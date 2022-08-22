https://crimea.ria.ru/20220822/luchshe-nosit-maski-i-izbegat-massovykh-mest-v-sevastopole-rost-po-covid-1124247611.html

Лучше носить маски и избегать массовых мест: в Севастополе рост по COVID

Лучше носить маски и избегать массовых мест: в Севастополе рост по COVID - РИА Новости Крым, 22.08.2022

Лучше носить маски и избегать массовых мест: в Севастополе рост по COVID

За неделю в Севастополе коронавирус подтвердили у 1 133 человек, зафиксирован значительный рост заболеваемости. Об этом сообщил заместитель губернатора... РИА Новости Крым, 22.08.2022

2022-08-22T14:26

2022-08-22T14:26

2022-08-22T14:26

севастополь

михаил развожаев

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распространение коронавируса в рф

здравоохранение в крыму и севастополе

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. За неделю в Севастополе коронавирус подтвердили у 1 133 человек, зафиксирован значительный рост заболеваемости. Об этом сообщил заместитель губернатора Александр Кулагин."За эту неделю у нас достаточно высокий и коэффициент распространения, и показатель заболеваемости. Но в большинстве своем течение легкое, госпитализации не требуются. Госпитализация у нас увеличилась всего на 10 человек за неделю", — рассказал Кулагин.Сегодня в зоне риска находятся пожилые, люди с хроническими заболеваниями, а также дети до одного года. Кроме того, в нее попадают уже переболевшие ковидом, поскольку у них заболевание протекает в более тяжелой форме. В связи с этим он рекомендовал им носить средства индивидуальной защиты в общественных местах.Губернатор Михаил Развожаев подчеркнул, что пока масочный режим является рекомендательной мерой, к обязательному режиму на данный момент пока возвращаться не планируют. И напомнил, что самым действенным способом защиты здоровья по-прежнему остается вакцинация.COVID-19 наступает: сколько случаев в Крыму и Севастополе >>На сегодняшний день в Севастополе сделали прививку от коронавируса 337 тысяч человек.

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https://crimea.ria.ru/20220818/uchebnyy-god-detoniruet-onischenko-predrek-rost-po-covid-19-v-sentyabre-1124200043.html

севастополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, михаил развожаев, коронавирус в крыму, распространение коронавируса в рф, здравоохранение в крыму и севастополе