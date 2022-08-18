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Дожди с грозами и жара: прогноз погоды в Крыму на четверг - РИА Новости Крым, 18.08.2022
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Дожди с грозами и жара: прогноз погоды в Крыму на четверг
Дожди с грозами и жара: прогноз погоды в Крыму на четверг - РИА Новости Крым, 18.08.2022
Дожди с грозами и жара: прогноз погоды в Крыму на четверг
В четверг в Крыму ожидается жаркая погода и кратковременные грозовые дожди. Об этом рассказали в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 18.08.2022
2022-08-18T00:01
2022-08-18T00:01
крым
погода в крыму
крымская погода
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг - РИА Новости Крым. В четверг в Крыму ожидается жаркая погода и кратковременные грозовые дожди. Об этом рассказали в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков, а днем пройдут кратковременные дожди с грозами. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +17...19, днем +28...30.В Севастополе осадков не ожидается. Ветер ночью южный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +20…22, днем +27…29.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью без осадков и до +24, днем же во всех регионах ожидаются дожди, грозы и до 31 градуса жары.Температура морской воды у берегов Ялты, Алушты, Евпатории, Феодосии, Севастополя и Черноморского +25, в Азовском море +27, в Керченском проливе +25.
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РИА Новости Крым
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крым, погода в крыму, крымская погода
Дожди с грозами и жара: прогноз погоды в Крыму на четверг

В Крыму в четверг ожидается жара и грозовые дожди

00:01 18.08.2022
 
© РИА Новости КрымГроза
Гроза - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг - РИА Новости Крым. В четверг в Крыму ожидается жаркая погода и кратковременные грозовые дожди. Об этом рассказали в республиканском гидрометцентре.

"В дневные часы, благодаря развитию внутримассовой конвекции, пройдут кратковременные грозовые дожди, местами сильные. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +17…22, на побережье до +25, днем +28…33, в горах +22…27", - уточнили синоптики.

В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков, а днем пройдут кратковременные дожди с грозами. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +17...19, днем +28...30.
В Севастополе осадков не ожидается. Ветер ночью южный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +20…22, днем +27…29.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью без осадков и до +24, днем же во всех регионах ожидаются дожди, грозы и до 31 градуса жары.
Температура морской воды у берегов Ялты, Алушты, Евпатории, Феодосии, Севастополя и Черноморского +25, в Азовском море +27, в Керченском проливе +25.
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Заголовок открываемого материала
00:01Дожди с грозами и жара: прогноз погоды в Крыму на четверг
00:00Какой сегодня праздник: 18 августа
22:02Главные события и заявления дня: 17 августа
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