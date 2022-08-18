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Западные добровольцы хотят вступить в ряды ополчения Запорожья
Западные добровольцы хотят вступить в ряды ополчения Запорожья - РИА Новости Крым, 18.08.2022
Западные добровольцы хотят вступить в ряды ополчения Запорожья
Иностранцы хотят стать добровольцами в боевых действиях в Запорожье, сейчас в регионе формируют добровольческую армию для освобождения его от украинских... РИА Новости Крым, 18.08.2022
2022-08-18T09:18
2022-08-18T09:18
2022-08-18T10:26
запорожская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. Иностранцы хотят стать добровольцами в боевых действиях в Запорожье, сейчас в регионе формируют добровольческую армию для освобождения его от украинских националистов. Об этом со ссылкой на одного из лидеров запорожского ополчения, командира отряда "Троя" Владимира Новикова сообщает РИА Новости.Среди добровольцев есть и жители Германии, которые ранее жили в Запорожье и в свое время уехали за границу."К нам, допустим, сейчас летят два человека из Германии. Они наши, просто они уехали в 90-е. Но глядя на то, что происходит, один из них говорит: я уже не могу здесь сидеть, я хочу в Запорожье. То есть он запорожец сам", — добавил командир ополчения.В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Обсуждается вопрос проведения референдума в обоих регионах в один день. По предварительным данным, голосование может состояться в сентябре.
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"Из России очень много людей. Есть иностранцы" – командир отряда "Троя" о том, кто идет в добровольцы
"Из России очень много людей. Есть иностранцы" – командир отряда "Троя" о том, кто идет в добровольцы
2022-08-18T09:18
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PT1M05S
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запорожская область
Западные добровольцы хотят вступить в ряды ополчения Запорожья
Командир "Трои" Новиков рассказал о западных добровольцах в ополчении Запорожья
09:18 18.08.2022 (обновлено: 10:26 18.08.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. Иностранцы хотят стать добровольцами в боевых действиях в Запорожье, сейчас в регионе формируют добровольческую армию для освобождения его от украинских националистов. Об этом со ссылкой на одного из лидеров запорожского ополчения, командира отряда "Троя" Владимира Новикова сообщает РИА Новости.
"Из России очень много людей. Есть иностранцы, но не перелетные гуси дикие, говорят "дикие гуси" — наемники, нет. А просто люди, которые имеют паспорта иностранные, но они наши. То есть это выходцы из СССР", — отметил Новиков.
Среди добровольцев есть и жители Германии, которые ранее жили в Запорожье и в свое время уехали за границу.
"К нам, допустим, сейчас летят два человека из Германии. Они наши, просто они уехали в 90-е. Но глядя на то, что происходит, один из них говорит: я уже не могу здесь сидеть, я хочу в Запорожье. То есть он запорожец сам", — добавил командир ополчения.
В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.
Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Обсуждается вопрос проведения референдума в обоих регионах в один день. По предварительным данным, голосование может состояться в сентябре.