Стихия в Крыму: в ближайшие часы опять разгуляется непогода
МЧС Крыма в повышенной готовности: ливни ожидают в центральных, южных и восточных районах
© РИА Новости КрымЛивень в Симферополе
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым, Евгения Мартыненко. Крым на пороге второго удара стихии – в ближайшие часы ливни прогнозируются в центральных, южных и восточных районах полуострова. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС России.
"В настоящее время силы и средства главного управления МЧС переведены в режим повышенной готовности. Приведена в готовность аэромобильная группировка. На все сообщения о происшествиях организовано экстренное реагирование оперативных служб. Для мониторинга обстановки задействовано девять оперативных групп. В ближайшие два часа осадки прогнозируются в центральных, южных и восточных районах Крыма до 15 мм", - сообщили в ведомстве.
По предварительным данным, эпицентр непогоды придется на Бахчисарайский район.
А пока последствия первой волны шторма ликвидирует Симферополь. По информации пресс-службы администрации крымской столицы, после обильного ливня, который обрушился на город в пятницу днем, поступила информация о подтоплении придомовых территорий.
"У нас поступило пять обращений о подтоплении придомовых территорий, сейчас специалисты объезжают их. Сообщений о подтоплении жилых домов или коммерческих объектов на данный момент не поступало", - сообщили РИА Новости Крым в администрации.
Также подтопления территорий произошли в Ленинском районе. Однако степень ущерба пока не уточняется.
Как сообщалось, в результате мощного ливня дороги и площади Симферополя буквально "ушли под воду". На улицах Севастопольская, Сергеева-Ценского, Чехова, Крылова, проспекте Кирова, Балаклавской, Русской образовались бурные реки. Подтоплена оказалась и площадь возле железнодорожного вокзала. Движение по дорогам крымской столицы серьезно затруднено. По данным на 17:20 сервис "Яндекс. Пробки" оценивает дорожную обстановку на 8 баллов.