https://crimea.ria.ru/20220818/rnkb-otkryl-vystavku-ekologiya-morya-na-festivale-tavridaart-1124206487.html

РНКБ открыл выставку "Экология моря" на фестивале "Таврида.АРТ"

РНКБ открыл выставку "Экология моря" на фестивале "Таврида.АРТ" - РИА Новости Крым, 18.08.2022

РНКБ открыл выставку "Экология моря" на фестивале "Таврида.АРТ"

Выставка "Экология моря", посвященная Черному морю и его обитателям, открылась при поддержке РНКБ Банка на фестивале "Таврида.АРТ", который проходит в бухте... РИА Новости Крым, 18.08.2022

2022-08-18T12:22

2022-08-18T12:22

2022-08-18T12:22

форум "таврида.арт"

рнкб (пао)

крым

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/0d/1120514948_0:169:1620:1080_1920x0_80_0_0_f444d94ecae1ea9a2edd2d7b1287b687.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг - РИА Новости Крым. Выставка "Экология моря", посвященная Черному морю и его обитателям, открылась при поддержке РНКБ Банка на фестивале "Таврида.АРТ", который проходит в бухте Капсель в городе Судак, сообщает банк.Участниками выставки и авторами ярких морских пейзажей стали учащиеся художественных школ Симферополя, Ялты и Евпатории. Особенность выставки - ее просветительско-информационное сопровождение в сфере экологического благополучия моря и побережья.Фестиваль "Таврида.АРТ" проходит в Крыму уже в четвертый раз и является одним из ключевых событий Года культурного наследия народов России, площадкой для творческого самовыражения и поиска единомышленников для молодых деятелей культуры, искусств и креативных индустрий.РНКБ Банк выступает генеральным партнером фестиваля и организатором ряда мероприятий в сфере устойчивого развития и экологии.

https://crimea.ria.ru/20220812/rnkb-kolichestvo-zayavok-na-avtokredity-s-gospodderzhkoy-vyroslo-v-15-raza-1124146651.html

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

форум "таврида.арт", рнкб (пао), крым, общество