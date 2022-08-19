https://crimea.ria.ru/20220819/stikhiya-v-krymu-v-blizhayshie-chasy-opyat-razgulyaetsya-nepogoda-1124226259.html

Стихия в Крыму: в ближайшие часы опять разгуляется непогода

Стихия в Крыму: в ближайшие часы опять разгуляется непогода - РИА Новости Крым, 19.08.2022

Стихия в Крыму: в ближайшие часы опять разгуляется непогода

Крым на пороге второго удара стихии – в ближайшие часы ливни прогнозируются в центральных, южных и восточных районах полуострова. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 19.08.2022

2022-08-19T17:52

2022-08-19T17:52

2022-08-19T17:52

крым

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погода в крыму

крымская погода

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым, Евгения Мартыненко. Крым на пороге второго удара стихии – в ближайшие часы ливни прогнозируются в центральных, южных и восточных районах полуострова. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС России.По предварительным данным, эпицентр непогоды придется на Бахчисарайский район.А пока последствия первой волны шторма ликвидирует Симферополь. По информации пресс-службы администрации крымской столицы, после обильного ливня, который обрушился на город в пятницу днем, поступила информация о подтоплении придомовых территорий."У нас поступило пять обращений о подтоплении придомовых территорий, сейчас специалисты объезжают их. Сообщений о подтоплении жилых домов или коммерческих объектов на данный момент не поступало", - сообщили РИА Новости Крым в администрации.Также подтопления территорий произошли в Ленинском районе. Однако степень ущерба пока не уточняется.Как сообщалось, в результате мощного ливня дороги и площади Симферополя буквально "ушли под воду". На улицах Севастопольская, Сергеева-Ценского, Чехова, Крылова, проспекте Кирова, Балаклавской, Русской образовались бурные реки. Подтоплена оказалась и площадь возле железнодорожного вокзала. Движение по дорогам крымской столицы серьезно затруднено. По данным на 17:20 сервис "Яндекс. Пробки" оценивает дорожную обстановку на 8 баллов.

https://crimea.ria.ru/20220819/moschnyy-liven-obrushilsya-na-simferopol--ulitsy-ushli-pod-vodu-1124222910.html

https://crimea.ria.ru/20220819/v-krymu-preduprezhdayut-o-povyshenii-urovnya-vody-v-rekakh-1124218814.html

крым

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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