https://crimea.ria.ru/20220819/skhrony-s-inostrannym-vooruzheniem-obnaruzheny-v-kharkovskoy-oblasti-1124224761.html

Схроны с иностранным вооружением обнаружены в Харьковской области

Схроны с иностранным вооружением обнаружены в Харьковской области - РИА Новости Крым, 19.08.2022

Схроны с иностранным вооружением обнаружены в Харьковской области

Шесть схронов с вооружением, в том числе иностранного производства, обнаружили росгвардейцы на освобожденных территориях Харьковской области. Об этом сообщили в РИА Новости Крым, 19.08.2022

2022-08-19T16:28

2022-08-19T16:28

2022-08-19T16:28

росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации)

украина

специальная военная операция рф на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым. Шесть схронов с вооружением, в том числе иностранного производства, обнаружили росгвардейцы на освобожденных территориях Харьковской области. Об этом сообщили в пресс-службе Рогвардии.Один из них военнослужащие нашли в лесном массиве на востоке области. Вооружение было закопано в землю в густых зарослях. Спецназовец обратил внимание на характерные демаскирующие признаки и решил проверить подозрительный участок.Еще один американский гранатомет спецназовцы нашли в тайнике, оборудованном в подвале дома в населенном пункте. Там же оказались гранаты и другое оружие.При проведении разведки местности росгвардейцы обнаружили еще четыре схрона. Два тайника были оборудованы в лесу и по одному – в домовладении и промышленной зоне."В них находилось 2 ПЗРК "Игла" и 4 ПТУР, 180 выстрелов к 30-мм пушке 2А42, 20 выстрелов к гранатометам и более 1,5 тыс. патронов разного калибра. При проведении дальнейшего осмотра местности и объектов промышленного комплекса в этом же населенном пункте обнаружены около 40 взрывоопасных предметов, в том числе 19 противопехотных мин ПФМ-1с, запрещенных международной конвенцией, два СВУ и другое оружие", - отметили в Росгвардии.Специалисты уничтожили все взрывоопасные предметы.

https://crimea.ria.ru/20220603/artnavodchik-vsu-zaderzhan-v-kharkovskoy-oblasti--rosgvardiya-1123435503.html

украина

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации), украина, специальная военная операция рф на украине