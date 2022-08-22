https://crimea.ria.ru/20220822/ekspert-otsenil-slova-zelenskogo-o-posledney-cherte-konflikta-na-ukraine-1124244400.html

Эксперт оценил слова Зеленского о "последней черте" конфликта на Украине

Эксперт оценил слова Зеленского о "последней черте" конфликта на Украине - РИА Новости Крым, 22.08.2022

Эксперт оценил слова Зеленского о "последней черте" конфликта на Украине

Заявление Владимира Зеленского о "последней черте" конфликта на Украине лежит в плоскости информационного противостояния, а не реальной политики, оно направлено РИА Новости Крым, 22.08.2022

2022-08-22T11:29

2022-08-22T11:29

2022-08-22T11:32

политика

украина

владимир зеленский (президент украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Заявление Владимира Зеленского о "последней черте" конфликта на Украине лежит в плоскости информационного противостояния, а не реальной политики, оно направлено на создание новых формальных поводов для отказа Киева от переговоров с Москвой. Такое мнение РИА Новости Крым высказал директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов.Ранее Зеленский заявил, что если в Донецкой Народной Республике состоится трибунал над украинскими боевиками, обвиняемыми в военных преступлениях в Мариуполе и других населенных пунктах Донбасса, "это будет та черта, за которой никакие переговоры невозможны".По мнению политолога, слова Зеленского также адресованы западным странам"Это минимальное, но определенное давление и демонстрация позиции Киева, что такие сюжеты, как например, трибунал в ДНР, категорически неприемлем для Украины, и она была бы не против, если бы Запад более активно вмешался в эту повестку и попытался повлиять на эту ситуацию", – пояснил эксперт.Ранее глава ДНР Денис Пушилин анонсировал проведение в Мариуполе первого трибунала над захваченными в плен боевиками неонацистского батальона "Азов"*. Их будут судить за преступления против мирного населения и нарушение законов войны. Трибунал планируется сделать международным, Россия, Белоруссия и Сирия уже подтвердили готовность прислать своих наблюдателей. *экстремистская организация, запрещенная в Российской Федерации

https://crimea.ria.ru/20220819/itogi-vstrechi-erdogana-i-zelenskogo--otsenka-politologa-1124217164.html

украина

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2022

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политика, украина, владимир зеленский (президент украины)