https://crimea.ria.ru/20220818/spravka---chp-na-voennykh-skladakh-rossii-1124213710.html

СПРАВКА - ЧП на военных складах России

СПРАВКА - ЧП на военных складах России - РИА Новости Крым, 18.08.2022

СПРАВКА - ЧП на военных складах России

В Белгородской области 18 августа в районе села Тимоново Валуйского городского округа загорелся склад с боеприпасами. Пострадавших в результате ЧП нет. После... РИА Новости Крым, 18.08.2022

2022-08-18T21:28

2022-08-18T21:28

2022-08-18T21:28

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/i/ria_soc.png

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг - РИА Новости Крым. В Белгородской области 18 августа в районе села Тимоново Валуйского городского округа загорелся склад с боеприпасами. Пострадавших в результате ЧП нет. После возгорания людей вывозят из двух сел, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. На месте работают оперативные службы.Ниже приводится справка о ЧП на военных складах в России в 2016-2022 годах202222 июня в войсковой части в Киржачском районе Владимирской области при проведении разгрузочно-погрузочных работ на территории хранилища боеприпасов произошла самопроизвольная детонация боеприпаса. В результате инцидента погибли трое военнослужащих и один гражданский специалист.12 мая в Хабаровском крае прогремел взрыв на пороховом складе, в результате которого погиб один человек. В управлении регионального минздрава сообщили о четырех пострадавших в результате инцидента.27 апреля произошел пожар на складе боеприпасов в районе села Старая Нелидовка Белгородской области. В районе села и на расстоянии десяти километров от него были слышны взрывы. Пожар был ликвидирован. В результате ЧП пострадавших среди мирного населения не было, как и повреждений жилых построек и домов.202124 июня в башкирском Стерлитамаке загорелось одноэтажное здание склада с порохом на территории предприятия "Авангард". Огонь перешел на открытую площадку, где хранились деревянные ящики. Для тушения пожара использовались бронированные щиты. Открытое горение было ликвидировано на площади 2,7 тысячи квадратных метров. Общая площадь пожара в здании склада составила 1200 квадратных метров, а на открытой площадке – 1500 квадратных метров. В результате пожара никто не пострадал.28 января произошел пожар на пороховом заводе в Перми. Загорелись производственные отходы во время их погрузки в машину, огонь перекинулся на помещение, в результате воспламенилась хранившаяся на складе спецпродукция. При пожаре пострадали четверо мужчин.2020Днем 7 октября в районе военных складов у поселка Желтухинский Рязанской области загорелась трава, огонь перекинулся на площадку для хранения артиллерийских боеприпасов и начались взрывы. Из соседних с арсеналом поселков Скопинского и Ряжского районов эвакуировали более 2,3 тысячи человек. Взрывы повредили некоторые жилые дома. Из-за происшествия перекрывали федеральную трассу "Каспий". В результате ЧП пострадали 16 человек. Один из пострадавших скончался в больнице.9 мая на территории бывшего военного арсенала в Малопургинском районе Удмуртии произошел крупный пожар сухой растительности. Общая площадь горения составила 40 гектаров. 12 мая пожар был ликвидирован.28 февраля в центре Омска на площади 300 квадратных метров произошло обрушение кровли старых неэксплуатируемых складов министерства обороны РФ. Пострадавших не было.20195 августа на территории одного из складов воинской части в Ачинском районе на западе Красноярского края произошли пожар со взрывами. В районе был введен режим ЧС, из населенных пунктов, расположенных в радиусе 20 километров от места ЧП, были эвакуированы более 16 тысяч человек. Вскоре людям разрешили возвращаться домой, но вечером 9 августа прогремели новые взрывы. По данным Минобороны, повторную детонацию зарядов вызвало попадание молнии, поскольку в ходе первого ЧП на складе сломался молниеотвод.По информации краевого территориального центра медицины катастроф, общее количество пострадавших составило 40 человек. Один человек погиб на месте в первый день. За материальной помощью после взрывов обратились более 1,4 тысячи человек.19 июня склад с военным имуществом загорелся на территории воинской части в Свердловской области, пострадавших не было. Боеприпасов и взрывчатых веществ на нем не было.13 мая пожар произошел в складском помещении на территории воинской части в Абакане. Пострадавших не было.24 января взрыв снаряда прогремел на территории бывшего военного склада в башкирском Урмане. Один человек погиб.201816 мая на территории бывшей военной части в Пугачево (Удмуртия), где проводились сбор и утилизация боеприпасов, произошел пожар сухой травы и растительности с последующими взрывами необезвреженных снарядов. Площадь пожара достигла 300 гектаров. 22 мая МЧС полностью ликвидировало возгорание. В результате пожара и детонации боеприпасов пострадавших и разрушений не было.201729 июля склад с боеприпасами загорелся в Комсомольском районе Хабаровского края на территории воинской части. Пожар возник на заглубленном складе с авиационно-ракетным вооружением в населенном пункте Галичный.21 апреля возгорание произошло в подземном хранилище стрелковых боеприпасов Западного военного округа вблизи населенного пункта Халино Курской области. Тушением занимались пожарные расчеты войсковой части и МЧС. Пожар потушили в тот же день. Погиб начальник склада.201618 октября пожар возник на складе самарского РКЦ "Прогресс" – одного из ведущих ракетно-космических предприятий России. Площадь пожара составила тысячу квадратных метров.4 августа склад ракетно-артиллерийского вооружения загорелся в Володарском районе Нижегородской области, площадь возгорания составила около 100 квадратных метров. Пожар возник на открытой площадке склада в поселке Юганец. Пострадавших не было.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости