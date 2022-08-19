Рейтинг@Mail.ru
Стихия в Крыму: в ближайшие часы опять разгуляется непогода - РИА Новости Крым, 19.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20220819/stikhiya-v-krymu-v-blizhayshie-chasy-opyat-razgulyaetsya-nepogoda-1124226259.html
Стихия в Крыму: в ближайшие часы опять разгуляется непогода
Стихия в Крыму: в ближайшие часы опять разгуляется непогода - РИА Новости Крым, 19.08.2022
Стихия в Крыму: в ближайшие часы опять разгуляется непогода
Крым на пороге второго удара стихии – в ближайшие часы ливни прогнозируются в центральных, южных и восточных районах полуострова. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 19.08.2022
2022-08-19T17:52
2022-08-19T17:52
крым
гу мчс рф по республике крым
погода в крыму
крымская погода
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/13/1124223362_0:118:1280:838_1920x0_80_0_0_090490cea6e26c73102174523c596b71.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым, Евгения Мартыненко. Крым на пороге второго удара стихии – в ближайшие часы ливни прогнозируются в центральных, южных и восточных районах полуострова. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС России.По предварительным данным, эпицентр непогоды придется на Бахчисарайский район.А пока последствия первой волны шторма ликвидирует Симферополь. По информации пресс-службы администрации крымской столицы, после обильного ливня, который обрушился на город в пятницу днем, поступила информация о подтоплении придомовых территорий."У нас поступило пять обращений о подтоплении придомовых территорий, сейчас специалисты объезжают их. Сообщений о подтоплении жилых домов или коммерческих объектов на данный момент не поступало", - сообщили РИА Новости Крым в администрации.Также подтопления территорий произошли в Ленинском районе. Однако степень ущерба пока не уточняется.Как сообщалось, в результате мощного ливня дороги и площади Симферополя буквально "ушли под воду". На улицах Севастопольская, Сергеева-Ценского, Чехова, Крылова, проспекте Кирова, Балаклавской, Русской образовались бурные реки. Подтоплена оказалась и площадь возле железнодорожного вокзала. Движение по дорогам крымской столицы серьезно затруднено. По данным на 17:20 сервис "Яндекс. Пробки" оценивает дорожную обстановку на 8 баллов.
https://crimea.ria.ru/20220819/moschnyy-liven-obrushilsya-na-simferopol--ulitsy-ushli-pod-vodu-1124222910.html
https://crimea.ria.ru/20220819/v-krymu-preduprezhdayut-o-povyshenii-urovnya-vody-v-rekakh-1124218814.html
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/13/1124223362_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_311225fe5524e08aca96e322a22db0a8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, гу мчс рф по республике крым, погода в крыму, крымская погода
Стихия в Крыму: в ближайшие часы опять разгуляется непогода

МЧС Крыма в повышенной готовности: ливни ожидают в центральных, южных и восточных районах

17:52 19.08.2022
 
© РИА Новости КрымЛивень в Симферополе
Ливень в Симферополе - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
© РИА Новости Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым, Евгения Мартыненко. Крым на пороге второго удара стихии – в ближайшие часы ливни прогнозируются в центральных, южных и восточных районах полуострова. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС России.
"В настоящее время силы и средства главного управления МЧС переведены в режим повышенной готовности. Приведена в готовность аэромобильная группировка. На все сообщения о происшествиях организовано экстренное реагирование оперативных служб. Для мониторинга обстановки задействовано девять оперативных групп. В ближайшие два часа осадки прогнозируются в центральных, южных и восточных районах Крыма до 15 мм", - сообщили в ведомстве.
Ливень в Симферополе - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
15:07
Мощный ливень обрушился на Симферополь – улицы ушли под воду
По предварительным данным, эпицентр непогоды придется на Бахчисарайский район.
А пока последствия первой волны шторма ликвидирует Симферополь. По информации пресс-службы администрации крымской столицы, после обильного ливня, который обрушился на город в пятницу днем, поступила информация о подтоплении придомовых территорий.
Разлив реки Салгир в Новоандреевке под Симферополем - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
12:14
В Крыму предупреждают о повышении уровня воды в реках
"У нас поступило пять обращений о подтоплении придомовых территорий, сейчас специалисты объезжают их. Сообщений о подтоплении жилых домов или коммерческих объектов на данный момент не поступало", - сообщили РИА Новости Крым в администрации.
Также подтопления территорий произошли в Ленинском районе. Однако степень ущерба пока не уточняется.
Как сообщалось, в результате мощного ливня дороги и площади Симферополя буквально "ушли под воду". На улицах Севастопольская, Сергеева-Ценского, Чехова, Крылова, проспекте Кирова, Балаклавской, Русской образовались бурные реки. Подтоплена оказалась и площадь возле железнодорожного вокзала. Движение по дорогам крымской столицы серьезно затруднено. По данным на 17:20 сервис "Яндекс. Пробки" оценивает дорожную обстановку на 8 баллов.
 
КрымГУ МЧС РФ по Республике КрымПогода в КрымуКрымская погода
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:12Какие продукты из Крыма пользуются спросом во всей России
17:52Стихия в Крыму: в ближайшие часы опять разгуляется непогода
17:41В Мелитополе предотвратили теракт
17:34Путин: обстрелы ЗАЭС могут привести к масштабной катастрофе
16:56Путин встретился в Сочи с Токаевым: о чем говорили президенты
16:47Именем погибшего на крейсере "Москва" моряка назовут парк в Севастополе
16:28Схроны с иностранным вооружением обнаружены в Харьковской области
15:49Бешенство в Крыму: как меняется заболеваемость
15:07Мощный ливень обрушился на Симферополь – улицы ушли под воду
14:36Черноморский флот получит новые боевые корабли до конца года
14:17ВС РФ за сутки поразили шесть пунктов управления ВСУ
14:13Два дня без воды: в столице Крыма грядет "длинное" отключение
14:01В "Орленке" прошел третий модуль медиалаборатории "России сегодня"
13:56Боевики "Азова"* и "Айдара" уничтожены в ДНР – МО
13:51Строители из Северной Кореи предложили восстановить Донбасс
13:42Эрдоган планирует обсудить с Путиным ситуацию на ЗАЭС
13:39МО: боевики "Кракена" расстреляли 100 украинских военных за отказ воевать
13:28НАТО может вмешаться в конфликт на Украине из-за Запорожской АЭС – мнение
13:26Военный эксперт объяснил цель атак украинских беспилотников на Крым
13:11Житель Севастополя шесть лет растлевал свою малолетнюю дочь
Лента новостейМолния