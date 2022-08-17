https://crimea.ria.ru/20220817/zhitelya-yalty-otpravili-v-koloniyu-za-moshennichestvo-s-zhilem-pensionerki-1124191224.html

Жителя Ялты отправили в колонию за мошенничество с жильем пенсионерки

Жителя Ялты отправили в колонию за мошенничество с жильем пенсионерки - РИА Новости Крым, 17.08.2022

Жителя Ялты отправили в колонию за мошенничество с жильем пенсионерки

В Ялте суд приговорил местного жителя к лишению свободы за мошенничество с недвижимостью пенсионерки. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма. РИА Новости Крым, 17.08.2022

2022-08-17T09:38

2022-08-17T09:38

2022-08-17T09:38

прокуратура республики крым

ялта

закон и право

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. В Ялте суд приговорил местного жителя к лишению свободы за мошенничество с недвижимостью пенсионерки. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма.По данным ведомства, в 2021 году подсудимый выяснил, что владелицей жилого дома и нескольких земельных участков в Большой Ялте является 83-летняя женщина, которая живет в другом регионе. Он решил воспользоваться этим и придумал преступный план.По итогам рассмотрения дела суд приговорил ялтинца к 3 годам 6 месяцам лишения свободы. Отбывать наказание ему предстоит в исправительной колонии общего режима. А пенсионерка через суд вернула себе право собственности на все имущество.

https://crimea.ria.ru/20220630/kak-moshenniki-obmanyvayut-turistov-ekspert-rasskazala-o-populyarnykh-skhemakh-1123700160.html

ялта

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прокуратура республики крым, ялта, закон и право