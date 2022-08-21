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Сильные ливни с градом и грозами идут на Крым - РИА Новости Крым, 21.08.2022
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Сильные ливни с градом и грозами идут на Крым
Сильные ливни с градом и грозами идут на Крым - РИА Новости Крым, 21.08.2022
Сильные ливни с градом и грозами идут на Крым
В Крыму в воскресенье прогнозируются ливни с грозами и градом, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщили в МЧС по республике. РИА Новости Крым, 21.08.2022
2022-08-21T10:40
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 АВГ - РИА Новости Крым. В Крыму в воскресенье прогнозируются ливни с грозами и градом, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщили в МЧС по республике.Спасатели предупреждают, о высокой вероятности возникновения ЧС, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий, нарушений транспортного сообщения. Возможны подтопления территорий. При шквалах возможно падение рекламных щитов, деревьев, слабо укрепленных конструкций и обрывы линий электропередачи. Также существует вероятность возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива. "Нахождение людей в прибрежной зоне, на пирсах и берегоукрепительных сооружениях опасно для жизни", - подчеркнули в ведомстве.
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погода, погода в крыму, крым, мчс крыма
Сильные ливни с градом и грозами идут на Крым

В Крыму объявлено штормовое предупреждение - ожидаются ливни с грозами и градом

10:40 21.08.2022
 
© РИА Новости КрымЛивень в Симферополе
Ливень в Симферополе - РИА Новости, 1920, 21.08.2022
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 АВГ - РИА Новости Крым. В Крыму в воскресенье прогнозируются ливни с грозами и градом, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщили в МЧС по республике.
"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды днем 21 августа в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквал 15-20 м/с", - говорится в сообщении.
Спасатели предупреждают, о высокой вероятности возникновения ЧС, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий, нарушений транспортного сообщения. Возможны подтопления территорий.
При шквалах возможно падение рекламных щитов, деревьев, слабо укрепленных конструкций и обрывы линий электропередачи.
Также существует вероятность возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива.
"Нахождение людей в прибрежной зоне, на пирсах и берегоукрепительных сооружениях опасно для жизни", - подчеркнули в ведомстве.
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