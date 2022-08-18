https://crimea.ria.ru/20220818/dozhdi-s-grozami-i-zhara-prognoz-pogody-v-krymu-na-chetverg-1124198240.html

Дожди с грозами и жара: прогноз погоды в Крыму на четверг

Дожди с грозами и жара: прогноз погоды в Крыму на четверг - РИА Новости Крым, 18.08.2022

Дожди с грозами и жара: прогноз погоды в Крыму на четверг

В четверг в Крыму ожидается жаркая погода и кратковременные грозовые дожди. Об этом рассказали в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 18.08.2022

2022-08-18T00:01

2022-08-18T00:01

2022-08-18T00:01

крым

погода в крыму

крымская погода

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг - РИА Новости Крым. В четверг в Крыму ожидается жаркая погода и кратковременные грозовые дожди. Об этом рассказали в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков, а днем пройдут кратковременные дожди с грозами. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +17...19, днем +28...30.В Севастополе осадков не ожидается. Ветер ночью южный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +20…22, днем +27…29.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью без осадков и до +24, днем же во всех регионах ожидаются дожди, грозы и до 31 градуса жары.Температура морской воды у берегов Ялты, Алушты, Евпатории, Феодосии, Севастополя и Черноморского +25, в Азовском море +27, в Керченском проливе +25.

https://crimea.ria.ru/20220814/v-krym-pridet-37-gradusnaya-zhara--fobos-1124146968.html

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2022

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