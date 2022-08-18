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РНКБ открыл выставку "Экология моря" на фестивале "Таврида.АРТ" - РИА Новости Крым, 18.08.2022
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РНКБ открыл выставку "Экология моря" на фестивале "Таврида.АРТ"
РНКБ открыл выставку "Экология моря" на фестивале "Таврида.АРТ" - РИА Новости Крым, 18.08.2022
РНКБ открыл выставку "Экология моря" на фестивале "Таврида.АРТ"
Выставка "Экология моря", посвященная Черному морю и его обитателям, открылась при поддержке РНКБ Банка на фестивале "Таврида.АРТ", который проходит в бухте... РИА Новости Крым, 18.08.2022
2022-08-18T12:22
2022-08-18T12:22
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг - РИА Новости Крым. Выставка "Экология моря", посвященная Черному морю и его обитателям, открылась при поддержке РНКБ Банка на фестивале "Таврида.АРТ", который проходит в бухте Капсель в городе Судак, сообщает банк.Участниками выставки и авторами ярких морских пейзажей стали учащиеся художественных школ Симферополя, Ялты и Евпатории. Особенность выставки - ее просветительско-информационное сопровождение в сфере экологического благополучия моря и побережья.Фестиваль "Таврида.АРТ" проходит в Крыму уже в четвертый раз и является одним из ключевых событий Года культурного наследия народов России, площадкой для творческого самовыражения и поиска единомышленников для молодых деятелей культуры, искусств и креативных индустрий.РНКБ Банк выступает генеральным партнером фестиваля и организатором ряда мероприятий в сфере устойчивого развития и экологии.
https://crimea.ria.ru/20220812/rnkb-kolichestvo-zayavok-na-avtokredity-s-gospodderzhkoy-vyroslo-v-15-raza-1124146651.html
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форум "таврида.арт", рнкб (пао), крым, общество

РНКБ открыл выставку "Экология моря" на фестивале "Таврида.АРТ"

12:22 18.08.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевАрт кластер Таврида
Арт кластер Таврида - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг - РИА Новости Крым. Выставка "Экология моря", посвященная Черному морю и его обитателям, открылась при поддержке РНКБ Банка на фестивале "Таврида.АРТ", который проходит в бухте Капсель в городе Судак, сообщает банк.
Участниками выставки и авторами ярких морских пейзажей стали учащиеся художественных школ Симферополя, Ялты и Евпатории. Особенность выставки - ее просветительско-информационное сопровождение в сфере экологического благополучия моря и побережья.
Фестиваль "Таврида.АРТ" проходит в Крыму уже в четвертый раз и является одним из ключевых событий Года культурного наследия народов России, площадкой для творческого самовыражения и поиска единомышленников для молодых деятелей культуры, искусств и креативных индустрий.
РНКБ Банк выступает генеральным партнером фестиваля и организатором ряда мероприятий в сфере устойчивого развития и экологии.
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