https://crimea.ria.ru/20220818/zapadnye-dobrovoltsy-khotyat-vstupit-v-ryady-opolcheniya-zaporozhya-1124202957.html

Западные добровольцы хотят вступить в ряды ополчения Запорожья

Западные добровольцы хотят вступить в ряды ополчения Запорожья - РИА Новости Крым, 18.08.2022

Западные добровольцы хотят вступить в ряды ополчения Запорожья

Иностранцы хотят стать добровольцами в боевых действиях в Запорожье, сейчас в регионе формируют добровольческую армию для освобождения его от украинских... РИА Новости Крым, 18.08.2022

2022-08-18T09:18

2022-08-18T09:18

2022-08-18T10:26

запорожская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. Иностранцы хотят стать добровольцами в боевых действиях в Запорожье, сейчас в регионе формируют добровольческую армию для освобождения его от украинских националистов. Об этом со ссылкой на одного из лидеров запорожского ополчения, командира отряда "Троя" Владимира Новикова сообщает РИА Новости.Среди добровольцев есть и жители Германии, которые ранее жили в Запорожье и в свое время уехали за границу."К нам, допустим, сейчас летят два человека из Германии. Они наши, просто они уехали в 90-е. Но глядя на то, что происходит, один из них говорит: я уже не могу здесь сидеть, я хочу в Запорожье. То есть он запорожец сам", — добавил командир ополчения.В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Обсуждается вопрос проведения референдума в обоих регионах в один день. По предварительным данным, голосование может состояться в сентябре.

https://crimea.ria.ru/20220815/v-dnr-oglasheno-obvinenie-pyaterym-inostrannym-naemnikam-1124173933.html

запорожская область

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"Из России очень много людей. Есть иностранцы" – командир отряда "Троя" о том, кто идет в добровольцы "Из России очень много людей. Есть иностранцы" – командир отряда "Троя" о том, кто идет в добровольцы 2022-08-18T09:18 true PT1M05S

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запорожская область