https://crimea.ria.ru/20220818/Kakoy-segodnya-prazdnik-18-avgusta_-1118627675.html

Какой сегодня праздник: 18 августа

Какой сегодня праздник: 18 августа - РИА Новости Крым, 18.08.2022

Какой сегодня праздник: 18 августа

В этот день профессиональный праздник отмечают сотрудники погранслужбы в Казахстане и Азербайджане, в России поздравляют географов. 18 августа вошел в историю... РИА Новости Крым, 18.08.2022

2022-08-18T00:00

2022-08-18T00:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. В этот день профессиональный праздник отмечают сотрудники погранслужбы в Казахстане и Азербайджане, в России поздравляют географов. 18 августа вошел в историю как день открытия памятника Петру I в Петербурге, спутника Марса Фобоса и химического элемента гелия. А еще в этот день родились композитор Антонио Сальери, советская летчик-истребитель Лидия Литвяк, режиссер Роман Полански и "отец" современной косметики Макс Фактор.Что празднуют в мире18 августа в России отмечают День географа. Дата выбрана не случайно: в этот день в 1845 году было основано Русское географическое общество. Решение о создании профессионального праздника для людей, связанных с наукой о земле, президент России Владимир Путин принял совсем недавно - в 2019 году.В Казахстане и Азербайджане 18 августа отмечают День пограничника. При этом для Азербайджана дата знаменательна тем, что в этот день в 1919 году парламент подписал указ об охране государственной границы и создании для этого 99 пограничных постов, к чему и был в 2000 году приурочен профессиональный праздник.А еще 18 августа принято неофициально отмечать День общего языка. И речь идет не о каких-то лингвистический новшествах, а о том, что зачастую друг друга не понимают даже люди, говорящие на одном языке. Отсюда и крылатые "сытый голодному не товарищ", и "говорить на разных языках", и, собственно, повод для того, чтобы отметить памятную дату и вспомнить, как важно прислушиваться друг к другу.Знаменательные событияВ 1743 году Россия и Швеция подписали Абоский мирный договор. Это поставило точку в русско-шведской войне 1741-1743 годов. По условиям договора России удалось отдалить границу от Санкт-Петербурга, обезопасив таким образом столицу, и укрепить свое положение на Балтийском море.В 1782 году в Петербурге на Сенатской площади был открыт памятник Петру I – знаменитый "Медный всадник". На самом деле, памятник сделан из бронзы, но название "медного" закрепилось за ним окончательно и бесповоротно после одноименной поэмы Александра Пушкина.В 1845 году высочайшим повелением императора Николая I было учреждено Русское географическое общество. Автором идеи считается русский мореплаватель и исследователь Арктики Федор Литке, который стремился "собрать и направить лучшие молодые силы России на всестороннее изучение родной земли".В 1868 году французский ученый Пьер Жансен, исследуя внешнюю оболочку Солнца и протуберанцы во время солнечного затмения, обнаружил цветную линию, которая, как оказалось, не принадлежала ни одному из ранее известных химических элементов. Так был открыт новый элемент – гелий.В 1877 году американский астроном Асаф Холл, наблюдая Марс, открыл его второй, внутренний спутник, назвав его Фобосом. Шестью днями ранее им же был открыт первый спутник Марса, который ученый назвал Деймос. Оба названия – имена древнегреческих богов страха и ужаса.В 1920 году Конгресс США принял девятнадцатую поправку к Конституции, которая утвердила избирательное право для женщин. Интересно, что поправка была написана еще в 1878 году двумя представительницами движения суфражисток, Элизабет Стентон и Сьюзен Энтони.Кто родилсяВ 1750 году родился австрийский композитор итальянского происхождения Антонио Сальери. Прославился не только как сочинитель, но и как преподаватель музыки: среди его учеников – Людвиг ван Бетховен, Фанц Шуберт, Ференц Лист и Франц Моцарт, сын Людвига Амадея Моцарта. Слухами о причастности к смерти последнего Сальери, увы, прославился ничуть не меньше, чем своими произведениями.Несмотря на то, что слухи оказались беспочвенными, легенда настолько укрепилась в массовом сознании (в России благодаря "Маленьким трагедиям" Пушкина, на Западе благодаря пьесе Питера Шеффера), что так и осталась пятном на репутации композитора.В 1815 году родился русский путешественник и естествоиспытатель Александр Миддендорф. Проводил экспедиции в Северную Сибирь и на Дальний Восток, открыл плато Путорана, первым исследовал полуостров Таймыр, Становой хребет, южное побережье Охотского моря и многие другие места. Считается основоположником геокриологии.В 1824 году родился французский металлург Пьер Мартен. Известен тем, что предложил новый способ изготовления литой стали в специальных пламенных печах. Эта технология получила его имя.В 1830 году родился австрийский император Франц Иосиф I. Один из самых долгоправящих глав государства за всю мировую историю, он правил Австрийской империей в течение 68 лет. Объявил ультиматум Сербии после убийства эрцгерцога Франца Фердинанда, что и послужило началом Первой Мировой войны. Империя эту войну не пережила, но ее распад Франц Иосиф не увидел: он умер в 1916 году от пневмонии.В 1872 году в польском городке Лодзи в семье рабочего родился Максимилиан Факторович. В 14 лет он перебрался в Москву и работал помощником гримера в Большом театре. После службы в армии открыл в Рязани магазин косметики, преимущественно собственного изготовления.Затем переехал в Петербург, там также работал в Оперном театре, где вскоре и прославился как талантливый гример. В 1904 году эмигрировал в США, где и создал компанию, назвав ее своим именем – "Макс Фактор". Считается отцом современной косметики.В 1921 году родилась знаменитая советская летчица Лидия Литвяк, самая результативная женщина-пилот Второй мировой войны, Герой Советского Союза. За год боевых действий совершила 168 боевых вылетов, на ее счету 12 побед в воздушных боях. 1 августа 1943 года в боях на реке Миус, на рубеже, закрывавшем дорогу на Донбасс, совершила четыре боевых вылета. Из последнего не вернулась.В этот же год и день родилась участница обороны блокадного Ленинграда Галина Короткевич. Пережив блокаду, окончила Ленинградский театральный институт и стала одной из известных актрис театра и кино своего времени. На ее счету почти 100 ролей в театре и восемь ролей в кино.В 1933 году родился знаменитый польско-французский режиссер Роман Полански, урожденный Раймунд Роман Либлинг. На его счету более 140 фильмов, "Золотая пальмовая ветвь" Каннского фестиваля, Золотой и Серебряный медведи Берлинского фестиваля, Золотой лев Венецианского фестиваля и другие награды. Среди лучших картин - "Китайский квартал", "Ребенок Розмари", "Макбет", "Пианист", "Горькая луна" и многие другие.В 1952 году родился американский киноактер Патрик Суэйзи. Прославился благодаря ролям в фильмах "Грязные танцы", "Изгои", "Привидение", "На гребне волны". Трижды номинировался на премию "Золотой глобус".

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

праздники и памятные даты, общество, новости