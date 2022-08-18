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Эксперт рассказал о влиянии на экономику Крыма нового кредитора СЭЗ - РИА Новости Крым, 18.08.2022
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Эксперт рассказал о влиянии на экономику Крыма нового кредитора СЭЗ
Эксперт рассказал о влиянии на экономику Крыма нового кредитора СЭЗ - РИА Новости Крым, 18.08.2022
Эксперт рассказал о влиянии на экономику Крыма нового кредитора СЭЗ
Развитие бизнеса в свободной экономической зоне поможет поднять социально-экономический уровень Крыма и Севастополя, а доступ к ресурсам нового кредитора –... РИА Новости Крым, 18.08.2022
2022-08-18T03:06
2022-08-18T03:06
крым
свободная экономическая зона в республике крым и севастополе
экономика
мнения
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым, Сергей Жабин. Развитие бизнеса в свободной экономической зоне поможет поднять социально-экономический уровень Крыма и Севастополя, а доступ к ресурсам нового кредитора – реализовать полезные проекты. Такое мнение РИА Новости Крым высказал кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев, комментируя новость о новых кредиторах свободной экономической зоны (СЭЗ) Крыма.В среду Минэкономразвития объявило итоги второго этапа отбора кредитных организаций программы льготного кредитования участников свободной экономической зоны Республики Крым и Севастополя, к списку банков прибавился "ВТБ".Финансовый аналитик также объяснил, как развитие предпринимательства влияет на социально-экономический статус региона СЭЗ в целом."Когда мы говорим о развитии бизнеса, подразумеваем социально-экономическое развитие всей территории как таковой. Потому что бизнес предполагает и создание рабочих мест, и отчисления налогов в местные бюджеты, и все сопутствующие деривативы (финансовые инструменты — ред.), которые вытекают из присутствия бизнеса", — пояснил Беляев.Он также отметил нацеленность нового банка-участника программы льготных кредитований на реализацию экономических проектов."Самое главное, что открывается доступ к крупным ресурсам "ВТБ" с его нацеленностью на реализацию экономических проектов. Хоть это и коммерческое предприятие, но у него ярко выраженное участие в государственных программах. Поэтому мы в праве от него ожидать поддержки именно тех программ, которые будут способствовать не только развитию бизнеса как такового, но и того, что будет полезен для всей территории, может даже федерального уровня", — предположил он.Эксперт также напомнил, что свободная экономическая зона во многих случаях предполагает льготную уплату налогов и более свободное перемещение товаров в рамках таможенных процедур. Это то, что позволяет территории СЭЗ динамично развиваться, так как она находится под меньшими финансовыми обязательствами, констатировал Беляев. При этом он обозначил, что многое зависит и от самих бизнесменов."Надо сказать, что эта свобода не означает автоматическую самореализацию. Это только возможность для бизнеса, чтобы ему было легче развиваться. Дальше нужно приложить усилия для того, чтобы этой возможностью правильно воспользоваться", — заключил специалист.
https://crimea.ria.ru/20220817/v-minekonomrazvitiya-nazvali-novykh-kreditorov-sez-kryma-1124193104.html
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крым, свободная экономическая зона в республике крым и севастополе, экономика, мнения, авторы
Эксперт рассказал о влиянии на экономику Крыма нового кредитора СЭЗ

Как поможет бизнесу Крыма новый кредитор СЭЗ – мнение аналитика Беляева

03:06 18.08.2022
 
© Фото: pixabay.comДеньги доходы
Деньги доходы
© Фото: pixabay.com
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Сергей Жабин
Сергей Жабин
Корреспондент
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым, Сергей Жабин. Развитие бизнеса в свободной экономической зоне поможет поднять социально-экономический уровень Крыма и Севастополя, а доступ к ресурсам нового кредитора – реализовать полезные проекты. Такое мнение РИА Новости Крым высказал кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев, комментируя новость о новых кредиторах свободной экономической зоны (СЭЗ) Крыма.
В среду Минэкономразвития объявило итоги второго этапа отбора кредитных организаций программы льготного кредитования участников свободной экономической зоны Республики Крым и Севастополя, к списку банков прибавился "ВТБ".
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"Как только в СЭЗ появляется новое финансовое учреждение, тем более такого статуса, эта территория получает доступ к ресурсам. Это доступ к немалым финансовым средствам, колоссальным. Учитывая прогрессивную и динамическую политику "ВТБ" в области экономического развития, он даст дополнительный толчок для развития бизнеса", — считает эксперт.

Финансовый аналитик также объяснил, как развитие предпринимательства влияет на социально-экономический статус региона СЭЗ в целом.
"Когда мы говорим о развитии бизнеса, подразумеваем социально-экономическое развитие всей территории как таковой. Потому что бизнес предполагает и создание рабочих мест, и отчисления налогов в местные бюджеты, и все сопутствующие деривативы (финансовые инструменты — ред.), которые вытекают из присутствия бизнеса", — пояснил Беляев.
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Он также отметил нацеленность нового банка-участника программы льготных кредитований на реализацию экономических проектов.
"Самое главное, что открывается доступ к крупным ресурсам "ВТБ" с его нацеленностью на реализацию экономических проектов. Хоть это и коммерческое предприятие, но у него ярко выраженное участие в государственных программах. Поэтому мы в праве от него ожидать поддержки именно тех программ, которые будут способствовать не только развитию бизнеса как такового, но и того, что будет полезен для всей территории, может даже федерального уровня", — предположил он.
Эксперт также напомнил, что свободная экономическая зона во многих случаях предполагает льготную уплату налогов и более свободное перемещение товаров в рамках таможенных процедур. Это то, что позволяет территории СЭЗ динамично развиваться, так как она находится под меньшими финансовыми обязательствами, констатировал Беляев. При этом он обозначил, что многое зависит и от самих бизнесменов.
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"Надо сказать, что эта свобода не означает автоматическую самореализацию. Это только возможность для бизнеса, чтобы ему было легче развиваться. Дальше нужно приложить усилия для того, чтобы этой возможностью правильно воспользоваться", — заключил специалист.
 
КрымСвободная экономическая зона в Республике Крым и СевастополеЭкономикаМненияАвторы
 
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