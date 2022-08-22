https://crimea.ria.ru/20220822/ekspert-otsenil-slova-zelenskogo-o-posledney-cherte-konflikta-na-ukraine-1124244400.html
Эксперт оценил слова Зеленского о "последней черте" конфликта на Украине
Эксперт оценил слова Зеленского о "последней черте" конфликта на Украине - РИА Новости Крым, 22.08.2022
Эксперт оценил слова Зеленского о "последней черте" конфликта на Украине
Заявление Владимира Зеленского о "последней черте" конфликта на Украине лежит в плоскости информационного противостояния, а не реальной политики, оно направлено РИА Новости Крым, 22.08.2022
2022-08-22T11:29
2022-08-22T11:29
2022-08-22T11:32
политика
украина
владимир зеленский (президент украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Заявление Владимира Зеленского о "последней черте" конфликта на Украине лежит в плоскости информационного противостояния, а не реальной политики, оно направлено на создание новых формальных поводов для отказа Киева от переговоров с Москвой. Такое мнение РИА Новости Крым высказал директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов.Ранее Зеленский заявил, что если в Донецкой Народной Республике состоится трибунал над украинскими боевиками, обвиняемыми в военных преступлениях в Мариуполе и других населенных пунктах Донбасса, "это будет та черта, за которой никакие переговоры невозможны".По мнению политолога, слова Зеленского также адресованы западным странам"Это минимальное, но определенное давление и демонстрация позиции Киева, что такие сюжеты, как например, трибунал в ДНР, категорически неприемлем для Украины, и она была бы не против, если бы Запад более активно вмешался в эту повестку и попытался повлиять на эту ситуацию", – пояснил эксперт.Ранее глава ДНР Денис Пушилин анонсировал проведение в Мариуполе первого трибунала над захваченными в плен боевиками неонацистского батальона "Азов"*. Их будут судить за преступления против мирного населения и нарушение законов войны. Трибунал планируется сделать международным, Россия, Белоруссия и Сирия уже подтвердили готовность прислать своих наблюдателей. *экстремистская организация, запрещенная в Российской Федерации
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2022
Алексей Гончаров
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Алексей Гончаров
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Алексей Гончаров
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политика, украина, владимир зеленский (президент украины)
Эксперт оценил слова Зеленского о "последней черте" конфликта на Украине
Политолог Денисов объяснил, что стоит за словами Зеленского о "последней черте" конфликта
11:29 22.08.2022 (обновлено: 11:32 22.08.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Заявление Владимира Зеленского о "последней черте" конфликта на Украине лежит в плоскости информационного противостояния, а не реальной политики, оно направлено на создание новых формальных поводов для отказа Киева от переговоров с Москвой. Такое мнение РИА Новости Крым высказал директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов.
Ранее Зеленский заявил, что если в Донецкой Народной Республике состоится трибунал над украинскими боевиками, обвиняемыми в военных преступлениях в Мариуполе и других населенных пунктах Донбасса, "это будет та черта, за которой никакие переговоры невозможны".
"Подобного рода заявления находятся в плоскости не реальной политики, а в информационном противостоянии. Естественно, оно ориентировано на внутреннюю публику, чтобы в очередной раз продемонстрировать, что позиция Киева не меняется и никаких переговоров быть не может. Заявления, что никаких переговоров быть не может, и так постоянно звучат, но придумываются все новые поводы и ситуации, при которых они точно так же невозможны", – сказал Денисов.
По мнению политолога, слова Зеленского также адресованы западным странам
"Это минимальное, но определенное давление и демонстрация позиции Киева, что такие сюжеты, как например, трибунал в ДНР, категорически неприемлем для Украины, и она была бы не против, если бы Запад более активно вмешался в эту повестку и попытался повлиять на эту ситуацию", – пояснил эксперт.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин анонсировал проведение в Мариуполе первого трибунала над захваченными в плен боевиками неонацистского батальона "Азов"*. Их будут судить за преступления против мирного населения и нарушение законов войны. Трибунал планируется сделать международным, Россия, Белоруссия и Сирия уже подтвердили готовность прислать своих наблюдателей.
*экстремистская организация, запрещенная в Российской Федерации