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В Крыму будут судить адвоката за обман клиента на 200 тысяч рублей - РИА Новости Крым, 18.08.2022
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В Крыму будут судить адвоката за обман клиента на 200 тысяч рублей
В Крыму будут судить адвоката за обман клиента на 200 тысяч рублей - РИА Новости Крым, 18.08.2022
В Крыму будут судить адвоката за обман клиента на 200 тысяч рублей
Крымский адвокат предстанет перед судом по обвинению в покушении на мошенничество. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома Крыма и Севастополя. РИА Новости Крым, 18.08.2022
2022-08-18T12:46
2022-08-18T12:46
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керчь
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. Крымский адвокат предстанет перед судом по обвинению в покушении на мошенничество. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома Крыма и Севастополя.По данным следствия, в производстве сотрудников полиции находилось уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в подделке документов. По окончанию расследования дело передали в суд для рассмотрения по существу. В этот период к подсудимому обратился адвокат, который предложил мужчине "решить вопрос" за 200 тысяч.При передаче денег, которыми адвокат планировал распорядиться по своему усмотрению, его задержали с поличным оперативные сотрудники ФСБ.Расследование уголовного дела завершено, материалы направлены в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и дальнейшего направления дела в суд.
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости
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РИА Новости Крым
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96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), керчь, происшествия, крымский следком
В Крыму будут судить адвоката за обман клиента на 200 тысяч рублей

В Крыму будут судить адвоката за обман клиента на 200 тысяч рублей

12:46 18.08.2022
 
© РИА Новости . Максим Богодвид / Перейти в фотобанкМолоток судьи в Вахитовском районном суде Казани
Молоток судьи в Вахитовском районном суде Казани - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
© РИА Новости . Максим Богодвид
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. Крымский адвокат предстанет перед судом по обвинению в покушении на мошенничество. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома Крыма и Севастополя.
По данным следствия, в производстве сотрудников полиции находилось уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в подделке документов. По окончанию расследования дело передали в суд для рассмотрения по существу. В этот период к подсудимому обратился адвокат, который предложил мужчине "решить вопрос" за 200 тысяч.
"В конце октября 2021 года адвокат по телефону сообщил подсудимому несоответствующую действительности информацию о том, что у него имеются связи в Керченском городском суде и органах внутренних дел, он может договориться о прекращении в отношении него уголовного дела и назначении наказания в виде штрафа. В качестве благодарности неким должностным лицам адвокат обозначил сумму в размере 200 тысяч рублей", - рассказал он.
При передаче денег, которыми адвокат планировал распорядиться по своему усмотрению, его задержали с поличным оперативные сотрудники ФСБ.
Расследование уголовного дела завершено, материалы направлены в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и дальнейшего направления дела в суд.
ФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)КерчьПроисшествияКрымский Следком
 
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