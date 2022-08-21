https://crimea.ria.ru/20220821/silnye-livni-s-gradom-i-grozami-idut-na-krym-1124237226.html

Сильные ливни с градом и грозами идут на Крым

Сильные ливни с градом и грозами идут на Крым - РИА Новости Крым, 21.08.2022

Сильные ливни с градом и грозами идут на Крым

В Крыму в воскресенье прогнозируются ливни с грозами и градом, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщили в МЧС по республике. РИА Новости Крым, 21.08.2022

2022-08-21T10:40

2022-08-21T10:40

2022-08-21T10:40

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 АВГ - РИА Новости Крым. В Крыму в воскресенье прогнозируются ливни с грозами и градом, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщили в МЧС по республике.Спасатели предупреждают, о высокой вероятности возникновения ЧС, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий, нарушений транспортного сообщения. Возможны подтопления территорий. При шквалах возможно падение рекламных щитов, деревьев, слабо укрепленных конструкций и обрывы линий электропередачи. Также существует вероятность возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива. "Нахождение людей в прибрежной зоне, на пирсах и берегоукрепительных сооружениях опасно для жизни", - подчеркнули в ведомстве.

https://crimea.ria.ru/20220819/moschnyy-liven-obrushilsya-na-simferopol--ulitsy-ushli-pod-vodu-1124222910.html

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