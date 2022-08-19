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Схроны с иностранным вооружением обнаружены в Харьковской области - РИА Новости Крым, 19.08.2022
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Схроны с иностранным вооружением обнаружены в Харьковской области
Схроны с иностранным вооружением обнаружены в Харьковской области - РИА Новости Крым, 19.08.2022
Схроны с иностранным вооружением обнаружены в Харьковской области
Шесть схронов с вооружением, в том числе иностранного производства, обнаружили росгвардейцы на освобожденных территориях Харьковской области. Об этом сообщили в РИА Новости Крым, 19.08.2022
2022-08-19T16:28
2022-08-19T16:28
росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации)
украина
специальная военная операция рф на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым. Шесть схронов с вооружением, в том числе иностранного производства, обнаружили росгвардейцы на освобожденных территориях Харьковской области. Об этом сообщили в пресс-службе Рогвардии.Один из них военнослужащие нашли в лесном массиве на востоке области. Вооружение было закопано в землю в густых зарослях. Спецназовец обратил внимание на характерные демаскирующие признаки и решил проверить подозрительный участок.Еще один американский гранатомет спецназовцы нашли в тайнике, оборудованном в подвале дома в населенном пункте. Там же оказались гранаты и другое оружие.При проведении разведки местности росгвардейцы обнаружили еще четыре схрона. Два тайника были оборудованы в лесу и по одному – в домовладении и промышленной зоне."В них находилось 2 ПЗРК "Игла" и 4 ПТУР, 180 выстрелов к 30-мм пушке 2А42, 20 выстрелов к гранатометам и более 1,5 тыс. патронов разного калибра. При проведении дальнейшего осмотра местности и объектов промышленного комплекса в этом же населенном пункте обнаружены около 40 взрывоопасных предметов, в том числе 19 противопехотных мин ПФМ-1с, запрещенных международной конвенцией, два СВУ и другое оружие", - отметили в Росгвардии.Специалисты уничтожили все взрывоопасные предметы.
https://crimea.ria.ru/20220603/artnavodchik-vsu-zaderzhan-v-kharkovskoy-oblasti--rosgvardiya-1123435503.html
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РИА Новости Крым
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росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации), украина, специальная военная операция рф на украине
Схроны с иностранным вооружением обнаружены в Харьковской области

Росгвардейцы обнаружили схроны с иностранным оружием в Харьковской области

16:28 19.08.2022
 
© Пресс-служба РосгвардииРосгвардейцы обнаружили в Харьковской области схрон с иностранным вооружением
Росгвардейцы обнаружили в Харьковской области схрон с иностранным вооружением
© Пресс-служба Росгвардии
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым. Шесть схронов с вооружением, в том числе иностранного производства, обнаружили росгвардейцы на освобожденных территориях Харьковской области. Об этом сообщили в пресс-службе Рогвардии.
Один из них военнослужащие нашли в лесном массиве на востоке области. Вооружение было закопано в землю в густых зарослях. Спецназовец обратил внимание на характерные демаскирующие признаки и решил проверить подозрительный участок.
"В результате в земле были обнаружены завернутые в покрывало американский ПТУР NLAW, огнемет иностранного производства и РШГ. После обследования сапером содержимого схрона спецназовцы изъяли средства поражения, предназначавшиеся для диверсионно-разведывательной группы националистов", - говорится в сообщении.
Еще один американский гранатомет спецназовцы нашли в тайнике, оборудованном в подвале дома в населенном пункте. Там же оказались гранаты и другое оружие.
При проведении разведки местности росгвардейцы обнаружили еще четыре схрона. Два тайника были оборудованы в лесу и по одному – в домовладении и промышленной зоне.
"В них находилось 2 ПЗРК "Игла" и 4 ПТУР, 180 выстрелов к 30-мм пушке 2А42, 20 выстрелов к гранатометам и более 1,5 тыс. патронов разного калибра. При проведении дальнейшего осмотра местности и объектов промышленного комплекса в этом же населенном пункте обнаружены около 40 взрывоопасных предметов, в том числе 19 противопехотных мин ПФМ-1с, запрещенных международной конвенцией, два СВУ и другое оружие", - отметили в Росгвардии.
Специалисты уничтожили все взрывоопасные предметы.
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