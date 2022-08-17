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Жителя Ялты отправили в колонию за мошенничество с жильем пенсионерки - РИА Новости Крым, 17.08.2022
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Жителя Ялты отправили в колонию за мошенничество с жильем пенсионерки
Жителя Ялты отправили в колонию за мошенничество с жильем пенсионерки - РИА Новости Крым, 17.08.2022
Жителя Ялты отправили в колонию за мошенничество с жильем пенсионерки
В Ялте суд приговорил местного жителя к лишению свободы за мошенничество с недвижимостью пенсионерки. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма. РИА Новости Крым, 17.08.2022
2022-08-17T09:38
2022-08-17T09:38
прокуратура республики крым
ялта
закон и право
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. В Ялте суд приговорил местного жителя к лишению свободы за мошенничество с недвижимостью пенсионерки. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма.По данным ведомства, в 2021 году подсудимый выяснил, что владелицей жилого дома и нескольких земельных участков в Большой Ялте является 83-летняя женщина, которая живет в другом регионе. Он решил воспользоваться этим и придумал преступный план.По итогам рассмотрения дела суд приговорил ялтинца к 3 годам 6 месяцам лишения свободы. Отбывать наказание ему предстоит в исправительной колонии общего режима. А пенсионерка через суд вернула себе право собственности на все имущество.
https://crimea.ria.ru/20220630/kak-moshenniki-obmanyvayut-turistov-ekspert-rasskazala-o-populyarnykh-skhemakh-1123700160.html
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прокуратура республики крым, ялта, закон и право
Жителя Ялты отправили в колонию за мошенничество с жильем пенсионерки

Житель Ялты получил 3 года колонии за мошенничество с имуществом 83-летней пенсионерки

09:38 17.08.2022
 
© РИА Новости . Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкИсправительная колония
Исправительная колония - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
© РИА Новости . Александр Кондратюк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. В Ялте суд приговорил местного жителя к лишению свободы за мошенничество с недвижимостью пенсионерки. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма.
По данным ведомства, в 2021 году подсудимый выяснил, что владелицей жилого дома и нескольких земельных участков в Большой Ялте является 83-летняя женщина, которая живет в другом регионе. Он решил воспользоваться этим и придумал преступный план.
"Мужчина совместно с еще несколькими знакомыми, уголовное дело в отношении которых было выделено в отдельное производство, используя поддельные документы, зарегистрировали право собственности на имущество потерпевшей общей стоимостью свыше 30 млн рублей. При регистрации еще одного земельного участка, принадлежащего пожилой женщине, действия злоумышленника были пресечены", - рассказали в прокуратуре.
По итогам рассмотрения дела суд приговорил ялтинца к 3 годам 6 месяцам лишения свободы. Отбывать наказание ему предстоит в исправительной колонии общего режима. А пенсионерка через суд вернула себе право собственности на все имущество.
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Прокуратура Республики КрымЯлтаЗакон и право
 
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