - добавил Александр Кулагин.
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Губернатор Михаил Развожаев подчеркнул, что пока масочный режим является рекомендательной мерой, к обязательному режиму на данный момент пока возвращаться не планируют. И напомнил, что самым действенным способом защиты здоровья по-прежнему остается вакцинация.
"У нас в указе отмечена рекомендательная норма по ношению масок, пока к обязательному режиму ношения масок возвращаться не будем. Осень — время осложненное, начинается грипп и прочие болезни. Но ковид в этом году остается основной угрозой. Поэтому прививочная компания — один из самых надежных способов защититься. Нужно усилить информационную кампанию по поводу приглашения на свободные пункты. Также, если человек обращается к участковому терапевту и у него подошло время к ревакцинации, нужно настоятельно рекомендовать поставить прививку в поликлинике", — заключил глава региона.
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На сегодняшний день в Севастополе сделали прививку от коронавируса 337 тысяч человек.
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