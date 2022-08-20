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В Крыму опять дожди: прогноз погоды на субботу - РИА Новости Крым, 20.08.2022
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В Крыму опять дожди: прогноз погоды на субботу
В Крыму опять дожди: прогноз погоды на субботу - РИА Новости Крым, 20.08.2022
В Крыму опять дожди: прогноз погоды на субботу
В выходные дни в Крыму сохранится неустойчивый характер погоды, местами ожидаются сильные ливни с градом и шквалистым усилением ветра до 15-20 м/с. Об этом... РИА Новости Крым, 20.08.2022
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крым
погода в крыму
крымская погода
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг - РИА Новости Крым. В выходные дни в Крыму сохранится неустойчивый характер погоды, местами ожидаются сильные ливни с градом и шквалистым усилением ветра до 15-20 м/с. Об этом сообщает республиканский гидрометцентр.В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +16...18, днем +27...29.В Севастополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +20…22, днем +28…30.В Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии, Судаке и Керчи ночью без осадков, +20…22, днем дождь с грозой и до +30.Температура морской воды у берегов Ялты, Феодосии и Черноморского +25, в Алуште, Евпатории и Севастополе +26, в Азовском море и Керченском проливе +27.
https://crimea.ria.ru/20220819/v-krymu-preduprezhdayut-o-povyshenii-urovnya-vody-v-rekakh-1124218814.html
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РИА Новости Крым
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крым, погода в крыму, крымская погода
В Крыму опять дожди: прогноз погоды на субботу

Прогноз погоды для Крыма на субботу, 20 августа

00:01 20.08.2022
 
© РИА Новости КрымЛивень в Симферополе
Ливень в Симферополе - РИА Новости, 1920, 20.08.2022
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг - РИА Новости Крым. В выходные дни в Крыму сохранится неустойчивый характер погоды, местами ожидаются сильные ливни с градом и шквалистым усилением ветра до 15-20 м/с. Об этом сообщает республиканский гидрометцентр.
"Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +15…20, на побережье до 25 градусов тепла, днем +28…33, в горах +22…27", - уточнили синоптики.
Разлив реки Салгир в Новоандреевке под Симферополем - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
Вчера, 12:14
В Крыму предупреждают о повышении уровня воды в реках
В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +16...18, днем +27...29.
В Севастополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +20…22, днем +28…30.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии, Судаке и Керчи ночью без осадков, +20…22, днем дождь с грозой и до +30.
Температура морской воды у берегов Ялты, Феодосии и Черноморского +25, в Алуште, Евпатории и Севастополе +26, в Азовском море и Керченском проливе +27.
 
КрымПогода в КрымуКрымская погода
 
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Заголовок открываемого материала
00:01В Крыму опять дожди: прогноз погоды на субботу
00:00Какой сегодня праздник: 20 августа
22:05Главные события и заявления дня: 19 августа
21:52Садовод рассказал о самых ядовитых дачных растениях
21:47В Севастополе сработали системы ПВО и корабельная артиллерия - власти
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